该地区在2023年超越了3830亿林吉特的投资目标。它能否提高薪资、培养技能，并将更多价值留在柔佛州？

IIB大厦，是依斯干达投资有限公司在柔佛州依斯干达公主城美迪尼中央商务区重点推出的四座商业地产之一。 图片来源：CHUAH BEE KIM，《商业时报》

【新山讯】在吉隆坡学习和工作后，Lee Chee Lip于2020年回到柔佛州，加入企业服务提供商Vistra，在依斯干达公主城的美迪尼担任业务分析经理。

他现在已是一名总监，负责分析数据以发现趋势，并帮助Vistra的全球领导团队利用这些发现来制定商业决策。他说：“常驻美迪尼让我无需离开柔佛州，就能建立起具有国际影响力的职业生涯。”

这家总部位于新加坡的集团在马来西亚南部地区的办事处也实现了增长。

据Vistra东南亚区域财务总监Evelyn Lee介绍，该办事处最初于2017年1月成立时仅有12名员工，为Vistra的业务和客户提供支持。如今，它已成为集团全球四大服务交付中心之一，雇用了424名员工，且全部为马来西亚籍。

Vistra为全球客户提供会计、税务、薪资、合规和基金服务等企业服务。在依斯干达经济特区项目存在的20年里，Vistra已参与其中十年，即该项目一半的时间。

该集团是依斯干达经济特区旨在创造的职业发展路径的一个典范。

依斯干达区域发展局上月表示，自2006年11月启动以来，依斯干达地区已创造了超过一百万个就业岗位。

该地区已吸引累计投资5250亿林吉特（约合1295亿美元），超过了最初设定的3830亿林吉特的目标。下一阶段将重点关注培养本地人才和创造高技能工作岗位。

JS-SEZ Monitor创办人Nasser Ismail表示，资本密集型投资虽然能产生可观的经济活动，但未必能相应地创造大量永久性的高薪本地工作岗位。 图片来源：NASSER ISMAIL

JS-SEZ Monitor创办人Nasser Ismail说：“衡量成功的真正标准不仅仅是投资额，还包括就业质量以及有多少经济价值能留在本地经济体系内。”

虽然新建道路、改善连通性和公用事业已经改变了柔佛州南部的投资吸引力，但仍有许多工作有待完成。依斯干达特区的早期发展依赖房地产，有时甚至超前于支撑它所需的经济活动。

他表示，目前的重点是将该地区转型为高收入、高生产率的经济体，但这仍是一项尚未完成的任务。

根据马来西亚统计局的数据，柔佛州经济在2025年增长了8%，增速在马来西亚各州中位居第一，也高于全国5.2%的增长水平。这一增长主要由蓬勃发展的数据中心产业带动。

根据马来西亚投资发展局的最新数据，在2026年的前九个月，柔佛州以近1000亿林吉特的批准投资额领先各州，其中三分之二属于服务业。

但Nasser表示，资本密集型投资虽然能产生可观的经济活动，但未必能相应地创造大量永久性的高薪本地工作岗位。

然而，柔佛州的月薪中位数仅增长4.1%至2688林吉特，在13个州中增幅倒数第四。马六甲和森美兰的薪资中位数都超过了柔佛州，同时柔佛州与全国中位数的差距也从211林吉特扩大至252林吉特。

本地供应商能否抓住柔佛-新加坡经济特区的机遇？

另外，柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）将考验更多本地供应商是否能将新业务转化为高技能就业岗位。

Softronix于2011年在新山起家，最初是一家单人软件公司。其董事经理Lai Mee Chian亲自负责一家总部位于新加坡的制造商客户，直到2018年，该客户业务扩张，促使他聘请了一名技术顾问来支持该客户及其他客户。

该公司的员工人数从2024年的4人增长到2026年的12人。所有员工都常驻柔佛州，其中8人是技术顾问。

Nasser表示，对于柔佛州的小型供应商而言，他们能否获益部分取决于他们是否有能力为赢得的项目提供资金。他说：“如果小企业无力交付，那么赢得合同也意义不大。”

在11月2日举行的首届柔佛-新加坡合作部长委员会会议上，两国政府报告称，从2025年1月至2026年6月，柔佛-新加坡经济特区（JS-SEZ）共获得888亿林吉特的批准投资。该委员会取代了之前的依斯干达经济特区联合部长级委员会。

其中约45%的投资已经落实，这些项目在所有获批项目的28755个潜在就业岗位中，创造了12796个岗位。

11月19日，柔佛州务大臣Onn Hafiz Ghazi表示，柔佛州和新加坡将各出资11万林吉特，进行一项“柔佛-新加坡人才与技能差距研究”，以确定该经济特区雇主所需的技能，并帮助本地培训机构为柔佛州人民提供相应准备。

Nasser指出，与项目相关的就业岗位未必都已填补。他希望未来的报告能将已批准、已落实和已投入商业运营的项目分开呈报，同时列出已填补的就业岗位数量、薪资水平以及对马来西亚中小企业的采购情况。