厄尔尼诺现象导致降雨减少并引发长期干旱，影响了该国依赖季风的农作物

伊朗和乌克兰的战事以及厄尔尼诺现象推高了成本、降低了农作物产量，导致全球食品通胀加剧。 图片来源：EPA

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

【新德里】每天晚上，Vinod Paswan 都会在诺伊达摆出他的煎蛋卷摊。他每天大约卖出五箱鸡蛋（即150个），日利润约为300卢比（约合4.14美元）。但近几个月来，不断上涨的物价吞噬了他更多的微薄积蓄。

他并非个例。联合国粮食及农业组织近期表示，全球食品通胀正在加剧，伊朗和乌克兰的战事以及厄尔尼诺现象推高了成本，并导致农作物减产。

对 Paswan 来说，一个主要担忧是鸡蛋成本的上涨。这主要是由于玉米价格的飙升所致，而玉米不仅是鸡饲料，也越来越多地被转用于生产生物燃料。

Paswan 说，大约一个月前，一箱鸡蛋的成本约为190卢比，但现在已涨至220卢比。

除此之外，他还必须考虑烹饪用燃气、食用油、洋葱等经营必需品价格的上涨。目前，他还不考虑提高煎蛋卷和其他产品的价格，因为他的顾客会“跑掉”。

“你告诉我，这样下来我还能存下什么？”这位42岁的小贩一边说，一边递上一份用两片白面包包裹的煎蛋卷，每盘售价50卢比。

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他从摊位获得的微薄收入，一直不足以养活五口之家和支付房租，迫使他白天还要兼职做日薪建筑工人。但即便如此，现在也已捉襟见肘。

“我好像永远都存不够钱……东西变得太贵了，”他说。

越来越多的印度人正感受到食品价格上涨带来的压力。在洋葱、牛奶、鸡蛋、大蒜和生姜等主食价格飙升的背景下，食品通胀率从9月份的7.74%上升至10月份的8.94%。

这也推高了印度的零售通胀率。10月份，该数据从9月份的5.54%升至6.09%，两年来首次突破印度储备银行6%的容忍上限。

包括大米在内的主食价格出现令人担忧的上涨，这是由多种因素共同造成的。其中最主要的是与厄尔尼诺现象相关的天气干扰，该现象导致降雨减少并引发长期干旱，影响了该国依赖季风的夏播作物（Kharif crops）。这类作物通常在6月播种，10月左右收获。

例如，由于降雨延迟导致新作物上市放缓，造成了供应缺口，洋葱价格与2025年相比上涨了超过100%。

玉米也主要是一种夏播作物，由于天气不利导致国内产量下降，加上印度乙醇混合计划的需求激增，其价格同比几乎翻了一番。

印度使用大米和玉米等粮食作物生产乙醇，并将其与汽油混合，以减少对化石燃料进口的依赖。

此举旨在抑制糖价。2026年8月，糖价曾一度达到每公斤约65卢比的峰值，目前已回落至60卢比左右。

政治风险

西亚的战事也通过航运中断和能源成本上升推高了食品价格，同时也加重了政府的补贴负担，因为政府试图为化肥等农业投入品的市场价格降温。

11月11日，内阁批准为2026年至2027年冬播作物（Rabi）种植季提供6237亿卢比的补贴。该种植季从11月持续到次年3月或4月。

这比上一个冬播作物季的预算支持高出64%。

对于政府而言，食品价格上涨是一个关键问题，因为2027年将举行一系列邦选举，其中包括年初在人口最多的北方邦举行的选举。

政府还尝试了许多其他价格调控措施，包括释放缓冲库存、加强分销计划以及遏制囤积行为。

但这可能还不够。经济学家预计，未来几个月食品价格将进一步上涨，因为季风降雨不足（估计为13%，是自2001年以来第四低的水平）可能会对即将到来的冬播作物季产生持续影响。

由于该国水库的水位比正常水平低近20%，灌溉冬季作物可能会成为一个挑战。

还有人担心，2026年的厄尔尼诺现象可能会异常严重且持久，从而进一步扰乱降雨。

“印度的季风和冬季作物产量可能会降低，因此在12月至（2027年）5月期间，价格可能会更高，”股票经纪和金融服务公司 Kotak Securities 的首席经济学家 Suvodeep Rakshit 表示。

“这并非必然，但肯定是一个风险，”他告诉《海峡时报》。“这将比我们大多数人预期的情景更糟。”

他补充说：“如果投入价格长期居高不下，核心通胀率将继续逐步攀升。”

截至11月13日，由于天气相关的干扰，包括小麦、豆类和油籽在内的冬播作物总播种面积，比2025年的种植面积落后超过11%。

卢比走弱使进口成本更高，这无疑是火上浇油。

分析公司 Crisil 的首席经济学家 Dipti Deshpande 告诉《海峡时报》，全球食品价格罕见地同步上涨，可能会使政府的食品价格管理工作变得更加复杂。

“他们曾经使用的干预措施之一是促进进口，但现在这个选项对他们来说会受到一些限制，”她说。

“全球价格上涨可能会对食品商品构成压力，特别是对印度进口的那些商品（如玉米、食用油和豆类）。”

然而，Deshpande 补充说，如果为冬季种植季推出的抗气候变化品种在天气变化的情况下表现良好，或许能带来一些缓解。

所有这些压力都体现在日常家庭开支上。根据 Crisil Intelligence 的数据，10月份，一份家庭烹饪的素食餐成本同比增长了12%，而一份鸡肉餐的成本则上涨了9%。

诺伊达35岁的裁缝 Ranu Loni 必须精打细算，才能勉强维持生计。

她和她当人力车夫的丈夫每月总共挣大约2万卢比，但这笔钱几乎只够养活他们自己和两个孩子，此外还要支付房租和学费等其他开销。

如今，Loni 一家的饭菜主要由大米和小麦等基本谷物，以及土豆和西红柿等廉价蔬菜组成。

就连每一滴食用油都得省着用，以前一周用完的一升油现在要省着用上15天左右。“我做菜前都得再三考虑要不要放油，”她说。

“厄尔尼诺的真正悲剧”

与此同时，人们也担心食品价格上涨将如何影响印度的农村经济。

虽然能够稳定获得水源的农民将从其农产品的市场价格上涨中受益，但那些更依赖季风降雨的农民将遭受损失。

在印度，雨养农业占播种面积的近60%。

农民组织 Bharat Krishak Samaj 的主席 Ajay Vir Jakhar 表示，受影响最严重将是拥有牛只的边缘农民。鉴于饲料价格上涨，他们再也无力喂养牲畜，这将迫使他们出售动物，如果牛奶价格不能相应上涨，情况会更糟。

“干旱或类似厄尔尼诺现象的另一个影响是——农民不得不廉价出售他们的牛，而当干旱结束后，他们又必须以更高的价格买回新牛。所以他们在很多方面都蒙受了损失，”他说。

“厄尔尼诺的真正悲剧不仅仅是（减少的）农业产量，这是大家都在谈论的，”他补充道。“厄尔尼诺的真正悲剧在于它如何影响初级生产者的生计。”

Jakhar 指出，虽然政府在“危机管理方面一直做得很好”，但这种短期方法只是“将问题转嫁给下一代农民”。

他补充说，政府应该关注的是建立农业社区的长期韧性，以帮助他们应对这些挑战，措施包括更好地利用地下水、改善抗气候变化品种的获取途径以及提供更好的风险保险产品。

“作为一个国家，印度在建立农场韧性方面做得并不好，”他告诉《海峡时报》。《海峡时报》