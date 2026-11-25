TAKING HEART

这笔款项将用于资助儿童与青少年的艺术教育和培训

《伦敦西区新星——东西方音乐剧交融》在吉隆坡和新加坡共进行了四场演出。 图片来源：BRITISH THEATRE PLAYHOUSE

【新加坡】British Theatre Playhouse (BTP) 通过其“艺术慈善晚会”(Art for Charity Gala)，为《商业时报》新苗艺术家基金 (The Business Times Budding Artists Fund, 简称BT-BAF) 筹集了5万3650新元。

这是该剧团第四次支持该基金。该基金旨在为经济困难的儿童和青少年提供艺术教育和培训。至今，BTP已累计捐款超过21万6000新元。

BTP是在完成《伦敦西区新星——东西方音乐剧交融》(London’s West End Rising Stars – East Meets West in Musical Theatre) 东南亚全球首演巡回演出后，作出这笔最新捐款。这部作品于10月底在吉隆坡和新加坡共进行了四场演出。

这是首次在大型西区巡演中将亚洲代表性置于聚光灯下，并展示了年轻亚洲音乐剧人才的风采。他们表演了《汉密尔顿》(Hamilton)、《魔法坏女巫》(Wicked) 和《西贡小姐》(Miss Saigon) 等热门音乐剧的歌曲。

BTP的联合创始人兼董事总经理Cecilia Leong Faulkner说：“西区演员们都拥有惊人的嗓音、才华和舞台表现力。”

她补充道，这些辛勤的努力最终为年轻艺术家们筹集了5万3650新元，“让这次巡演变得格外特别”。

BT-BAF自2004年成立、并于2005年由《商业时报》(BT) 正式启动以来，一直由非营利艺术组织新加坡艺术之家 (TRCL) 负责管理。至今，该基金已通过各类艺术项目帮助了约2万6000名6岁至19岁的弱势儿童和青少年。

BTP筹集的资金捐给了BT-BAF，其中包括其“童心协力2026”(Children for Children 2026) 项目。该项目于2008年启动，在为艺术教育和培训项目筹款的同时，也为受益者提供出游活动。

今年的“童心协力” (Children for Children) 活动筹集了创纪录的75万新元。10月1日，近500名儿童及其家人在万态野生世界 (Mandai Wildlife Reserve) 的奇思智湾 (Curiosity Cove) 体验了动手操作和数码游戏，这里是新加坡最大的以自然为灵感的室内游乐场。