按收入计算，日本数据中心市场规模预计将从2024年的234亿美元增长到2030年的334亿美元

【日本柏市】几年前，Susumu Goto位于东京东北部柏市的房子外面还是一片草地，邻居们常在那里打棒球和踢足球。

如今，两座31米高、由香港资产管理公司PAG拥有的数据中心矗立在他的房子前。备用发电机的测试至少每月进行一次，黑烟排向天空，空气中弥漫着燃料燃烧的气味。

“每天早上我一出门，整个视野都被这些建筑吞噬了，”这位退休的汽车修理工说。“这让人感到压抑。日复一日地看着这些，真的会造成巨大的精神压力。”每座建筑的面积相当于一个大型仓库，但高度却堪比一座10层高的公寓楼。

尽管其他国家已对数据中心行业采取行政限制措施，但日本宽松的监管和政治稳定使其成为吸引数据中心投资的热点地区。

2026年11月16日，日本柏市，76岁的Susumu Goto从家中窗户向外望去，两座31米高的数据中心倒映在玻璃上。 图片来源：路透社

然而，约60%的数据中心集中在人口稠密的东京都市圈及其周边地区，这里居住了约3700万人。居民日益强烈的反对，已促使政府对这个其寄望于推动经济增长的行业进行重新审视。

一项旨在部分避免争端的行动计划预计将在年底前定稿。随着数据中心越来越靠近居民区，行业组织“日本数据中心委员会”以及东京和其他几个地方政府今年也起草了最佳实践指南。

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灾害多发区

在靠近东京湾的东京江东区，Ayano Sasaki担心，一旦总部位于新加坡的Empyrion Digital在2029年建成其51米高的数据中心，将会发生什么。

她的公寓楼距离规划中的设施地块仅3.7米，那里将地下埋藏120万升（31.7万加仑）的重油——足以装满三个25米长的游泳池。该地区被划定为洪水易发区，同时也是首都地震风险最高的区域之一。

“在没有任何特殊法规的情况下，这样的建筑竟然能建在这里，真是令人难以置信，”37岁的护士Sasaki说。

2026年9月27日，日本东京，Ayano Sasaki在她的公寓楼里，指向由新加坡公司Empyrion Digital规划建设的数据中心。 图片来源：路透社

江东区的居民已向东京都政府提起上诉，要求就噪音、热量、燃料安全以及数据中心的选址制定具有约束力的规定。这些请愿书正等待都议会审议。

Empyrion将有关该数据中心的问题转交给了当地咨询公司USI Engineering。该公司表示，选址是“在评估了法规合规性、基础设施条件和环境影响之后”决定的。

咨询公司JLL预计，按收入计算，日本数据中心市场规模将从2024年的234亿美元增长到2030年的334亿美元，年均增长率为6.7%。

近得令人不安

最近一个下午，对着Goto房子的六台备用发电机启动进行测试运行，喷出黑烟和热气，并伴有类似喷气式发动机的呼啸声。

“我受不了这噪音，所以只能关上窗户或离开家去躲避，”这位76岁的老人从他二楼的窗户向外望去时说。他还说，废气会落在晾晒的衣物上，气味有时会非常呛人。

Goto曾请求市政府促使开发商将地下储油罐设置在占地约10公顷的地块中部，以远离住宅，但这一请求未获理睬。这些数据中心坐落在数百栋房屋、一些农田和一个棒球场之间。

每当有新租户入驻时，发电机就会进行测试。在过去两个月里，它们的累计运行时间约为110个小时。该地块还计划再建两座数据中心，这意味着测试次数只会成倍增加。

“只要这种情况持续下去，我会一直斗争下去，以保护我们的生活环境，也许直到我去世的那一天，”Goto说。

当被问及选址时是否考虑过邻近居民区，PAG表示：“我们会仔细考虑众多因素……包括当地环境和社区影响，并在动工前与市、县和社区的负责人合作，了解他们的看法。”

PAG表示，公司每月与居民会面，并已采取措施解决他们的担忧，包括建立隔音屏障和缩短发电机测试时间。

该公司表示：“（我们）将继续与居民沟通，以解决他们的担忧。”

诉诸法庭

在位于东京和成田机场之间的印西市，Junichi Takeda和其他居民采取了更进一步的行动，将他们的问题诉诸法庭。

英国的Colt Data Centre Services今年开始建造一座32兆瓦的设施，该设施将建在距离Takeda公寓仅11米的正前方，挡住他宽敞阳台的视野。

Takeda及其他原告正在起诉该市和政府授权的建筑检验认证公司Japan ERI，他们认为该项目被错误地批准为办公楼而非工厂或仓库——如果按后两者分类，该项目本应被禁止在此处建设。

他们的律师Satoshi Oikawa说：“日本尚未建立适当的法律。这就是为什么你会看到大型数据中心被规划在居民区或火车站前。这正在威胁人们的生命和权利。这是一个大问题。”

印西市和Japan ERI均以案件仍在审理中为由拒绝置评。

活动人士表示，印西市的案件可能会为日本法院将如何（或是否）监管开发商在全国范围内利用的“办公区域”规划漏洞创下先例。目前，居民们正努力通过一个简单的警告来提高广大公众的意识：下一个可能就是你的社区。路透社