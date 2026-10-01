宾利的新篇章，以情感书写

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随着Torcal的推出，这一豪华汽车品牌迈入了一个新纪元。这个新时代由创新塑造，但仍以其标志性的工艺、雅致和情感吸引力为指引。

如果说谁深谙“吊人胃口”的艺术，那一定非宾利莫属。在其新款Torcal于9月23日在伦敦发布之前，这个英国豪华品牌以滑稽剧表演者般的敏锐和精准时机，不断挑动着车迷们的神经。

媒体人士则在这场表演中坐拥前排席位。首先是7月6日公布车型名称。随后，周复一周，宾利不断放出诱人细节，涵盖其声浪、标志性菱形格纹、技术与工程以及材质等方面。

毕竟，期待感本身就是奢侈品体验的一部分。但这种诱惑背后自有章法。Torcal不仅仅是宾利的又一款新车。当然，它是克鲁工厂下线的第四款量产车型。在该品牌的现代大众时代（1998年至今），此前仅有三款：Continental GT、Flying Spur和Bentayga。

宾利花费数周时间，逐步向车迷透露Torcal的细节。 图片：BENTLEY

Torcal的特别之处在于，它是宾利首款纯电动量产车，也是迄今为止动力最强劲的车型。所以，是的，可以说这个拥有107年历史的豪华汽车制造商现已稳步迈入其电动化时代。

这个问题引出了一个疑问：当您更换掉宾利至关重要的心脏——发动机后，它会变成什么样？因为与大众市场制造商的客户不同，宾利的客户购买的不仅仅是交通工具（天哪，当然不是），甚至也不只是一辆高性能汽车。

他们购买的是一种更无形的东西。他们购买的是一种感觉，一种由欲望驱动的体验——这种体验是该品牌多年来通过对工艺、材料、雅致、个性化以及不菲价格的执着关注而精心打造的。

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因此，如果您拿走了其中的一种或多种原始成分，配方——以及风味特征——可能会变得面目全非。当然，宾利坚称这绝非其本意。

宾利亚太区总监Dave Hayter。 图片：BENTLEY

正如该品牌亚太区总监Dave Hayter所说：“我们的转型遵循一个明确的原则：只要能加强品牌和提升客户体验，我们就会进行变革。”

他表示，变化之处在于动力总成、材料、数字和技术创新，以及与客户互动的新方式。

而不变的是宾利的精髓：舒适、工艺、性能、雅致，以及也许是最重要的——情感吸引力。宾利能成功实现这一目标吗？

不变之中的变革艺术

这并非宾利首次不得不应对范式转变。当Bentayga于2015年推出时，批评者们迅速将其贬斥为一辆佩戴着“飞翼B”徽标的运动型多功能车。

但它后来成为该品牌最受欢迎的车型，通常占公司年度总销量的42%至45%。其巨大的商业成功表明了一点：宾利可以进入一个全新的细分市场，同时仍然保持其核心身份。

标志性的“飞翼B”徽标。 图片：BENTLEY

Torcal正在实现一次更大的技术飞跃。 图片：BENTLEY

Dave Hayter表示，Bentayga将宾利带到了一个全新的高度，同时没有失去客户所期望的任何元素——工艺、性能和雅致。

现在，Torcal的目标是达到同样的高度。只不过这一次，它正在实现一次更大的技术飞跃。

有趣的是，Torcal这个名字部分源于拉丁语“torquere”，意为“扭转”，这也是“torque”（扭矩）一词的词源。而瞬时扭矩恰好是电动动力总成的一个决定性特征。

但是，如果电气化是未来，并且电动汽车技术变得标准化，一个豪华汽车制造商如何才能超越主流呢？

对宾利至关重要的工艺，如今已不再仅仅关乎传统材料或手工精饰技术。 图片：BENTLEY

“随着技术越来越普及，宾利的优势将来自于那些更难复制的品质，”Dave Hayter说。他指的是设计判断力、材料专业知识、发动机声浪以及汽车带来的情感体验等。

“在奢侈品领域，差异化并非仅由技术创造，”他补充道。“它源于如何精心运用技术，以及技术如何为客户服务。”

在宾利的世界里，性能在于以沉着稳健的方式提供非凡的速度。 图片：BENTLEY

对宾利至关重要的工艺，如今已不再仅仅关乎传统材料或手工精饰技术。

现在，它还包括新材料的引入、数字技术的克制融合，以及营造一个感觉精心设计且直观的内部环境。

尽管人工智能和科技在我们的生活中日益占据主导地位，但Dave Hayter坚称，“人眼、人手和人的判断力对于宾利体验而言，仍然是至关重要的。”

