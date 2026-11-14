“道德背叛感”：泰国备受瞩目的慈善丑闻动摇授权人信任

50岁的 Panadda “Boom” Wongphudee 与其53岁的丈夫 Atip Anantawan 于11月6日被捕。

据称，在捐给 Ongkorn Thamdee 基金会的8.15亿泰铢中，约有5.27亿泰铢（1550万美元）被这对夫妇挪作私用。 照片：REUTERS

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【曼谷】一起涉及前选美皇后运营的慈善机构的丑闻，已促使泰国当局紧急对全国范围内的慈善机构和基金会展开审查。

50岁的 Panadda “Boom” Wongphudee 曾于2000年赢得“泰国小姐”桂冠，她与53岁的丈夫 Atip Anantawan 于11月6日被捕，罪名包括公众欺诈和洗钱。

据称，在捐给 Ongkorn Thamdee（英译为 Do Good Foundation，“行善基金会”）的8.15亿泰铢中，约有5.27亿泰铢（1550万美元）被这对夫妇挪作私用，用于支付信用卡账单、购买奢侈品以及在普吉岛建造泳池别墅。

观察人士表示，此案表明泰国管理慈善组织的法规往往已经过时且执行不力，凸显了提高透明度的必要性。

“这类案件屡次发生，每次涉案金额越来越大，手法也如出一辙：捐款进入无人监管的个人账户，”泰国发展研究所（Thailand Development Research Institute, TDRI）的研究员 Boonwara Sumano 表示。

根据泰国1944年的《筹款控制法》，其中一项要求是，筹款活动必须在申请许可证后才能进行。另一项要求是筹款方必须不时向公众公布所收到和支出的资金与财产总额。

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但在对“行善基金会”（Do Good Foundation）进行调查后，当局于11月4日透露，该基金会自2022年注册以来，从未提交过收支报表或年度资产负债表。

“该基金会通过社交媒体开展了大规模的宣传活动，包括为洪灾救援募捐，但系统显示其从未申请过许可证。当局直到丑闻曝光后才注意到这一点，”Boonwara 说。

她补充说，不同的政府部门分别负责审查一个组织的不同方面要求，导致了“每个机构都以为其他机构在监督”的局面。

这起最新的丑闻发生之前，今年9月，一名66岁的住持因被指控从 Wat Phutthaisawan 寺庙挪用1亿泰铢而被捕。该寺庙是位于曼谷以北约80公里的阿瑜陀耶府（Ayutthaya）的一座历史悠久的皇家寺院。

据当地媒体报道，泰国约有5万座寺庙以及超过3万个基金会、协会和其他非营利组织。

对功德和业报的坚定信仰

尽管“行善基金会”正接受调查，但分析人士表示，以偏概全地看待整个慈善行业是不公平的。许多非政府慈善基金会有助于补充官方措施。

泰国国立法政大学（Thammasat University）政治学讲师 Purawich Watanasukh 表示，在危机期间，当政府反应迟缓或不足时，慈善机构有助于提供即时、紧急的援助。

他观察到，由于人们对功德和善报的坚定信仰，捐赠已成为泰国这个佛教国家文化的重要组成部分。

他说：“涉及慈善捐款的指控会引发一种特别强烈的道德背叛感，尤其是当授权人感到自己的慷慨和信仰被利用时。”

在9月和10月几个府的洪灾期间，有人看到“行善基金会”的 Panadda 身穿救生衣，在齐腰深的水中跋涉，为受灾居民运送援助物资。

Panadda 曾是电视主持人、歌手和演员，她能募集到大量捐款并不足为奇，但这为这次的信任危机增添了另一层意味。

Purawich 说：“许多人曾将她视为慷慨和诚信的象征。因此，当指控对这一形象提出质疑时，会产生一种尤其深刻的背叛感。”

据当地媒体报道，尽管 Panadda 已经公开道歉，但至少有10名授权人已对她的基金会提起诉讼，指控其滥用原定用于洪灾灾民的资金。

“更深远的教训是，个人声誉无法为组织的诚信提供足够保证，”Purawich 说。

“公共信任需要明确的规则、财务披露、独立审查和有效的问责制。”

慈善行业亟需改革

11月7日，泰国总理 Anutin Charnvirakul 的一位发言人表示，对全国所有基金会进行检查，旨在“防止设立幌子基金会或将捐款用于个人牟利”。

该发言人补充道：“此外，基金会的运作必须遵守透明、问责以及与其注册目标保持一致的原则，特别是在捐款和基金会资产的管理方面。”

但泰国国家发展管理研究生院（National Institute of Development Administration）公共管理学院的讲师 Dhiyathad Prateeppornnarong 对是否会发生任何真正改变表示怀疑。他以过去的例子为依据，例如收紧枪支管制的承诺最终不了了之。

他说：“我希望会发生一些重大变化，但我怀疑可能不会。因为在泰国，当政府处理这类高度敏感的问题时，他们有时喜欢静观其变，看风波是否会平息。”

Dhiyathad 认为这不会是最后一起案件，因为它反映了泰国一个更深层次的问题，即慈善组织不像企业那样受到同等水平的审查和问责。

他建议当局对申请设立慈善机构的人进行彻底筛选。

“问题在于，当有人想设立基金会时，官员们只检查形式上的文件，”他说。

他补充道：“但它缺乏实际机制来检查此人是否真正有能力按照公司治理原则来管理基金会，以及公众将从该基金会的运营中获得何种利益。”

泰国国立法政大学的 Purawich 表示，“更广泛的挑战是确保接受公众捐款的组织能够证明他们如何管理和使用这些资金”。

TDRI 的 Boonwara 建议进行改革，例如强制规定公众捐款直接进入以基金会名义开设的账户，并由多名授权签署人共同监管。

她还提议，要求银行标记那些收到大额授权人转账的个人账户，并要求所有通过公开上诉进行的捐款都以电子方式完成。

“公众的善意是值得保护的社会资产，而盲目的信任不能替代制度。我们应该能够在满怀信任地捐赠时，依然可以索要收据。” 《海峡时报》