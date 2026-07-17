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“保持简单”：HP大亚洲区负责人Michael Boyle谈如何引领科技巨头超越硬件

这位董事总经理表示，作为一名领导者，他学到的最重要一课是设定明确的方向。

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Lionel Lim

Lionel Lim

Published Fri, Jul 17, 2026 · 11:00 AM
    • HP高级副总裁兼大亚洲区董事总经理Michael Boyle，负责监管东南亚、澳大利亚、新西兰、韩国和日本市场。
    • HP高级副总裁兼大亚洲区董事总经理Michael Boyle，负责监管东南亚、澳大利亚、新西兰、韩国和日本市场。 图片来源：VICENS GIMENEZ

    本文由AI辅助翻译

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    【新加坡】以个人电脑和打印机而闻名的HP，一直大力投资于服务导向型增长和人工智能驱动的工作解决方案，旨在提高盈利能力和经常性收入份额。

    “如果我们审视云与边缘之间的关系，HP的定位是不仅要立足于计算层面，还要负责边缘的统筹编排，并减少由此产生的阻力，”HP高级副总裁兼大亚洲区董事总经理Michael Boyle在接受《商业时报》采访时表示。

    HP于2015年分拆为HP Inc和HP Enterprise (HPE)两家公司。当时的分拆使两家公司得以专注于各自的客户群，其中HP Inc负责面向消费者的硬件业务，而HPE则专注于企业业务。

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