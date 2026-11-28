THE STEERING COLUMN

电动汽车让速度变得平庸，而这款车型则让它重拾乐趣

【新加坡】如果在一场晚宴上，有人喋喋不休地吹嘘自己的电动轿车能在直线加速上“秒杀”一辆法拉利（Ferrari），我真想开着奥迪（Audi）RS 5 Avant 到场。

你或许会认为，任何性能车迷都会为如今的快速电动汽车比过去的燃油“英雄”跑得更快而感到兴奋。

但事实是，安静而动力粗暴的电动汽车，总能让关于性能车的讨论变得索然无味。这或许是因为它们的驾驶者往往是比“车迷话痨”更糟糕的“电动车话痨”，又或许是因为许多电动车的名字听起来就像Wi-Fi密码。

然而，这款奥迪的出现，足以振奋每一位驾驶爱好者的灵魂。

男人们无不羡慕地注视着它雕塑般的车身。其突出的轮拱让它看起来像是德国房车锦标赛的赛车，不过这其实是为了容纳更宽的轮距和经过调校的悬挂系统，从而实现其令人印象深刻的稳定性。

它不仅配备了漂移模式，还有一个显示屏，可以测量你的甩尾幅度和持续时间——前提是你足够勇猛去使用它。

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说到英雄，红色的车漆让 RS 5 Avant 宛如蜘蛛侠，尤其是它那略显夸张的超大前进气格栅。但这些巨大的开口不仅仅是为了让这辆奥迪看起来能整个吞下调皮的小孩。

我在引擎盖下数了一下，至少有七个散热器或热交换器，显然其动力系统需要大量冷空气进行降温。

事实上，这辆火热的奥迪跨越了燃油和电动两个领域。它是奥迪高性能 RS 品牌的首款插电式混合动力汽车（PHEV）。

这台2.9升V6发动机是车辆主要的动力来源，也是其魅力的核心所在。 照片：BIG FISH PUBLISHING

尽管它拥有639马力（hp）的综合功率，但其中只有510马力来自双涡轮增压V6发动机。隐藏在变速箱内的电动机额外提供了177马力，其电力来自后备箱内一块22千瓦时（kWh）的电池。

插电混动设置的好处是什么？这辆奥迪可以纯电行驶长达84公里。你可以把它停在电动汽车充电位上。如果你不嫌麻烦每天充电，它甚至可能比普通燃油车更环保。

但如果你和我一样，你会在90%的时间里使用动态模式驾驶。该模式能让发动机持续运转，并将电池电量保持在20%或以上，以便随时释放动力系统的全部潜能。

在这种模式下，V6发动机被唤醒，发出悦耳的轰鸣声，在路上猛然加速时也毫不留情。动力输出迅猛而精准，这要归功于全新的全轮驱动系统，该系统能将动力输送至外侧后轮，使车辆在过弯时车头能指向弯心，而不是向外推头。

有时你会感觉到电池的重量试图让车尾变得不稳定，但这反而让 RS 5 更具驾驶吸引力，像活物一样轻微摆动。但最终，它仍然能牢牢抓住地面，保持稳定，不知不觉中，你可能已经开始在网上搜索雪邦赛道的赛道日活动了。

尽管我非常喜爱 RS 5，但它也并非完美无缺。驾驶舱看起来很漂亮，但廉价感却令人失望，特别是考虑到奥迪曾经是业内打造最豪华内饰的品牌。

奥迪的驾驶舱设计更注重屏幕，而非工艺。 照片：BIG FISH PUBLISHING

它的实用性也不如你想象中那么高，因为插电混动系统的电池只留下了361升的载物空间。这让后备箱听起来很小，但德国人测量载物容积只计算到座椅靠背的高度，所以实际上仍有大量可用空间，如果你有逛宜家（Ikea）的习惯，还可以放倒后排座椅。

我甚至认为这辆奥迪的舒适性处于及格线边缘，即使在安静平顺的纯电模式下也是如此。悬挂比超人的握手还要硬朗，变速箱的调校也更注重迅捷换挡而非平顺性，因此有时会感觉顿挫。

它的实用性也不如你想象中那么高，因为插电混动系统的电池只留下了361升的载物空间。这让后备箱听起来很小，但德国人测量载物容积只计算到座椅靠背的高度，所以实际上仍有大量可用空间，如果你有逛宜家（Ikea）的习惯，还可以放倒后排座椅。

我甚至认为这辆奥迪的舒适性处于及格线边缘，即使在安静平顺的纯电模式下也是如此。悬挂比超人的握手还要硬朗，变速箱的调校也更注重迅捷换挡而非平顺性，因此有时会感觉顿挫。

对于这样一辆性能车，这些都可以预料到，因此我最大的抱怨是它巨大的转弯半径。有些掉头操作会让你捏一把汗。

尽管如此，归还 RS 5 之后，我真想去买一沓彩票。每当回想起它的驾驶感受、外观和声浪，我的心依然为之悸动。

我完全可以想象有人会指出，特斯拉（Tesla）的 Model 3 Performance 速度更快，并认为只有没脑子的人才会花近三倍的价钱去买这辆奥迪。也许吧，但只有没有心的人才会这么想。在晚宴上还是避开他们为好。