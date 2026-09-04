分析师：奢侈品消费推动香港“追求品质”的经济复苏

经济好转为香港房地产行业带来了亟需的喘息之机

JLL 的数据显示，香港仍是全球房价最贵的住宅市场，但其销售价格仍比 2021 年创下的峰值低近 20%。 照片：REUTERS

【香港】从豪华顶层公寓和别墅、珠宝、腕表乃至钟表等各类高端消费，正在为香港持续的经济反弹提供动力。

2026 年上半年，香港经济与 2025 年同期相比增长了 5.1%，这是近五年来最强劲的半年表现。

经济的好转为该市的房地产行业带来了一些缓解。该行业是香港的支柱产业，传统上被视为香港整体经济健康的晴雨表。

S&P Global Ratings 的大中华区房地产评级首席分析师 Edward Chan 指出，近来几乎每周都有豪华住宅物业易手的消息传出。

他表示：“如果你看香港的零售销售数据，就会发现复苏已经持续了一段时间。很明显，增长是由奢侈品和高端消费驱动的。像 Hongkong Land 和 Hysan Development 这样的业主是最大的受益者之一，因为他们在这类奢侈品领域的业务占比最高。”

销售额最高的产品属于政府定义的“硬奢侈品”类别，2026 年上半年该类别产品的销售额同比增长 25%，达到 310 亿港元（合 39.5 亿美元），占零售总额的 15%。

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总体而言，上半年零售总额增长了 9.6%，分析师称这是今年香港经济表现强劲的关键。

在房地产领域，市场对高端物业的热情反映出一种极不均衡的复苏。行业咨询公司 JLL 的研究部高级董事 Cathie Chung 将此次经济复苏称为“追求品质”的复苏。

尚未回到黄金时代

S&P 的 Chan 表示，香港房地产市场已经企稳，但与历史标准相比，复苏力度仍然温和。

他指出：“市场尚未回到黄金时代，但已不再下滑，而是在逐步增长，且增长动力来自高端市场而非大众零售。”

Chung 解释说，这种两极分化的现象值得关注，尤其是在商业楼宇领域，这是本轮周期中表现最弱的资产类别。

增长集中在香港中环狭窄的市中心地带，以 IFC 和 The Henderson 为首的不到 10 座“地标级”甲级商业楼宇，在 Jane Street、Quilter 和 Point72 等全球金融公司的需求推动下，正接近满租状态。

相比之下，同区其余 60 多座甲级写字楼的空置率则很高，部分楼宇的空置率甚至超过 20%。

根据 JLL 的数据，中环优质甲级写字楼的平均空置率为 8.8%。因此，尽管中环的平均甲级写字楼租金仍位居全球前五大最昂贵的核心办公市场之列，但仍比 2019 年的峰值水平低 40%。

Chung 说：“与峰值水平相比，现在的租金仍然非常实惠。高品质的楼宇和资产在租赁市场上仍然备受追捧，因为其租金仍远低于 2019 年的市场高峰。即使是奢侈品，我们了解到，除了游客之外，其消费更多是受到香港高净值人士的支撑。”

近几个月，中环皇后大道中等核心零售店铺（例如奢侈品手袋店）的租金已开始反弹。Chung 说：“其核心仍然是同样的‘追求品质’的故事。”

观察人士表示，香港写字楼市场整体仍面临结构性供过于求的问题。

CBRE 香港执行董事兼资本市场部主管 Reeves Yan 估计，甲级写字楼空置率超过 17%，处于历史高位。这主要是由于过去几年的新建项目，加上租户需求低于预期所致。他指出：“租金自 2018 年以来也一直在下降。”

S&P 的 Chan 提醒说，即使核心中央商务区的空置率回落至个位数，市场仍远未达到其高峰时期。他补充道：“在行情最好的时候，中央商务区的写字楼空置率低至 2% 到 3%。”

住宅市场回暖强劲

住宅市场的繁荣更为普遍，在内地学生、技术专才及其他新来港人士涌入的支撑下，空置率已降至 5% 以下，租金也回升至历史新高。

根据法国金融服务公司 Natixis 的数据，在 2023 年至 2025 年期间，政府的人才引进计划和签证计划共批准了 397,835 份申请，比 2017 年至 2019 年期间增加了 104%。

根据 JLL 的数据，香港仍是全球房价最贵的住宅市场，但其销售价格仍比 2021 年创下的峰值低近 20%。

不过，商业和住宅物业的“双速”发展并非香港独有。

CBRE 的 Yan 表示，从伦敦到纽约等全球门户城市，甚至中国内地的一些城市，都经历了同样的模式。他说：“这一现象反映了全球对办公空间需求的重新定价，同时也凸显了住房作为一种重要资产类别的持续重要性。”

S&P 的 Chan 指出：“归根结底，香港住宅市场的故事关乎人口和经济增长。而写字楼市场可能无法反映城市的人口增长。”

分析师表示，无论是房地产、保险还是银行存款，来自中国内地的资本仍然是香港资产需求的重要驱动力。

根据 Natixis 的数据，近四分之一的房屋销售买家使用中国内地姓氏（其中可能包括香港永久居民），这一比例高于 2019 年的 10%。

Yan 指出，尽管内地资本在豪华住宅和写字楼领域很重要，但北京方面持续收紧的境外资本管制可能对交易量的影响有限。

他说：“与前几个周期相比，如今的香港房地产市场对内地投机性资本的依赖程度有所降低。更重要的驱动因素仍然是利率、经济增长和投资者信心。”

Natixis 的研究团队总结称，尽管存在周期性势头，“复苏仍不完整”，因为零售额和访港旅客人数仍分别比 2018 年的水平低 20% 和 15%。

Natixis 在一份 6 月份的研究报告中表示：“更亮眼的整体 GDP 增长数据尚未完全传导至整个经济，也未能降低信贷风险。”

Natixis 的亚太区高级经济学家 Gary Ng 表示，虽然经济增长看似相对强劲，但尚未转化为就业增长。他说：“这会影响人们的收入、薪资增长和财富效应。我有点担心需求是否足够强劲以维持这种增长。”