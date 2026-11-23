印尼考虑通过股权或税收方式获取70%的矿业收益份额
投资者希望明确70%的计算方式及应用方法。目前尚未做出任何决定。
- 印尼能源和矿产资源部长 Bahlil Lahadalia（中）于周一（11月23日）在雅加达出席媒体发布会。 图片来源：ELISA VALENTA, BT
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【雅加达讯】印度尼西亚正寻求从该国的矿产财富中获得更大份额，目前正在考虑如何为国家确保70%的矿业经济收益。备选方案包括持有矿业公司的多数股权，或从该行业增加更多政府税收。
能源和矿产资源部长 Bahlil Lahadalia 在周一（11月23日）于雅加达举行的媒体发布会上表示，政府正在权衡70%的股权方案与基于税收的方案。政府仍在研究如何在税收方案下计算其所占份额。
Bahlil 表示：“具体方案仍在研究中，尚未做出任何决定。”他补充说，政府将致敬现有合同，股权所有权的变更将仅适用于未来的协议。
印尼是全球最大的动力煤出口国和最大的镍矿生产国，去年镍矿产量约占全球总产量的59%。该国矿业巨头包括 Bayan Resources 和 Dian Swastatika Sentosa 等主要煤炭生产商，以及国有企业 Vale Indonesia 和有中资背景的青山（Tsingshan）、华友（Huayou）等镍业公司。
总部位于雅加达的证券公司 Stockbit 的分析师表示，该提议增加了矿业公司的不确定性。投资者希望明确这70%的收益是按现有规则计算，还是需要新措施，以及这些措施将如何应用。
Stockbit 写道：“投资者将关注政府就该指令的范围和实施细则做出进一步澄清。”
印尼智库能源与矿业法律研究中心执行董事 Bisman Bakhtiar 表示，该提议可能为国家主权财富基金 Danantara 在管理印尼矿业资产方面发挥更大作用铺平道路。
Bahlil 说，该提议植根于印尼《宪法》，宪法规定自然资源必须由国家控制，并为人民的利益进行管理。
政府表示，这些提议将使印尼能够从其自然财富中获得最大回报，并将更多收入用于公共开支，包括学校、基础设施、区域发展和清洁水供应。
该提议是总统 Prabowo Subianto 推动国家在矿业领域发挥更大作用、让印尼人民从国家矿产财富中更多受益的一部分。
Prabowo 曾于11月14日呼吁，至少70%的矿业收益应归国家所有，包括通过持有矿业公司的股权。他表示，投资者仍可以为矿业项目提供资金，但一旦投资收回，大部分回报最终应流向印尼人民。
他说：“从现在起，所有采矿许可证、所有矿业经营许可证，其收益至少有70%必须由国家享有。如有必要，必须控股。”
印尼的矿业部门主要由私营公司运营；投资者持有开采和开发该国矿产资源的许可证，而国家则通过特许权使用费、企业所得税和出口关税获取收入。
此外，公司还需遵守国内市场义务，即必须将特定商品的一部分分配给本地消费。
该指令重新引发了人们对矿业“总额分成方案”的担忧。根据该方案，收入在扣除成本前就在国家和公司之间进行分配，而不是基于扣除开支后的利润。今年早些时候曾提出过类似建议，但在6月份被取消。
印尼 Christian Teo & Partners 律师事务所高级外国法律顾问、矿业和能源专家 Bill Sullivan 表示，与给予国家70%的股权相比，拿走矿业公司70%的利润对投资者信心的损害要大得多。这是因为在后一种情况下，可以通过股权结构设计来限制政府的股息份额。
印尼《公司法》允许双重股权结构，即不同类别的股票拥有不同的股息和投票权。他说：“这可以让国家或国有企业在持有公司70%股权的同时，只获得其中一小部分的股息。”
印尼此前曾援引其对自然资源的宪法授权，来推动国家对矿业资产拥有更大的所有权。
2018年，印尼通过一项涉及国有矿业控股公司 MIND ID 的交易，获得了 Freeport Indonesia 公司51.2%的股份。Freeport Indonesia 在中巴布亚省运营着全球最大的铜金矿之一——格拉斯伯格（Grasberg）矿。美国矿商 Freeport-McMoRan 保留了剩余的48.8%股份。
该提议出台之际，印尼的自然资源生产商正面临着日益沉重的监管负担，这些来自新的矿业、出口和外汇规定，可能会限制现金流并增加运营成本。
惠誉评级（Fitch Ratings）在11月20日的一份报告中表示，如果政府大幅增加其在经济利益中的份额，矿业公司可能面临更大的现金流压力，具体影响将取决于最终采用的机制。
惠誉写道：“成本较高的矿商和投资需求较大的项目将面临最大的风险。”
矿业公司还受到一个新的出口监控机制的约束，该机制由国家投资机构 Danantara 的下属单位 Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) 运营，负责监督出口交易，并使用市场基准来监控定价和合规情况。
印尼还收紧了规定，要求某些出口商将其外汇收入保留在国内。同时，政府正在考虑对煤炭征收额外的出口关税。
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