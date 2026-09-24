THE HERITAGE ISSUE

这位房地产企业家致力于一次完成一个适应性改造项目

在离开房地产咨询公司JLL之前，Ashish Manchharam是其顶级投资销售经纪人。他身穿Tod’s的高领套头衫。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

ASHISH MANCHHARAM对保留店屋了如指掌。

他花了十年时间寻觅这些瑰宝——购买、重新规划和翻新这些物业，然后通过引入精心挑选的租户和餐饮概念，将其重新定位为生活服务产业群目的地。其中一个项目——精品酒店21 Carpenter——更是在2025年总统设计奖中荣获年度设计奖。

“但这类建筑总是充满挑战，因为只要你敲掉一堵墙，就会发现意想不到的东西，”Manchharam说道。他的职业生涯始于JLL。12年后，当他离开这家房地产咨询公司时，他已是其东南亚投资部主管和顶级投资销售经纪人。

2014年，Manchharam与机构投资者及其他合伙人共同创立了8M Real Estate，专注于中心区的店屋。他注意到，在其他主要城市，地理位置优越的老建筑对独立餐厅经营者很有吸引力。

童年时，他曾在家族位于甘榜格南巴索拉街的店屋里住过几年。他常在哈芝巷附近踢足球，那里的建筑“当时还只是仓库”。他亲眼见证了这个街区如何经过高档化改造，成为一个汇集了咖啡馆和独立精品店的区域。

到2023年9月他出售8M股份并卸任时，该公司的资产管理规模已达到15亿新元，旗下拥有分布在28项投资中的80间店屋。

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“我喜欢发展公司。我喜欢随之而来的挑战，并找出克服它们的方法。而且，总有解决办法的。”

在寻找成功的项目时，地理位置是第一要素，其次是分析如何让一栋建筑比其他建筑更具吸引力。但他如何知道自己挑选的租户会成功呢？

“我也不知道，”他笑着说。“有些是靠直觉，但很多时候，你必须根据周边的环境来考虑需求类型。

“而且总有一些地方需要不断调整和改变，但我们学到的是，不要只追求最高的租金，而要选择优质的运营商，因为他们最终会给你带来回报。”

一年半前，这位美食爱好者还与香港的Black Sheep Restaurants成立了一家合资企业，以扩大其在新加坡的业务组合，其中包括澳大利亚冰淇淋品牌Gelato Messina。

再启新程

不要误以为Manchharam钟情于将破旧建筑改造一新仅仅是出于怀旧。他离开8M的部分原因在于，随着市场进入平稳期、收益率受到挤压，相关项目的投资回报数据对他来说已不再那么有吸引力。

但这位48岁的企业家仍然热衷于活化现有建筑，而非建造新楼。“适应性改造几乎是必然的选择，因为重新开发的成本太高，停工期也太长。”

他以一个两人团队起家创立了8M，并在2024年再次从头开始，成立了房地产投资与资产管理公司Elevate Capital Group，并聘用了他在8M最初雇佣的同一批员工。

这一次，他希望将自己的专业知识应用到非店屋领域。

“这包括场所营造、硬件和软件的翻新、租户的精心挑选，以及将运营层面整合到投资中。”

Elevate Capital Group的首个项目是Stamford Place。 效果图：STAMFORD PLACE

Elevate的首个项目是前Stamford Court，一座位于史丹福路（Stamford Road）和禧街（Hill Street）交汇处、已有30年楼龄的普通建筑。人们对它更深的印象是其过时的栗色花岗岩玻璃外墙和独特的钟楼。

但在Manchharam眼中，它蕴含着另一番潜力——在市中心打造一个融合了历史传承、酒店服务、文化和社区的**生活服务产业群**新地标，从而塑造新加坡未来的城市生活。

在耗资2500万新元进行全面翻新后，这处他通过与PGIM Real Estate的**合伙业务**以1.32亿新元收购的物业，已于本月以Stamford Place的新面貌重新开业。

