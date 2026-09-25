JEWELLERY

宝格丽 (Bulgari) 的Serpenti Infinito展览最新篇章，带来了超大尺寸的艺术品与可供佩戴的珠宝

自去年从上海、首尔蜿蜒至孟买以来，Serpenti Infinito艺术展一直在探索宝格丽 (Bulgari) 标志性的灵蛇图腾如何在不同文化中游走、诠释与蜕变的多样方式。

这是一个向这家意大利奢侈珠宝商最成功的标志——Serpenti系列致敬的迷人过程。

其全球巡展的最新一站同样引人注目。

auruBOROS – Urban Memory and Collective Dream 是宝格丽 (Bulgari) 在美国的第一个公共艺术委托项目。 图片来源：宝格丽 (BULGARI)

本月早些时候，宝格丽 (Bulgari) 在美国的第一个公共艺术委托项目——auruBOROS – Urban Memory and Collective Dream——亮相。巨大的金色螺旋装置从纽约高线公园 (High Line) 延伸而出，位置就在The Standard酒店下方。

这个充气结构由柏林的Plastique Fantastique构思，既是雕塑，又像奇特的建筑。 图片来源：宝格丽 (BULGARI)

这个充气结构由柏林的Plastique Fantastique构思，既是雕塑，又像奇特的建筑，极大地激发了人们的想象力。它既宏伟又迷人，其闪亮的热塑性聚氨酯表面在一天中反射着变幻的景致。

闪亮的热塑性聚氨酯表面在一天中反射着变幻的景致。 图片来源：宝格丽 (BULGARI)

但可惜的是，与之前的展览一样，这个装置也是临时性的。

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不过，这家罗马珠宝商并未让我们感到失落。为纪念这一盛事，它发布了一系列向美国艺术遗产致敬的高级珠宝作品，并推出了三款全新的Serpenti Tubogas珠宝，与现有的项链和戒指组成完整系列。

Serpenti Tubogas系列

Serpenti Tubogas 手镯。 图片来源：宝格丽 (BULGARI)

Serpenti的迷人魅力与宝格丽 (Bulgari) 标志性的Tubogas设计在这个当代系列中交汇融合，令人回想起该珠宝商的悠久历史。

这款单圈黄金手镯环绕于腕间，蛇身由Tubogas独特、无焊接且灵活的金属圈构成。蛇首与蛇尾点缀着密镶钻石，黑玛瑙制成的蛇眼仿佛在守护着佩戴者。

Serpenti Tubogas 耳环。 图片来源：宝格丽 (BULGARI)

同样，两个镶有钻石和黑玛瑙的黄金蛇首构成了一对风格匹配的Serpenti Tubogas耳环。

该系列的第三件作品是一枚以蛇蜿蜒身姿为造型的胸针，其黄金蛇身与蛇首由钻石点亮，黑玛瑙蛇眼凝视着，目光深邃迷人。

Serpenti Falling Drops系列

Serpenti Falling Drops 项链。 图片来源：宝格丽 (BULGARI)

美国艺术家Jackson Pollock是抽象表现主义运动的关键人物，他的“滴画法”使绘画的身体行为本身成为作品的一部分。

这条华丽的白金钻石项链旨在向其致敬，一颗可拆卸的23.13克拉三角形海蓝宝石从蛇口中垂落，犹如一抹鲜艳的色彩。

Serpenti Flag系列

Serpenti Flag 项链。 图片来源：宝格丽 (BULGARI)

这件作品的灵感源自备受赞誉的画家、雕塑家、绘图员和版画家Jasper Johns，他以其标志性的美国国旗描绘而闻名。

在这件作品中，坦桑石、珊瑚和钻石让人联想到美国国旗的蓝、红、白三色。这条玫瑰金项链的蛇首之上，冠以一颗惊艳的18.75克拉梨形坦桑石。

Serpenti Ocean Deco系列

Serpenti Ocean Deco 项链。 图片来源：宝格丽 (BULGARI)

一条由对比鲜明的色彩、对称性和动感塑造形态的玫瑰金灵蛇——这款大胆的项链让人回想起迈阿密海滨装饰艺术建筑的大胆几何造型与色彩精神。

这条镶钻灵蛇的蛇首与蛇尾饰以孔雀石、黑玛瑙和红碧玺，最终汇聚于一颗重达17.98克拉、引人注目的紫粉色枕形切割红碧玺之上。这件作品绝非为胆怯之人而设。

Serpenti Helix系列

Serpenti Helix 项链。 图片来源：宝格丽 (BULGARI)

这件非凡珠宝中的华贵黄金Tubogas短项链，借鉴了纽约古根海姆博物馆 (Guggenheim Museum) 的革命性螺旋建筑结构。

与此同时，一条铺镶钻石的白金灵蛇盘绕其上，其蜿蜒的身姿构成了无限符号。

作为点睛之笔，一颗可拆卸的5.46克拉霓虹粉色坦桑尼亚尖晶石从灵蛇口中垂下。这无疑是对艺术的崇高致敬。