Mark Shaw 能否让新加坡人重返乌节路和电影院？

THE HERITAGE ISSUE

这位电影业的第三代继承人正押注于“体验”，以维持这两大标志的时代意义

Mark Shaw 是邵氏机构 (Shaw Organisation) 的董事，也是这个自1928年开始放映电影的家族企业的第三代掌门人。 图片来源：DARREN GABRIEL LEOW

当我们在看电影时，Mark Shaw 正在观察我们。

观众反应如何？座位舒适吗？画面清晰吗？音效清脆吗？以及最关键的，爆米花好吃吗？

在家族电影行业工作了34年，加上童年时期在10岁前就看遍了从《大白鲨》到《现代启示录》的各种影片——对于 Mark Shaw 来说，影迷与影院经营者之间的界限已难以划分。

“我确实会去电影院欣赏电影，”他说道。“但当我在那里时，我也会思考观众当下正在如何感受这一刻。”

近来，他也在关注票房数据——并且带着几分喜悦。

《蜘蛛侠：纵横宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse) 创下了新加坡疫情后最高的首周末开画纪录，并且是自其2021年的前作《蜘蛛侠：英雄无归》以来，票房最快突破1200万新元的电影。

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《奥本海默》(Oppenheimer) 已正式成为新加坡票房最高的Imax影片，仅用21天就打破了《阿凡达：水之道》188万新元的纪录——而且在上映两个月后仍在攀升。

《Obsession》、《Backrooms》、《Dear You》和《Colony》等影片也吸引了大量观众。

总而言之，这意味着电影院迎来了自新冠疫情以来久违的真正旺季。

对 Mark Shaw 而言，传承家族基业的最好方式就是不断续写新的篇章。 图片来源：DARREN GABRIEL LEOW

考虑到当今的观众有太多理由待在家里——从流媒体服务、大屏幕电视到手机上无穷无尽的娱乐内容——Shaw 认为这简直是个小小的奇迹。

“我们认识到，你在影院获得的体验与你所观看的内容相结合至关重要，”邵氏机构 (Shaw Organisation) 的董事、这个自1928年起便开始放映电影的家族企业的第三代掌门人说道。

“作为影院运营商，我们的工作就是为你提供尽可能最好的观影环境。”

观影体验的重塑

这个任务听起来相当简单——但前提是你没有考虑到 Shaw 和他的团队为打造一个真正高端的环境所投入的大量时间、精力和投资。

其位于乌节路的旗舰影城丽都 (Lido) 于2025年5月开始了分阶段翻新。如今，其11个影厅中有5个专用于高端格式：Imax、Lumiere Grand、两个小型的 Premiere 影厅，以及其亲子概念影厅 Dreamers。

就连几乎每个新加坡人都曾坐过的原丽都1号厅 (Lido 1) 也被彻底改造和重新配置。其原有的500座布局已让位于295个沙发式座位和36个豪华躺椅。影厅也更名为 Lumiere Grand，这个名字听起来可能有些夸张，直到你亲眼见到它。

昔日的丽都1号厅已被重新设计为 Lumiere Grand，配备了沙发式座位和豪华躺椅。 图片来源：SHAW ORGANISATION

与此同时，普通影厅也安装了新的激光放映机，更换了银幕，更新了座椅面料和地毯，并为举办电影节、粉丝见面会和企业活动增添了新设施。

丽都影城不再仅仅是售卖一部电影，它售卖的是一种决定：离开家，与众人一同在最舒适的环境中体验一部电影。

“去电影院的全部意义就在于和满屋子的人一起体验情感，”Shaw 思忖道。“我们是人类，我们会相互感染情绪。所以，惊悚的场景变得更吓人，欢笑的时刻变得更有趣，而悲伤的瞬间则可能令人心碎。”

