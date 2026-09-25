8款经过现代改造的标志性家具

DESIGN

这些经典作品的当代演绎，将过去与现在紧密相连

Eames模压塑料餐椅于1970年推出，是世纪中期现代主义设计的象征。 图片来源：XTRA

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

世上或许没有所谓的原创，但这并未阻止当今的家具和灯光设计师们从历史中汲取灵感。

本文将介绍八个经典设计如何被重新诠释或进行现代化改造的例子。

Coast休闲椅采用独特的板条式靠背和座椅，由实心胡桃木制成。 图片来源：NATHAN YONG

Coast休闲椅

英国家具品牌Heal’s发现了新加坡设计师Nathan Yong的作品，并将其纳入其2026年秋冬“现代传家宝”系列。

其中一款标志性作品是Coast休闲椅，它拥有独特的板条式靠背和座椅，由实心胡桃木制成。Yong的灵感来源于20世纪60、70年代的印尼本土柚木家具以及丹麦的现代经典设计。

为Heal’s设计的系列可在线购买，而原版的Nathan Home系列可在本地找到。

可在Nathan Home购买，售价为1249英镑／2200新元

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最新版本的Eames模压塑料餐椅由99%的工业回收塑料制成。 图片来源：XTRA

EC-127 Eames模压塑料餐椅

Eames模压塑料餐椅（型号EC-127）于1970年推出，是世纪中期现代主义设计的象征。

这款椅子最初由Ray和Charles Eames于1946年与木质版本一同开发，采用了他们所先驱的同一种模压胶合板技术，此后经历了多次更新。最新版本是2025年推出的可持续款，由99%的工业回收塑料制成。

可在Xtra购买，价格请洽询

Michael Thonet于1859年设计的14号椅经过多种方式的重新诠释，其中包括由India Mahdavi设计的Loop椅。 图片来源：GEBRUDER THONET VIENNA

Loop椅

德裔奥地利橱柜制造商Michael Thonet在1859年设计了享誉世界的14号椅，这款椅子曾遍布欧洲各地的小酒馆。

如今，这款由蒸汽弯曲实木和藤编打造的椅子由Gebruder Thonet Vienna公司生产，并被以多种方式重新诠释，其中就包括India Mahdavi设计的Loop椅。

可在Space Furniture购买，售价为4660新元

Apex台灯系列共有四种款式：氛围灯、夹灯、壁灯和落地灯，用途广泛。 图片来源：HAY

Apex台灯

在为HAY设计Apex台灯时，英国设计师John Tree从经典的银行家灯中汲取了灵感。银行家灯以其抛光黄铜底座和绿色玻璃灯罩为标志，自20世纪初以来，在美国的许多图书馆中都能见到它的身影。

该系列功能性灯具将这些元素简化为利落的金属轮廓。它共有四种款式：氛围灯、夹灯、壁灯和落地灯，用途广泛。

可在Grafunkt购买，售价从150新元至490新元不等

这款Taylor衣帽架由Yabu Pushelberg为Stella Works设计，拥有流畅的木质轮廓。 图片来源：YABU PUSHELBERG

Taylor衣帽架

衣帽架起源于19世纪末的维多利亚时代英国，用于在主人由贴身男仆为其穿衣时悬挂西装或其他衣物。

这款Taylor衣帽架由Yabu Pushelberg为Stella Works设计，是一款简化版本，拥有流畅的木质轮廓。

可在Space Furniture购买，售价为1500新元

Hvidt & Molgaard在设计X桌时，从古埃及折叠椅中汲取了灵感。 图片来源：&TRADITION

X桌

古埃及折叠椅是为行军中的军事指挥官设计的，属于最早的可折叠椅子之一。

Hvidt & Molgaard在为丹麦品牌&Tradition设计X桌时便从中汲取了灵感。这款桌子由实心柚木制成，边缘像托盘一样巧妙地向上翻起。

交叉的桌腿由黄铜配件和对角黄铜拉杆连接，以确保结构稳定。

可在Grafunkt购买，售价为2980新元

PK26采用壁挂式安装，营造出悬浮的视觉效果。 图片来源：FRITZ HANSEN

PK26

Poul Kjaerholm是一位丹麦橱柜制造商，设计了许多标志性的家具作品。

由Fritz Hansen重新推出的PK26是一款壁挂式家具，采用扁钢框架，配以皮革覆盖的靠背和座椅，令人联想到传统的Chesterfield沙发。

它采用壁挂式安装，营造出悬浮的视觉效果。Kjaerholm最初为丹麦Fredericia市政厅的门厅设计了这款座椅，他自己家中也有一把。

可在W Atelier购买，含消费税售价为27560新元

这款餐车展现了现代美学，无论是在厨房还是客厅都毫不突兀。 图片来源：USM

USM餐车

20世纪随处可见的酒吧推车由维多利亚时代的茶几推车演变而来。在20世纪50年代，闪亮的黄铜、铬、玻璃和深色木材的使用将酒吧美学延伸到了家庭之中。

现代住宅可能更偏爱线条更流畅的版本；USM的餐车展现了现代美学，无论是在厨房还是客厅都毫不突兀。

可在Proof Living和Grafunkt购买，价格请洽询