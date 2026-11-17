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渣打集团 (Standard Chartered Group) 首席执行官Bill Winters阐释为何信任、连通性和协作将塑造机构数字资产采纳的下一阶段。

2026年10月，Bill Winters在新加坡举行的渣打银行 (Standard Chartered) 数字资产论坛上发表讲话。 照片来源：渣打银行

金融行业正在进入数字资产采纳的新阶段。下一阶段的决定性因素，将不再是技术本身，而更多地在于数字资产能否解决真实的金融挑战，并与更广泛的金融体系有效连接。

渣打集团首席执行官Bill Winters表示：“最大的变化是，行业对话的重心已从证明技术可行，转向打造实际应用。对客户而言，重点日益转向实际成果，例如改善结算、流动性、抵押品流动性以及实时可见性和控制力。”

Winters向《商业时报》(The Business Times)阐述了推动这一转变的因素、为机构客户带来的新机遇，以及银行必须如何发展才能保持其重要性。

问：近年来，数字资产已从实验阶段迈向更广泛的机构采纳和参与。最重要的变化是什么？为什么说此刻与以往不同？

答：最大的变化是，行业对话的重心已从证明技术可行，转向打造实际应用。客户越来越关注数字资产能为他们的业务解决哪些问题，而不仅仅是关注技术本身。另一个不同之处在于，越来越多市场的监管日渐明朗，涵盖了数字资产的托管、交易和支付等领域。这正推动银行和其他受监管的机构推出机构级产品，从而也让更多机构有信心参与其中。另一项关键进展是，出现了不仅限于加密货币交易结算、涉及数字货币的可靠用例。

货币正变得多样化——它不再仅仅是现金或存款。代币化存款、稳定币、代币化货币市场基金以及批发型央行数字货币（wCBDCs），正开始展示价值如何在网络中更高效地流转，从而改变财资管理、结算和跨境支付。随着更多资产被代币化，机遇在于将这些资产与不同形式的货币和现有的主流金融市场连接起来，而不是创建一个独立的系统。

近期的一些发展，例如首个受监管、与港元挂钩的稳定币 HKDAP 的发行，正是受监管的数字货币如何与代币化资产连接，以支持实体经济中实际应用的例子。

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问：这些进展和演变能如何帮助企业和投资者？

答：首先，一些加密货币，特别是比特币，如今正被视为可投资的资产类别，可作为多元化投资组合的一部分。

因此，为我们的高净值投资者和机构投资者提供进入这一新资产类别的渠道，同时消除托管和交易方面的不便与不确定性，是至关重要的。

其次，我们的企业和金融机构客户正在寻求解决方案，以解决在分散的金融体系中长期存在的关于速度、资本效率、可见性和连通性的痛点。例如，现金、资产和抵押品通常存放在不同的账户和市场基础设施中，在实体或司法管辖区之间转移时，会造成延迟、运营效率低下和额外的融资成本。

数字资产有潜力通过实现价值在网络间更无缝、更快速、更透明且可编程地流动，来解决其中一些效率低下的问题。

然而，挑战不仅仅是将资产放到区块链上，而是要连接和协调跨越多个网络、司法管辖区、货币和市场基础设施的活动。这正是银行可以发挥重要作用的地方。

客户需要值得信赖的机构，通过整合接入、执行、托管、代币化和流动性，帮助他们在传统金融和数字金融之间游刃有余。目标是简化客户体验，同时让价值能够在市场间安全高效地流动。

问：在未来三到五年内，您认为该领域在机构规模化方面最大的潜力在哪里？驱动力是什么？

答：我认为有三个关键领域——信任、协调和整合。

信任：银行提供值得信赖的基础设施，让客户能够在既有的治理、风险管理、合规、托管和流动性框架内参与数字资产市场。

协调：未来不太可能是一个单一的数字资产网络，也不会完全取代现有的金融基础设施。相反，多种支付系统、代币化平台、稳定币网络、市场基础设施和传统银行渠道将并存。银行需要帮助客户驾驭这些环境并将其连接起来，以便价值能够在生态系统内安全高效地流动。

整合： 数字资产最终需要与贸易流、财资运营、投资活动、供应商、客户和金融市场相连接。当数字资产融入日常金融活动并带来客户重视的成果，而不是作为一个独立的生态系统运行时，规模化才会实现。