其主要租户是他的新精品服务式公寓品牌APT，以及The Great Room by Industrious旗下的酒店式服务办公空间。

配套设施包括一家定位为活力社交空间的小酒馆，以及几个他认为适合该社区的休闲餐饮概念。

“我们正努力走在适应性改造领域的前沿，希望Stamford Place能成为一个展示其可能性的典范。”

51 Merchant Road的翻新工程预计将于2027年第一季度完成。 效果图：ELEVATE CAPITAL

他的第二个项目是位于51 Merchant Road的一栋四层建筑，毗邻两排1930年代的保留店屋。其大部分空间将由全球营销和媒体公司Omnicom租用，底层则有场所营造的机会。

“我们正考虑打造一个以健康为导向的概念，结合冰浴和健身房等服务，以利用邻近即将建成的综合发展项目Union Square的优势。”

环球视野

Manchharam促成交易的本领，部分源于他在JLL多年的经验，也得益于他真正跨越国界的教育经历。他曾就读于哥里门街（Coleman Street）的**英华学校(小学）**，但在11岁时被送到英国巴斯的一所寄宿学校接受英式教育。

不久后，他便开始独自一人踏上求学之路。旅途漫长，需要取道中东，而且当时没有手机，所以他的父母只有在他抵达学校后才能收到他的消息。

尽管如此，这仍是“一次很棒的经历”。之后，他前往美国——“因为你可以从两边都学到东西”——并在纽约的罗切斯特大学获得了经济学和政治学学位。

Manchharam在海外求学期间学会了社会生存之道。他身穿Brunello Cucinelli的短夹克。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

“这不仅仅是教育，还包括其他方面，比如学会社会生存之道，这在新加坡很难学到，”Manchharam说。他与生活教练Shireena结婚，育有一个16岁的女儿和一个13岁的儿子。

他的父亲是一名特许会计师，在森那美(Sime Darby)工作了30多年。他的祖先是1908年来到新加坡的古吉拉特邦移民。

他们是纺织品商人，精明地购买了甘榜格南的店屋来经营零售店。如今，这个家族拥有“超过10间”这样的店屋，并用于出租。

“在我的家族里，你可以选择创业，也可以走职业经理人的道路。但即使你想做自己的事业，也许最好的学习方式还是‘花别人的钱’，”他调侃道。

就他而言，在JLL的工作经历带来了丰厚的回报。在新加坡和香港办公室工作期间，他频繁出差，结识了许多人脉，并建立了持久的关系。也正是在那里，他学会了如何制定战略，以及如何使房地产投资机构化。

尽管如此，他承认离开安稳的工作去创办8M是件令人恐惧的事。“我曾和前老板开玩笑说，如果搞砸了，我可要打电话给他求助！”

当然，作为一名利物浦足球俱乐部的球迷并经常打“很多板式网球”的Manchharam，正持续不断地寻找下一个可以收购的老旧建筑。显然有项目正在酝酿中，但当被问及时，他却三缄其口。

“我们希望发展业务，也就是收购资产。所以，是的，我们未来六个月内会有所行动。”

Elevate也在扩大其投资者群体，目前主要由机构投资者和一些家族办公室组成。

不过，酒店业绝对是他渴望深入探索的领域，而APT将是实现这一目标的载体。“如果它能像我们预期的那样成功并吸引客流，那么我们可能会复制这个模式，并可能将其分拆独立运营。”

他还看到了许多“有趣的机会”，包括**分层地契**商业甚至住宅楼的集体出售。

“为什么不选择翻新，而不是对整售地块进行重建呢？反正现在很多建筑的总建筑面积可能已经达到了上限。而且，当你处理过19世纪的店屋后，一栋30年楼龄的建筑真的不算老。”

摄影：Darren Gabriel Leow 时尚指导；CK 造型：Nikki Fu 拍摄地点：APT at Stamford Place