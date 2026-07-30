长鑫存储刚成为中国市值最高的公司，但在人工智能驱动的芯片热潮中它将何去何从？

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长鑫存储的首次公开募股（IPO）发行价为每股8.66元，发行67亿股，占其发行后自由流通股的10%。 图片来源：路透社

[新加坡] 长鑫存储科技（CXMT）的股票于周一（7月29日）在上海首次亮相后股价飙升，引起了投资者的关注。

该公司在首次公开募股（IPO）当天股价飙升超过500%，一举成为中国大陆市值最高的上市公司。

此次IPO发行价为每股8.66元，发行67亿股，占发行后自由流通股的10%，使公司市值（market cap）达到5790亿元人民币（约合855亿美元）。然而，随后的股价大涨已将其市值推高至3.3万亿元人民币。

在全球许多其他芯片股下跌之际，长鑫存储轰动性的IPO应运而生。

例如，韩国芯片巨头SK Hynix尽管第二季度利润创下历史新高，但因未能达到市场普遍预期，其在纳斯达克的股价下跌了8.9%。与此同时，台湾的台积电（TSMC）股价下跌近3%，市值一度蒸发2万亿新台币（约合617亿美元）。

新加坡的半导体概念股，如 AEM 和 UMS ，周二跌幅也高达8.5%。

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随着其估值的飙升，投资者可能想知道长鑫存储在芯片界的地位究竟有多稳固——或者它是否只是乘着一时的炒作热潮。以下是业内人士的看法。

长鑫存储的业务是什么？其表现如何？

这家中国半导体集成设备制造商是动态随机存取存储器（Dram）芯片的主要生产商，该芯片广泛应用于从智能手机到服务器和人工智能系统的各种电子设备。公司专注于Dram的设计、制造以及研发。

根据其IPO招股说明书，长鑫存储是全球第四大Dram供应商，仅次于三星（Samsung）、SK Hynix和美光（Micron），去年市场份额接近8%。

其第一季度收入跃升至508亿元人民币，同比增长高达719%。净利润飙升1268%，达到330亿元人民币。其客户包括阿里云、字节跳动、腾讯、联想、小米、Oppo、Vivo等。

分析师称，尽管目前芯片股普遍受挫，但Dram芯片生产领域中长期来看依然“火热”，因为内存超级周期预计将持续到2027年和2028年。自人工智能热潮开始以来，存储芯片的需求一直旺盛。

晨星公司（Morningstar）股票分析师Jing Jie Yu表示，长鑫存储的消费级Dram产品尤其能够满足各类电子产品制造商的规格要求——特别是那些希望在未来出现短缺时实现供应链多元化的公司。

长鑫存储在存储芯片领域处于什么位置？

然而，这家中国公司能否与SK Hynix、三星和美光等顶级芯片巨头竞争？

野村证券（Nomura）的半导体研究分析师Donnie Teng和Frank Fan看好长鑫存储，认为其是一只正在崛起的芯片股。他们给予该股“买入”评级，目标价为116元人民币。

他们在周一的一份报告中写道：“考虑到未来几年全球内存供应不太可能缓解，我们预计长鑫存储的市场份额增长将加速。”

分析师们给予该股20倍的目标市盈率，因为他们预计长鑫存储的交易估值将是其美国主要竞争对手美光（Micron）的两倍。

作为参考，这家美国芯片制造商过去五年的市盈率约为10倍。

然而，晨星公司的Jing提出了相反的观点，他认为长鑫存储在追赶其他主要芯片公司方面仍有“很长的路要走”，并且“将面临越来越大的困难”。

他解释说，该芯片制造商目前在技术上落后于同行两代，并且由于无法获得极紫外光刻机（EUV）等专用设备，在缩小这一差距方面将面临更大困难。

其他三大内存巨头将使用该技术来制造下一代Dram芯片。

Jing给予长鑫存储的目标价为16.10元人民币，他认为目前股价“被高估”，因为市场对这家中国公司维持高内存价格和盈利能力的能力过于乐观。

他周二表示：“股价的飙升主要是由境内投资者强烈的热情驱动的，他们终于有了一个重要的方式来交易内存超级周期的概念，但（我们）认为其估值已与基本面脱钩。”

他告诉《商业时报》（BT），长鑫存储周一49.50元的开盘价意味着其2027年的市净率约为5.7倍——这将是他所覆盖的内存公司市净率的两倍多。

然而，他并不同意这个估值，理由是与全球内存巨头相比，长鑫存储的“技术能力较为落后”。

尽管如此，Jing预测，由于全球内存短缺以及国内人工智能需求加速，全球消费电子产品制造商对其产品的需求不断增长，长鑫存储在2026年的Dram位元出货量份额将达到10%，略高于2025年的9%。