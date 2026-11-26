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渣打银行 (Standard Chartered) 的 Ying-Ying Tan 解释了企业如何将区块链与传统金融的融合转化为商业优势。

未来的金融将是互联互通、一体化的，而非新旧模式的对决。

区块链系统并非要取代传统金融基础设施，而是日益融入其中。银行、支付提供商、资产管理公司和科技公司正在传统货币、代币化资产、稳定币和数字结算平台之间建立联系，创造出行业专家所称的联系更紧密的金融生态系统。「融合的真正意义不在于区块链取代传统金融，」渣打银行 (Standard Chartered) 数字资产全球主管兼证券服务全球主管 Ying-Ying Tan 表示。「而在于两者的能力开始融合成一个更具可编程性、连接更紧密的金融基础设施。」对企业而言，问题已不再是选择传统金融还是数字金融，而更多地关乎如何有效利用两者，并确保这些选项能与它们已在使用的主要金融系统相整合。Tan 指出：「因此，未来很可能是多轨的，企业将使用稳定币、代币化存款和传统银行货币来满足每笔交易的各种需求。」她解释说，这并不一定意味着将所有东西都转移到区块链上。「这关乎企业和机构拥有更多选择，以决定什么最适合它们的需求，」Tan 补充道。

为业务需求选择合适的支付渠道

随着不同形式的货币和支付基础设施的出现，企业需要考虑哪种渠道最适合哪种交易。

Tan 指出：「因此，企业不应问稳定币是否会取代现有的支付系统。更实际的问题是，这些新技术能在哪些现有渠道无法很好解决问题的领域发挥作用。」

例如，她解释说，最引人注目的稳定币用例是跨境支付、银行营业时间外的转账以及代币化资产的结算。然而，在现有网络已经能提供所需货币的快速、低成本支付的情况下，传统支付系统仍保持着重要优势。其他情况还包括交易对手方偏爱银行货币，或支付需要与现有现金管理和融资安排整合。因此，选择的关键不在于采用最新技术，而在于识别出哪种替代渠道能更有效地满足特定的业务需求。

对于企业财务主管而言，这种区别尤为重要，因为他们优先考虑的是业务成果。Tan 说：「企业财务主管并不关心交易是在区块链上运行还是在传统账本上运行。他们关心的是能否安全地转移资金、获取流动性、高效地结算交易，以及在跨市场运营时减少阻力。」

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让流动性和资产发挥更大作用

除了支付领域，传统金融与区块链技术的融合还蕴藏着巨大的潜力。例如，渣打银行和 Synpulse 在 2024 年的一份报告中预测，到 2034 年，对代币化资产的需求可能达到 30.1 万亿美元。Tan 说：「除了支付，最大的潜在的价值在于让流动性和资产在三个相互关联的活动中更容易部署：财资投资、抵押品管理和证券结算。」代币化投资产品可以帮助公司盘活闲置现金，减少持有现金和进行投资之间的阻力。在抵押品管理方面，代币化可以使合格资产更容易为交易或融资进行调动。「总而言之，这些能力可以帮助资产在支持融资和营运资金方面发挥更大作用，」Tan 说。渣打银行已参与了多项举措，展示了这些应用的发展情况。

在 2025 年 4 月，渣打银行与加密货币交易所 OKX 宣布，与 Franklin Templeton 合作开展一项抵押品镜像试点，旨在使加密货币和代币化货币市场基金能够作为场外交易抵押品。一年后，该银行与 OKX 宣布同 BlackRock 建立一个框架，允许符合条件的 OKX 客户使用其代币化的短期美国国债基金作为交易抵押品，同时将资产保留在渣打银行受监管的场外托管中。这两个例子都说明了代币化投资如何支持交易。8 月，渣打银行通过 Swift 基于区块链的分类账本，与另一家全球性银行参与了一项跨境代币化存款交易。该交易展示了银行间债务如何进行匹配和净额结算，而最终结算则通过现有系统完成。最近，该银行于 11 月 2 日推出了代币化存款，通过香港金融管理局的 Ensemble TX 基础设施进行了实时交易。随后，该解决方案于 11 月 19 日扩展至新加坡，实现了两个市场之间的近实时转账。这表明代币化银行货币如何连接跨市场的财资、流动性和投资活动，该银行计划未来将此解决方案扩展到其他市场。Tan 指出，区块链解决方案的广泛采用将取决于几个条件的满足。这些条件包括明确的合法权利和监管标准、碎片化网络之间的互操作性、流动性和赎回的渠道，以及与现有财资、会计和运营流程的整合，所有这些都需要强大的风险管理和控制作为支持。她说：「如果企业无法确定其权利、与交易对手方建立联系，或在需要时无法获取价值，那么一个技术上可行的解决方案也无法规模化。」

银行如何连接传统金融与数字金融

银行可以充当传统金融与数字金融之间的桥梁。Tan 解释说：「银行必须与时俱进，连接客户在传统和数字基础设施中的支付、流动性、投资和抵押品……其重要性必须通过解决客户问题来体现。」这需要以银行已有的交易银行和资产服务能力为基础，结合其自身的数字资产能力和专业技术合伙业务，并将它们连接在一个值得信赖、受监管的银行级别的治理框架内。她说：「对我们而言，机遇在于统筹协调：将不同形式的货币和资产汇集在一起，让客户能够选择最适合当前交易的方式，无论是用于支付、投资还是抵押品。」

例如，依托其在阿拉伯联合酋长国、卢森堡和香港的业务网络，该银行已宣布即将在新加坡为机构客户和合资格投资者企业客户提供特定加密资产、稳定币和代币化现实世界资产的托管服务。Tan 说：「我们方法的独特之处在于，它结合了跨境市场专业知识、成熟的交易和资产服务能力、银行级别的治理以及广阔的生态系统合伙业务。」她补充说，对于企业和机构客户而言，目标是务实的——「帮助他们在各个市场间转移、投资、保管和调动价值，并提供更大的选择权，让他们能够为当前交易使用最合适的货币或资产形式，同时保留明确的问责制和人工咨询。」

2027年金融融合的前景展望

Tan 指出了明年可能塑造下一阶段融合的三个发展趋势：

代币化将更深入地融入现有市场基础设施，有助于扩大其应用规模，例如使用代币化存款进行跨境结算，以及将代币化基金用作交易抵押品。

人工智能和可编程金融将日益融合。

货币将呈现更广泛的形态，不同形式的货币将服务于日益差异化的目的。

Tan 说：「2027 年的机遇将不仅仅是把更多资产上链，而是让资金、资产和信息更有效地协同工作，将新基础设施转化为更好的流动性、更低的阻力和更大的商业灵活性。」对于企业而言，当务之急是确定新的金融基础设施在哪些方面可以带来可衡量的商业利益，包括解决闲置流动性、结算延迟、未充分利用的资产和重复的对账流程等问题。这些机会应在企业的法律、监管和风险要求框架内进行评估。下一阶段的金融创新并非追逐最新技术，而是让流动性更智能，让资产为企业创造更高生产力。Tan 说：「现在不再需要证明技术是否可行……而是要将各个部分整合起来，将它们连接到一个值得信赖的生态系统，这个生态系统可以扩大价值在市场间的流动规模，从而将数字资产进一步融入主流金融。」

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