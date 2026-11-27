与中国不同，新加坡等其他国家在与美国谈判时可能处于劣势

（左起）《联合早报》副总编辑 Ng Hui Min、印度尼西亚外交政策协会创始人 Dino Patti Djalal、新加坡管理大学数字法律中心外聘研究员 June Park，以及复旦大学美国研究中心教授兼副主任 Zhao Ming Hao，于11月27日在第五届亚洲前瞻峰会上发言。 图片来源：海峡时报

【新加坡】尽管北京方面有牌可打，以应对美国总统 Donald Trump 针对所谓的制造业产业群产能过剩问题而实施的最新一轮关税，但小国可能会发现自己在争取更有利协议的谈判中处于劣势。

复旦大学美国研究中心教授兼副主任 Zhao Minghao 在星期五（11月27日）于新加坡报业控股 (SPH Media) 举办的亚洲前瞻峰会上，被问及特朗普针对14个经济体最新一轮关税的影响时，做出了上述评估。

华侨银行 (OCBC) 是2026年亚洲前瞻峰会的呈献赞助商，滨海湾金沙 (Marina Bay Sands) 为官方场地合作伙伴，Amazon Web Services 为官方云合作伙伴。

Zhao Minghao 表示，尽管美国民主党人可能希望特朗普的关税主要针对中国，而非美国的盟友，但中国可以打出稀土牌，并且通过增加购买美国农产品和波音飞机来进行谈判。

“但可悲的是，对于中等强国和小国来说，我认为你们的筹码非常有限。我估计（2027年）1月之后，中美之间的休战是可持续的……但我得说，新加坡以及其他亚细安国家，你们在与美方谈判时面临着非常严峻的挑战。”

Zhao Minghao 是在论坛一场题为“大国会冲突吗？中等强国能做什么？”的90分钟地缘政治发展小组讨论中发表上述看法的。该讨论由《联合早报》副总编辑 Ng Hui Min 主持。

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小组讨论的一个关键主题是美国政策对亚洲的影响。参与讨论的还有印度尼西亚外交政策协会创始人 Dino Patti Djalal 和政治经济学家 June Park。

Ng Hui Min 提到了美国商务部工业和安全局于11月16日宣布的一项新规定，该规定对向新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国和巴西出口或转让先进计算机芯片提出了新的政府许可证要求。

此举及其他措施旨在堵住中国获取美国技术的漏洞，例如防止中国公司通过使用该区域部署了这些先进芯片的数据中心，来远程利用美国的计算能力。

对东南亚的影响

Dino Patti Djalal 指出，于11月19日生效的更严格的管制措施将对东南亚产生更大影响，尤其是马来西亚。在马来西亚，数据中心及相关项目占其2026年外国直接投资的44%。

他补充说，美国与马来西亚和印度尼西亚的贸易协定中，已经包含了与美国出口管制、制裁和技术转让限制保持一致的承诺。

身兼 ERA Cambridge 前沿人工智能安全驻留计划高级研究员的 June Park 表示，外包半导体封测（OSAT）业务也可能受到影响。

在半导体供应链中从事外包半导体封测业务的国家包括马来西亚、菲律宾、泰国和越南。

同时也是新加坡管理大学数字法律中心外聘研究员的 June Park 说：“东南亚的业者可能会在合规方面感到压力，因为他们可能需要仓促地申请许可证。”

当被问及 Trump、中国国家主席习近平和俄罗斯总统 Vladimir Putin 在亚太经济合作组织（APEC）峰会期间于11月19日举行的三边会谈成果时，她指出，会谈并未就结束伊朗和乌克兰两场主要战争的任何指导方针或政策建议作出承诺。

“如果你考虑到海湾地区仍有三艘航空母舰，而且还有人猜测可能会发动一次攻击，或许是一次精准打击，想到能源供应链将遭受更大破坏，就令人不寒而栗。”

亚细安需重塑信任

谈及亚细安，Ng Hui Min 提到一些对亚细安持怀疑态度者的观点，即这个区域组织并不团结，受到从缅甸内战到南中国海领土争端等一系列问题的困扰。

Dino Patti Djalal 表示，世界上很少有地区拥有像欧盟那样，实行区域一体化并采用共同货币的政治意愿和资本。

他补充说：“因此，我认为像亚细安这样的模式，即存在一定程度的一体化，但更多的是一个协调政策的联盟，对世界上大多数地区来说是更可取、也更现实的。”

他表示，他对2026年的亚细安“有点担心”，因为存在跨境烟霾和“印尼-新加坡争端”等问题。

他没有点名具体方，但说道：“我当时想，看，在世界上所有国家中，只有三四个与我们最亲近……我们多年来建立了这种信任。为什么要破坏这种关系呢？”

他说，这构成了亚细安峰会的背景，更不用说还有柬埔寨与泰国的冲突等其他问题。“我认为亚细安需要努力重新赢得和重塑这种信任。”

关于近期的中美关系稳定，Zhao Minghao 认为，中国在争取白宫同意将“建设性战略稳定”作为双边关系基础方面做得很好。Trump 和习近平在2026年5月的北京峰会期间就此框架达成了一致。

但他强调，这种稳定是建立在相互的脆弱性之上，而非善意。“我认为这两个国家之间的信任度非常非常低——甚至存在着普遍的不信任。”

Zhao Minghao 表示，一个主要挑战是如何将这种战略稳定制度化，因为考虑到 Trump 在此过程中扮演的角色，这种稳定可能非常个人化。

“北京必须设法说服2029年1月上任的美国新总统维持这一新框架。考虑到民主党控制着美国国会，我认为这非常具有挑战性。” 《海峡时报》