Rolex 蚝式腕表：庆祝百年辉煌历史
这家瑞士制表商推出纪念款和焕新款式，庆祝这款标志性时计的百年诞辰
- 18K黄金款蚝式恒动型 28，配备绿色宝石表盘。 照片：ROLEX
本文由AI辅助翻译
生日理应庆祝，更何况是标志性的 Rolex 蚝式腕表诞生一百周年。1926年，创始人 Hans Wilsdorf 创造出首款真正的防水腕表，震撼了整个钟表界，并从此永远改变了制表艺术。
为庆祝这一盛事，Rolex 推出了新款纪念版蚝式恒动型日志型 41 (Oyster Perpetual Datejust 41) 以及数款焕新设计的表款。
例如，日志型 41 的表盘采用了罕见的绿色漆面渐变处理，而蚝式恒动型 36 则配备了彩色漆艺的Jubilee图案。此外，蚝式恒动型 28 和 34 更是首次采用全金材质。
蚝式恒动型 28 与 34
很难想象没有蚝式恒动型腕表的 Rolex，因此，由它来引领百年庆典再合适不过。该表款在初代蚝式表壳问世几年后推出，其名称源于 Rolex 的恒动摆陀自动上链机制，防水深度达100米。
其蚝式表壳配备了双扣锁上链表冠 (Twinlock)，具备双重防水系统，而密闭结构则为内部的自动机芯提供了最佳保护。
顾名思义，蚝式恒动型主要由蚝式表壳和恒动摆陀这两大历史性特征构成，是 Rolex 腕表最纯粹的体现。该系列摒弃了旋转表圈和日期窗口等装饰元素，专注于纯粹、仅显示时间的设计。
随后，Rolex 推出了专属的18K金表款，拓展了该系列的界限。此前，蚝式恒动型系列主要采用蚝式钢 (Oystersteel)，如今新增的黄金款式令人惊叹，颠覆了人们对日常佩戴腕表质感的想象。
28毫米的蚝式恒动型采用18K黄金材质，34毫米版本则采用18K永恒玫瑰金材质。
它们的与众不同之处不仅在于使用了贵金属，更在于其处理方式。黄金材质并未采用镜面抛光，而是经过缎面处理，呈现出柔和而富有质感的光泽。这两款新表是 Rolex 首次对贵金属表款采用这种饰面工艺。
表盘上3点、6点和9点钟位置的时标由天然宝石切割而成，这在 Rolex 尚属首次。该品牌表示：“这些宝石的表面采用了尖拱形切割，既凸显了其独特的结构和色泽，又能防止任何轻微的反光。”
蚝式恒动型 28 的三枚时标由鸡血石 (heliotrope) 制成，这种宝石呈现出多样的绿色调。而蚝式恒动型 34 的时标则由蓝线石 (dumortierite) 切割而成，这是一种呈现深浅蓝色交替的矿物。
这两款腕表均配备蚝式表带。这款三格链节金属表带于1930年代研发，坚固耐用，至今仍在使用。近期唯一增加的组件是易调链节 (Easylink) 舒适延长链节，佩戴者可轻松延长表带约5毫米，使其更贴合手腕。
价格：44,550新元（蚝式恒动型 28），56,450新元（蚝式恒动型 34）
蚝式恒动型日志型 41
日志型腕表去芜存菁，堪称现代腕表的典范：它具备防水功能、自动上链天文台认证，并设有日期窗口。它既坚固耐用，适合日常佩戴，又能在正式场合中彰显优雅风范。
该系列具有永恒的魅力。除了在1953年增加了小窗凸透镜 (cyclops magnifier lens) 之外，日志型的所有升级和改进都非常审慎且循序渐进。其原有的表壳形状和经典布局几乎未曾改变。
如今的日志型腕表与1945年首款问世时几乎别无二致。当时，它是全球首款在3点钟位置设有日历窗的自动上链防水天文台认证腕表。
在超过60年的时间里，日志型最大的尺寸一直是36毫米。直到2000年代末，尺寸更大的日志型 II 才首次亮相，并于2016年被日志型 41 所取代。
虽然两款腕表的表壳尺寸均为41毫米，但日志型 41 的设计更纤薄，并搭载了新一代机芯。
今年推出的最新款日志型 41 配备了特别的绿色漆面渐变表盘，以庆祝蚝式表壳诞生100周年。这款腕表采用蚝式钢与白金材质，是自2019年渐变表盘重新推出以来，首次采用绿色漆面。
“Ombre”一词源于法语，意为“阴影”，在此指表盘颜色从中心的浅绿色逐渐过渡到边缘的墨黑色。这种效果的实现方式是：先在底板上涂上绿色漆，然后从中心以同心圆的方式喷涂多层黑色漆。
蚝式钢款的日志型 36 也提供绿色漆面渐变表盘，可选配圆拱形外圈以及蚝式或Jubilee表带；另有白色金钢款 (white Rolesor)，可选配三角坑纹外圈或镶有52颗明亮式切割钻石（约1.36克拉）的外圈，并搭配蚝式或Jubilee表带。
价格：16,450新元
蚝式恒动型 36
这款配备彩色漆面表盘的蚝式恒动型 36，让人联想到三年前推出的另一款蚝式恒动型腕表。
然而，早前的“庆典表盘”仅在明亮的绿松石色背景上，以气泡图案呈现了五种颜色。最新的蚝式恒动型 36 则采用彩色漆面表盘，展示了由10种对比色组成的全新Jubilee图案。
Jubilee图案于1978年首次出现在日志型和星期日历型腕表的表盘上。从那时起，它便成为 Rolex 特定表盘装饰的美学标志。
蚝式恒动型系列为探索表盘设计的新创意提供了空间。对Jubilee图案富有想象力、色彩丰富且图形化的重新诠释，正是这种创造力的体现。
Jubilee图案通常是单色的。新款36毫米蚝式钢款蚝式恒动型腕表则以重复的高对比度图案，为其注入了缤纷色彩。这个彩色表盘不仅是为了庆祝蚝式表壳的百年诞辰，也是对 Rolex 创新精神和表盘制作艺术的致敬。
制作这种表盘是一项巨大挑战。各种颜色并非一次性涂上，而是逐一施加。这需要极高的精度，以确保构成图案的所有形状和字母都定位精准。
价格：9,450新元
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