当然，也别忘了全新的餐饮服务。

Centro 是与 Wild Honey 创始人 Stephanie Hancock 和 Guy Wachs 共同打造的一项雄心勃勃的餐饮业务，占据了影城的多个区域：一个意式浓缩咖啡和抹茶吧、一个即买即走柜台，以及一个可俯瞰乌节路的50座餐厅。

然而，最引人注目的当属一间鸡尾酒吧，它看起来就像是巴兹·鲁赫曼电影《了不起的盖茨比》中的场景：满是黄铜装饰、反光镜面和几何风格的装饰艺术元素。

丽都影城内装潢精美的鸡尾酒吧充满了装饰艺术风格。 图片来源：SHAW ORGANISATION

这是最字面意义上的高端化。

然而，Shaw 小心翼翼地避免将奢华与仅仅的表面光鲜混为一谈：“如果人们付了更多的钱，就应该感觉更奢华。但有些东西可以看起来奢华，却并非真的奢华……所以服务必须好，电影必须好，一切都必须完美结合。”

他为翻新丽都影城花了多少钱？“我不会告诉你……不便宜，但我们没有挥霍。”

如果他的祖父邵仁枚 (Runme Shaw) 仍然在世，他会怎么说？

“他可能会觉得我花太多钱了，”年轻的 Shaw 笑着打趣道。

守护一个帝国

邵仁枚 (Runme Shaw, 1901-1985) 是邵氏电影帝国的元老，也是新加坡邵氏机构的创始人和主席。

他来自一个已涉足电影制作的上海家庭，被派往东南亚发行家族影片。他于1920年代末在新加坡立足，后来他的弟弟邵逸夫 (Run Run Shaw) 也加入了他的行列。

他们兄弟二人共同建立了一个横跨本区域乃至更广阔地区的电影院和制片业务。

1972年，邵仁枚在新加坡赛马公会迎接英国女王伊丽莎白二世。 图片来源：SINGAPORE TURF CLUB

当 Mark Shaw 还小的时候，他的祖父每个星期六下午都会带全家人去看电影，通常是在丽都或国泰大厦 (Capitol)。

选择适合年龄的节目并非首要考虑。恐怖片、暴力动作片和战争史诗片都比应有的时间更早地进入了他的电影教育。

“我小时候看了所有非常不适合的片子，”他笑着说。“这算是一种职业风险。”

然而，从祖父那里传承给孙子的，似乎是观影本身的仪式感：离开家，走进一个黑暗的影厅，与其他人一同沉浸在同一个故事中。

因此，年轻的 Shaw 与其说是有兴趣将电影院作为纪念家族历史的丰碑来保存，不如说是更热衷于让观影的体验得以延续。

实际上，当怀旧情绪阻碍创新时，他会对其抱持怀疑态度。

“我们从未停止过对新事物的尝试，”他说。“每次我们建造一个新影院或翻新一个旧影院时，我们都会尝试一些新的东西……我讨厌千篇一律。”

Mark Shaw 身穿 COS 的衬衫和夹克。 图片来源：DARREN GABRIEL LEOW FOR BT

Shaw 不断拓展电影院的定义。他的影院放映过 Taylor Swift 和韩国流行乐团的演唱会电影，为《奥本海默》修复了35毫米胶片放映设备，并创建了 Dreamers 影厅，让年幼的孩子可以四处跑动而不用担心打扰到成年人。

他说，重点不是要在所有地方都套用同一种模式，而是要“调整概念以适应不同地点和人群的需求”。

看来，传承邵氏基业的最好方式就是不断续写新的篇章。

乌节路的第二乐章

这种创新的本能延伸到了丽都影城之外。

自2015年起担任乌节路商联会 (Orchard Road Business Association, 简称 Orba) 主席以来，Shaw 一直将大致相同的逻辑应用于新加坡这条顶级的购物街——它仍然是标志性的，但已不再是人们周末理所当然的目的地。

Orba 与企业和政府机构合作，旨在保持该区域的时代意义，使其不仅仅是一个购物的地方，更是一个可以逗留、用餐、观赏、漫步，并消磨一整天和夜晚的地方。

“事情肯定都在朝着体验的方向发展——那些你在网上得不到的东西，”Shaw 说。“未来，体验将主宰一切。”

