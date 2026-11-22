Anthropic的上市表明美国投资者愿意支持它。然而，亚洲投资者的优先考量则有所不同。

美国市场信心的展现，会使东南亚地区的人工智能初创公司更容易筹集资金吗？ NYT

这场首次公开募股 (IPO) 被大肆宣传，但对科技界的许多人来说，它更像是对人工智能 (AI) 的一次全民公投。 令整个行业松一口气的是，Anthropic成功完成了史上最大规模的IPO，筹集了813亿美元。鉴于纳斯达克正处于一轮科技股抛售潮中，许多人曾认为这一壮举不可能实现。 尽管当晚开局强劲，Anthropic的股价一度飙升至115美元，但抛售潮带来的下行压力最终还是显现出来。该公司最终收盘价为97.2美元，仍高于其83美元的发行价。

这是一个成功的首日表现，尽管这也表明投资者对AI支出和回报的担忧并未消失。许多人曾希望强劲的上市首秀能为市场带回信心；然而，他们得到的却是喜忧参半的信号。

但我好奇的是，这个“好消息”将如何传导至东南亚。美国市场信心的展现，会使该地区的人工智能初创公司更容易筹集资金吗？

我对这次IPO能带来多大改变持怀疑态度。Anthropic的上市表明，美国投资者愿意以非凡的规模支持该公司，但亚洲投资者的优先考量则有所不同。对他们而言，能否接触到付费客户和拥有可行的退出渠道更为重要。

不过，也有理由保持一定的乐观。

Antler的联合创始人兼亚洲管理合伙人Jussi Salovaara预计，Anthropic的成功将有助于投资基金重返该地区。

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他说：「如此规模的上市会将资金重新交到投资者手中，其中也包括亚洲的投资者。我们预计资本将回流到亚洲的风险投资基金，这意味着亚洲的初创公司将获得更多机会。」

Salovaara预计这些资金将来自对Anthropic的早期投资。例如，新加坡的主权财富基金新加坡政府投资公司 (GIC) 在二月份共同领投了Anthropic 300亿美元的融资轮，而在此之前它已投资了更早的一轮融资，该轮融资还包括了家族办公室和其他利益相关者的投资。这些投资的回报很可能会被再投资于新的基金，然后用于资助更多的初创公司。

但不利的一面是，这些回报不会在上市当天就立刻兑现。Anthropic上市的首次发行主要由新股构成，所得款项直接归公司所有。现有股东在出售股票方面也面临着时间限制。

话虽如此，GIC打算在IPO后继续投资Anthropic。

Salovaara建议东南亚的创始人们在此期间保持资本效率。

并非所有人都认为该地区将从这次上市中受益。

新加坡AI音乐初创公司Wubble的联合创始人兼首席执行官Anand Roy称Anthropic的上市是“金融领域的重大游戏规则改变者”。但他怀疑这是否会“有意义地改善区域融资条件”，因为即使投资者有资金可以部署，东南亚仍需证明自己是一个好的投资选择。

他指出，该地区缺乏引人注目或持续稳定的退出选项也是一个问题。

美国金融科技公司Circle的亚太区副总裁Vidit Agrawal预计，返还给Anthropic投资者的资本大部分将流向美国和其他西方市场的初创公司。

他补充说，这并不能改善东南亚的客户问题。许多愿意为AI付费的企业——或者做出这些采购决策的人——仍然在美国，这意味着东南亚的风险投资公司必须有能力帮助本地初创公司接触到美国客户。

一些创始人认为，一家美国公司在美国股市的成功上市只会吸引更多投资者关注美国。印尼AI初创公司Mimin的联合创始人Joseph Simbar担心，投资者关注东南亚的动机将会减弱，并补充说这可能会加速本地创始人迁往美国进行创业和融资的趋势。

其他人则认为，这次IPO仍可能以另一种不同的方式对东南亚的企业产生直接影响。新加坡Pints AI公司的联合创始人兼首席执行官Partha Rao预计，公开市场的审视将给Anthropic的财务业绩带来更大压力。

他说：「我认为我们应该预料到其定价和条款将会上调。」

他预计Claude的免费套餐和使用限制将会发生变化，API定价也可能调整。Rao还预计，企业将更仔细地审视其对单一模型提供商的依赖程度。

Anthropic的IPO文件为这种担忧提供了一些背景。其营收在2026年前九个月达到了332亿美元，而运营亏损从一年前的52亿美元收窄至13亿美元。投资者将推动这一趋势继续下去。

这可能并不容易，因为尽管Anthropic的业务在增长，但其计算费用依然庞大。该公司还警告说，在相关收入到来之前，新增计算能力可能会给利润率带来压力。

这可能为该地区的数据中心和新型云（neoclouds）带来意想不到的好处。美国新的芯片限制已经给东南亚的AI雄心带来了疑问，但Anthropic的上市及其相关的增长预期可能有助于维持对该地区计算能力的需求。

纳斯达克上市公司、新型云服务商Axe Compute的首席执行官Chris Miglino则持不同看法。他告诉我的同事Pranav，虽然Anthropic的强劲首秀可能会改善市场情绪，但贷款方仍将关注客户合同、电力接入以及项目能否利用其建设的容量。

更糟糕的是，他预计，较弱的股价可能会增加审查或提高借贷成本，特别是对于那些没有承诺客户的项目。

Miglino认为，数据中心的建设仍将取决于已确认的需求、可用的电力以及上线容量的经济性。他指出：「在亚洲，这些本地条件比一只股票的首日交易表现更为重要。」 TECH IN ASIA