这家豪华汽车制造商考量新材料、数字技术，并营造一个感觉精心设计且直观的内部环境。 图片：BENTLEY

该品牌与沉着、从容和雅致联系在一起。 图片：BENTLEY

性能至上，而非炫耀

在宾利的世界里，性能从来不只是让驾驶员和乘客感觉自己被绑在了一枚超强火箭上，而更多的是以沉着稳健的方式提供非凡的速度。有人可能会说，这是典型的英式克制。

“性能一直由它所创造的感觉来定义，而不仅仅是它所提供的数字，”Dave Hayter说。

尽管如此，Torcal仍是宾利有史以来制造的动力最强的量产车型，也是从静止起步加速最快的车型。

该车的电动动力总成具有即时响应和汹涌的扭矩，这与该品牌长期以来所倡导的“从容驰骋”理念不谋而合。这是一种能够产生惊人性能，却又不会将其变成好莱坞大片的能力。

该品牌以典型的宾利风格，将Torcal的加速性能描述为发生在“舒适的界限内”。Dave Hayter补充说，并非让电动技术主导一切，“这款车的设计旨在使其性能感觉自然、可靠且富有情感吸引力。”

问题在于，Torcal的速度是否伴随着与宾利相关的沉着、从容和雅致之感。 图片：BENTLEY

在宾利的电动时代，这些性能衡量标准将变得很有趣，因为问题不在于电动汽车能否快如闪电。显然，它可以。

问题在于，这种速度是否伴随着客户与该汽车制造商所关联的沉着、从容和雅致之感。

走向个性化

直板手机仍然主导着市场。第三方生产商已经设计出无数种方式让用户定制自己的设备。因此，个性化是抵御技术同质化的另一大保障。

在奢侈品和超豪华市场领域，个性化已变得日益重要。但Dave Hayter指出，对汽车制造商而言，这不仅仅是提供一长串选项。

客户越来越想要的是定制品，而不是碰巧昂贵的东西。

Dave Hayter表示，宾利的定制方法引导客户做出既能表达个性，又能保留汽车特质的选择。 图片：BENTLEY

有数据支持这一说法：Dave Hayter表示，目前约有75%驶下生产线的宾利汽车都包含某种形式的Mulliner元素。Mulliner是该品牌的个人定制和车身定制部门。

但这其中存在一个悖论：如果每个人都可以进行定制，那么定制本身是否就不再是一个差异化因素？

“因此，我们的方法是精心策划的，而非无限制的，”Dave Hayter解释道。“通过Mulliner、我们的设计团队和零售商，我们引导客户做出既能表达个性，又能保留工艺、比例、品质和情感特质的选择，从而使汽车 unmistakably Bentley（ unmistakably 宾利）。”

以汽车为中心的奢侈品世界

除了汽车本身，豪华汽车制造商也越来越倾向于谈论体验、幸福感和生活服务产业群。

宾利也未能免于这一转变。他们推出了精心策划的驾驶活动、款待业合伙业务、以设计为主导的体验，以及一系列其他旨在让品牌始终在客户心中占据首要位置的活动。

但在这里，一如既往，多并不意味着好。典型的英式克制在此体现。或者，正如Dave Hayter所断言：“汽车将永远处于这段关系的中心。”

Torcal作为品牌的又一种表达——一种纯电动的表达——加入了宾利家族。 图片：BENTLEY

只有当体验感觉像是宾利身份的自然延伸——精心打造、注重细节、真实、雅致——时，它们才能增加价值。他认为，这些体验不应只是提供一个在某处贴上“飞翼B”徽标的机会，而应围绕车主身份创造关联性、记忆和情感联系。他承认，当谈到像亚太地区这样多元化的区域时，这个挑战变得复杂。没有单一的亚洲奢侈品客户，就像没有单一的亚洲奢侈品市场一样。

即使仅在东南亚内部，也存在着不同的文化习俗、基础设施、法规、电动汽车普及程度以及对拥车体验的期望。

Dave Hayter坚持认为，无论在哪里运营，品牌承诺都保持一致。变化的是这一承诺的体现方式。

这在应对此次电动化转型中尤其有用。一些市场对电动汽车更为接纳，而另一些市场则需要更多说服。即使在同一个市场内，两位宾利客户对变革的态度也可能截然不同。

“奢侈品客户重视选择、保障以及在产品、基础设施和拥车体验都让他们感到满意时采取行动的自由，”Dave Hayter说。

因此，Torcal的到来并非作为进步的象征，也不是暗示要放弃搭载内燃机或混合动力发动机的车型。

就像一瓶新装瓶的高端干邑，它作为品牌的另一种表达——一种为准备好的客户而生的纯电动表达——加入了宾利家族。

新的黎明

对宾利而言，关键在于延续，而非重塑。

Torcal更换了动力总成，但没有改变其根本哲学。技术在演进，但工艺永存。性能改变了表达方式，但没有改变情感共鸣。个性化在扩展，但宾利的身份依然如故。

Dave Hayter表示，他希望到2035年，宾利能因“展示了一个豪华品牌如何与时俱进，同时又不失其独特品质”而受到认可。

Torcal更换了动力总成，但没有改变这家汽车制造商的根本哲学。 图片：BENTLEY

或许，那场漫长而吊人胃口的预热终究有其更深层的目的。宾利花费数周时间放出线索，然后才向我们展示全貌。这似乎在传达一个潜在信息：宾利的未来不仅仅关乎一台发动机、一个格栅或其电动时代的新声浪识别。

它关乎当所有这些元素都交由一群仍然深切关心宾利应有之感的人来主导时，所产生的结果。