乌节路的圣诞装饰依然是本地居民和游客的最爱。 图片来源：ORBA

几十年来，乌节路在“新奇”方面享有便利的垄断地位。

新加坡人在这里接触到新的百货公司、国际品牌和青年部落——正如 Shaw 记忆中的“先得坊小子和远东广场小子”。它还有一个夜间的另一面，拥有 Xanadu、Tropicana、Rumours 和 Sparks 等奢华俱乐部——这意味着你可以在同一个区域购物一下午，然后狂欢一整夜。

这种独特性已大部分消失。

市郊的大型购物中心使得前往市中心成为一种选择。滨海湾 (Marina Bay)、圣淘沙 (Sentosa)、Dempsey、New Bahru 乃至樟宜本身都已成为独具特色的目的地。

电子商务让几乎所有全球商品都只需一键点击。频繁的区域航班让人可以轻松飞往曼谷、首尔和上海，体验它们壮观的零售业。

乌节路曾经售卖的东西——那种在别处找不到的独特性——已经消失了。而 Shaw 知道这一点。

“如果你住在榜鹅，那里有 Waterway Point……你就不一定总需要来乌节路，”他说。“但如果你想在新加坡最大的 Imax 银幕上看《奥本海默》，那你就必须来这里。”

他对这条街的“药方”与他应用于自己影院的并无太大区别：乌节路的未来可能不在于它能卖什么，而在于它能呈现什么——那些足够独特、值得人们专程前来的体验。

如果人们不再“需要”来乌节路，就必须给他们充分的理由“想要”来。其中一个优先事项是为他们提供更多的夜间活动。“除了去餐厅吃饭，晚上还需要有更多的事情可做，”Shaw 说。

尽收眼底

那些“事情”已经在路上了。

Live Nation 旗下可容纳3000人的 Grange House——其在东南亚的首个现场音乐场馆——预计将于2027年中期开业。由隈研吾 (Kengo Kuma) 设计的前东陵购物中心重建项目计划在2030年前建成一个1000座的剧院和当代艺术博物馆。

Live Nation 在东南亚的首个现场音乐场馆的艺术效果图，预计于2027年中期开放。 图片来源：LIVE NATION

乌节路正在重新规划，重心从购物转向体验。但在人们身处其中时，Shaw 希望他们能真正体验这条街道本身。

他希望，除了其他事项外，能够恢复 Wheelock Place 和 Ion Orchard 之间的地面人行横道。尽管有各种关于复兴的宏伟言论，但他反复关注的一个问题却非常实际：过马路不应该那么困难。

“这是一条美丽的街道，”他说。“应该从街面上来体验它。”

尽管许多新加坡人为了躲避炎热和潮湿，已经习惯了通过有空调的地下通道过马路，但 Shaw 对此不以为然。“天气不应该成为人们不愿在街面上行走、欣赏乌节路的糟糕借口，”他说。

在所有这一切——人行横道、音乐会、更晚的夜生活和更热闹的街道——背后，是一种更难营造的东西：情感联结。其目标不仅是让乌节路更繁忙，更是要让它重新变得重要。

对 Shaw 来说，这也是他与丽都影城产生个人联系的地方。他对电影院的记忆与星期六下午和祖父及家人在丽都或国泰大厦度过的时光密不可分。

地方之所以重要，不是因为它们一成不变，而是因为它们不断聚集新的记忆。丽都影城已经为新一代进行了自我改造；乌节路现在也面临着同样艰巨的任务。

从这个意义上说，Shaw 的两个角色并无太大不同。两者都是为了让熟悉的地方保持在“现在时”——不是人们记忆中去过的地方，而是他们仍然想去的地方。

摄影：Darren Gabriel Leow

时尚指导与造型：CK

化妆：Benedict Choo