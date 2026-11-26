GLOBAL ENTERPRISE

渣打银行的Ying-Ying Tan解析企业如何将区块链与传统金融的融合转化为商业优势

未来的金融将是互联互通和一体化的，而不是新旧模式之间的竞争。

基于区块链的系统并没有取代传统的金融基础设施，而是日益融入其中，创造出业内专家所说的更互联互通的金融生态系统。

渣打银行数字资产全球主管兼证券服务全球主管Ying-Ying Tan说：“融合的真正意义不在于区块链取代传统金融。而在于两者的能力开始融合，形成一个更具可编程性、更互联互通的金融基础设施。”

对于企业而言，问题已不再是选择传统金融还是数字金融，而更多地在于如何有效地同时使用两者，并确保这些选项能与它们现有的主流金融系统相整合。

Tan指出： “因此，未来很可能是多轨道的，企业将使用稳定币、代币化存款和传统银行货币来满足每笔交易的各种需求。”

她解释说，这并不一定意味着将所有东西都转移到区块链上。Tan补充道：“关键在于让公司和机构有更多选择，来决定什么最适合它们的需求。”

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为业务需求选择合适的支付渠道

随着不同形式的货币和支付基础设施的出现，企业需要考虑哪种渠道最适合哪种交易。

Tan指出：“因此，企业不应该问稳定币是否会取代现有的支付系统。更实际的问题是，这些新技术可以在哪些现有渠道未能妥善解决的领域发挥作用。”

例如，她解释说，最引人注目的稳定币用例是跨境支付、银行营业时间外的转账以及代币化资产的结算。

然而，在现有网络已能提供所需货币的快速、低成本支付的领域，传统支付系统仍保有重要优势。因此，选择的关键不在于采用最新技术，而在于识别出哪种替代渠道能更有效地满足特定的业务需求。

对于企业财务主管而言，这种区别尤为重要，因为他们的首要任务是业务成果。

Tan说： “企业财务主管并不在意交易是在区块链上还是在传统账本上运行。他们关心的是能否安全地转移资金、获取流动性、高效地结算交易，以及能否以更小的摩擦力进行跨市场操作。”

让流动性和资产发挥更大作用

渣打银行和Synpulse在2024年的一份报告中预测，到2034年，代币化资产的需求可能达到30.1万亿美元。

Tan说：“除了支付领域，最大的潜在的价值在于让流动性和资产更容易地应用于三个相互关联的活动：财资投资、抵押品管理和证券结算。”

代币化的投资产品可以帮助企业盘活闲置现金，而在抵押品管理方面，代币化可以使合格资产更容易地用于交易或融资。

渣打银行已参与了多个项目，展示了这些应用的发展情况。

今年4月，该银行与OKX及BlackRock宣布了一个框架，允许符合条件的OKX客户将其代币化的短期美国国债基金用作交易抵押品，同时将资产保留在渣打银行受监管的场外托管中。

8月，渣打银行利用Swift的区块链账本，与另一家全球性银行共同参与了一项跨境代币化存款交易。

最近，该银行于11月2日推出了代币化存款，通过香港金融管理局的Ensemble TX基础设施进行实时交易。随后，该解决方案于11月19日扩展到新加坡，实现了两个市场之间的近实时转账。

该银行计划未来将此解决方案扩展到其他市场。

Tan指出，基于区块链的解决方案要得到更广泛的应用，需要满足几个条件。这些条件包括：明确的法律权利和监管标准、碎片化网络之间的互操作性、流动性和赎回的渠道，以及与现有财资、会计和运营流程的整合，所有这些都需要强大的风险管理和控制作为支持。

她说：“如果企业无法确立其权利、连接到交易对手方或在需要时获取价值，那么一个技术上可行的解决方案也无法规模化。”

银行如何连接传统金融与数字金融

银行可以充当传统金融与数字金融之间的桥梁。

Tan解释说：“银行必须不断发展，以连接客户在传统和数字基础设施上的支付、流动性、投资和抵押品……其存在的价值必须通过解决客户问题来赢得。”

这意味着要基于银行已有的交易银行业务和资产服务能力，结合其自身的数字资产能力和专业技术合伙业务，并将它们在一个值得信赖、受监管的银行级治理框架内连接起来。

她说：“对我们而言，机遇在于协调：将不同形式的货币和资产整合在一起，让客户可以选择使用最适合当前交易的方式，无论是用于支付、投资还是抵押。” 例如，基于其在阿拉伯联合酋长国、卢森堡和香港的业务布局，该银行已宣布即将在新加坡向机构客户和合格投资者企业客户提供特定加密资产、稳定币和代币化现实世界资产的托管服务。 Tan说：“我们的方法之所以与众不同，在于它结合了跨境市场专业知识、成熟的交易和资产服务能力、银行级治理以及广泛的生态系统合伙业务。”

展望2027年：金融融合的前景

Tan指出了可能在明年塑造下一阶段融合的三个发展趋势：

代币化将更深入地融入现有市场基础设施，有助于扩大其应用规模，例如使用代币化存款进行跨境结算，以及将代币化基金作为交易抵押品。

人工智能和可编程金融将日益融合。

货币将呈现更广泛的光谱，不同形式的货币将服务于日益差异化的目的。

Tan说：“2027年的机遇将不仅仅是把更多资产上链，而是让资金、资产和信息更有效地协同工作，将新的基础设施转化为更好的流动性、更小的摩擦力和更大的商业灵活性。”

对于企业而言，当务之急是识别出新的金融基础设施可以在哪些方面带来可衡量的商业利益，包括解决资金沉淀、结算延迟、资产利用率不足和重复的对账流程等问题。这些机会应在企业的法律、监管和风险要求框架内进行评估。

Tan说：“现在不再是证明技术是否可行……而是要将各个部分整合起来，将它们连接到一个可信的生态系统中，这个系统可以扩大价值跨市场流动的规模，从而进一步将数字资产融入主流金融。”

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