问：银行能为数字资产带来哪些独特价值？又在哪些方面需要反思传统银行模式？

答：银行需要反思传统模式的地方，在于要从封闭基础设施的所有者，转变为开放、互联生态系统的协调者和赋能者。归根结底，银行面临的机遇并非在传统金融和数字金融之间做选择，而是要将两者连接起来。银行将继续履行其核心职能，包括保护资产、提供流动性、管理风险以及连接客户与市场，但它们将日益需要在传统金融和数字金融领域同时提供这些能力。

问：回顾过去几年，贵公司在数字资产领域做出的、当时曾受到他人质疑的最大胆的投资是什么？

答：渣打银行对数字资产并不陌生——我们在十多年前就开始探索它及其用例，远在它吸引广泛的机构兴趣之前。随着市场日渐成熟，我们投资建立了支持机构采纳所需的能力、基础设施和专业知识。

可以说，我们在此领域最大胆的举措是成立SC Ventures，这让我们能够投资于新兴技术并开发新的商业模式。

我们在2016年对Ripple的早期投资，以及随后推出的Zodia Custody和Zodia Markets等机构数字资产业务，帮助我们更好地了解了市场。这些投资在帮助我们验证客户需求、理解市场以及吸引合适的人才来帮助我们建立安全扩展所需的治理和控制机制方面，都发挥了关键作用。

当时，机构的关注点大多集中在私有的、需许可的网络上。我们的创投业务为我们提供了必要的经验，让我们了解公共区块链基础设施如何能为我们的机构客户服务。这些经验也为我们如何在全行范围内建立和连接我们的数字资产能力提供了指导。

我们在2016年对Ripple的早期投资，以及随后推出的Zodia Custody和Zodia Markets等机构数字资产业务，帮助我们更好地了解了市场。这些投资在帮助我们验证客户需求、理解市场以及吸引合适的人才来帮助我们建立安全扩展所需的治理和控制机制方面，都发挥了关键作用。

当时，机构的关注点大多集中在私有的、需许可的网络上。我们的创投业务为我们提供了必要的经验，让我们了解公共区块链基础设施如何能为我们的机构客户服务。这些经验也为我们如何在全行范围内建立和连接我们的数字资产能力提供了指导。

问：要让数字资产成为金融体系中一个永久且值得信赖的部分，需要具备哪些条件？

答：信任和监管必须与创新同步发展。

当客户、监管机构和各大机构对其背后的治理、法律确定性、风险管理和韧性有信心时，数字资产才能成为金融体系的永久组成部分。

互操作性也至关重要。未来很可能由多个平台、稳定币网络、支付渠道和市场基础设施组成，它们需要相互连接并与现有金融系统有效运作。

更强的协调能力很重要。客户不希望管理多个钱包、网络、平台和基础设施提供商。他们想要的是一种无缝体验，能够连接接入、执行、托管、代币化和流动性管理。

最终，数字资产的规模化需要的不仅仅是技术创新，还需要开发值得信赖的基础设施、有流动性的市场，以及在不同形式的货币、资产和金融网络之间建立有效的连接。

问：最后，您认为未来两年内，哪一个行业假设将被证明是错误的？为什么？

答：我认为是这样一种观点：数字资产只有在整个金融系统迁移到单一网络或采用统一标准的情况下才能实现规模化。这并非一场赢家通吃的竞赛。

相反，这是一个更广泛的金融生态系统的演变，在这个生态系统中，传统和数字形式的金融将共存，并日益连接和融合。 随着商业、资产和支付活动上链，银行、资产管理公司、数字资产公司、金融科技公司和市场基础设施提供商都将各司其职。

答：我认为是这样一种观点：数字资产只有在整个金融系统迁移到单一网络或采用统一标准的情况下才能实现规模化。这并非一场赢家通吃的竞赛。

相反，这是一个更广泛的金融生态系统的演变，在这个生态系统中，传统和数字形式的金融将共存，并日益连接和融合。 随着商业、资产和支付活动上链，银行、资产管理公司、数字资产公司、金融科技公司和市场基础设施提供商都将各司其职。

赢家不会是那些试图自己包揽一切的人，而是那些能够连接和协调生态系统并大规模建立信任的人。

统一标准仍然很重要，但规模化将取决于各种形式的货币、资产和系统之间的互操作性。每个人在其中都扮演着一个角色——没有哪家银行、公司或监管机构可以单独完成。唯一不变的是，客户将继续在一个瞬息万变的世界中前行。他们需要一个值得信赖的金融伙伴与他们并肩合作。

我们希望成为那个伙伴，帮助客户理解变化、把握新机遇，并满怀信心地前进。

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