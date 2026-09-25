重塑蒂芙尼传奇的设计师
第二章
- Jean Schlumberger于1956年加入Tiffany & Co，为这家珠宝品牌开启了前所未有的新篇章。 图片来源：TIFFANY & CO
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
1956年，Jean Schlumberger以副总裁兼首席设计师的身份加入Tiffany & Co，为这家美国经典品牌揭开了新时代的序幕。
从表面上看，Schlumberger似乎并非理想人选：他于1907年出生于法国一个显赫的纺织制造商家庭，从未接受过正规的艺术或珠宝制作培训。事实上，他的家人希望他投身银行业。
但富有艺术天分的Schlumberger自幼便展现出绘画才华，年轻时在巴黎投身于创意圈。在那里，他在充满活力的跳蚤市场里发现了瓷花，并将其改造成胸针。
他的才华最终引起了Elsa Schiaparelli的注意，并在1930年代为这位时装设计师创作时尚珠宝。第二次世界大战后，他远渡重洋来到纽约发展，凭借其充满奇思妙想和雕塑感的创作，吸引了这座城市的时尚名流。
Schlumberger善于发现事物的非凡之处。一只鸟可以幻化为奇珍异兽，一朵花可以成为太阳，鲜艳的羽毛可以抽象成翅膀。他的设计充满动感，仿佛拥有自己的生命。这种才华正是Tiffany & Co所追求的，因此时任董事长Walter Hoving邀请他加入，并在第五大道旗舰店的夹层为他设立了专属工作室和沙龙。
Schlumberger游历甚广，从东南亚的万物质感、色彩和形态中汲取灵感。他的终身伴侣Luc Bouchage拍摄的照片记录了他们的新加坡之旅，包括参观新加坡植物园和历史悠久的莱佛士酒店 (Raffles Hotel)。1991年，Tiffany & Co在新加坡的首家门店便开设于此。这个国家的自然环境和葱郁景观为Schlumberger在Tiffany & Co的想象力创作提供了丰富养分。
1961年，正是Schlumberger将“蒂芙尼传奇黄钻” (Tiffany Diamond) 镶嵌于他的“缎带项链” (Ribbon Rosette necklace) 上，并为Audrey Hepburn拍摄电影《蒂芙尼的早餐》(Breakfast at Tiffany’s) 的宣传照时佩戴。
在1995年于巴黎举办的一场回顾展上，这颗传奇黄钻被镶嵌在他的“石上鸟” (Bird on a Rock) 设计上——这是对这位永远改变了蒂芙尼的巨匠最恰当的致敬。
如今，Schlumberger的设计在拍卖会上备受追捧——尤其是他为Hepburn、Jacqueline Kennedy和Elizabeth Taylor等时代偶像设计的作品。
与此同时，蒂芙尼继续为现代受众重新诠释他的设计，将其最具辨识度的图案应用于高级珠宝、顶级珠宝和腕表之上。他的影响力早已超越品牌档案，并在不断演变的同时，保留了其独有的特质。
石上鸟 (Bird on a Rock)
或许没有哪个设计比“石上鸟”更能体现Schlumberger的创作精髓了。这一俏皮的设计于1965年“摇摆的六十年代”鼎盛时期首次亮相，其灵感源于设计师邂逅的一只凤头鹦鹉。
多年来，这只小鸟“栖息”在各种璀璨夺目的宝石上，其中就包括“蒂芙尼传奇黄钻”。这件于1995年在巴黎设计师回顾展上展出的作品本身就具有历史意义——它完美融合了Charles Lewis Tiffany大胆进取的愿景与Schlumberger天马行空的巧思。
花卉与动物
Schlumberger的珠宝凭借其动感、醒目的色彩搭配和富有想象力的设计而极具辨识度。大自然是他源源不断的灵感来源，从花卉、水果、植物到鸟类、蝴蝶和海洋生物，无所不包。
有时，这些元素被具象呈现；有时，它们又被抽象提炼，并延伸出奇妙的新组合。
艺术赞助人
Rachel “Bunny” Mellon并非一位普通客户。作为银行和快速消费品行业的继承人，据说其身家约4亿美元，她同时也是一位著名的艺术收藏家、园艺家和慈善家。
两人于1954年在纽约相识，因对自然的共同热爱而结缘，并迅速成为挚友。在那个远没有短信的时代，他们通过书信、便条和绘画进行交流，其中一些被精心保存至今。
1965年，Schlumberger专为Bunny Mellon设计了第一件“石上鸟”作品——一只镶满钻石的小鸟栖息在一颗令人惊叹的凸圆形青金石上。
随着时间的推移，Mellon和她的丈夫Paul成为这位设计师最坚定的支持者；在她于2014年去世后，其家族向位于弗吉尼亚州里士满的弗吉尼亚美术博物馆 (Virginia Museum of Fine Arts) 捐赠了142件Schlumberger的珠宝和物品。
传奇延续
在执掌设计的20年间，Schlumberger创作了极为丰富的作品，其设计语言至今仍在定义着品牌的当代系列。
Apollo系列重新诠释了他对天体形态的迷恋；“石上鸟” (Bird on a Rock) 则体现在高级珠宝、顶级珠宝和时计中；Rope系列将他标志性的扭绳图案应用于当代珠宝和腕表；而Sixteen Stone系列则重新构想了十字绣针法设计，以致敬设计师的家族及其纺织传统。
此为三部曲特别报道的第二章。点击此处阅读下一章。
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