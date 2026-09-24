穿越地中海：从雅典到巴里的寻味观景之旅

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从古代遗迹、田园诗般的海景，到当地的葡萄酒和橄榄，这里有看不完的风景和尝不尽的美食

希腊首都雅典的蒙纳斯提拉奇（Monastiraki）区街道两旁林立着各式摊位，是闲逛淘宝的理想去处。 图片来源：UNSPLASH

地中海弥漫着一种独特的魔力。在这片广阔的岛屿上，时间似乎变得流动，仿佛在邀请人们放慢脚步，深入探索该地区数千年的历史，发现那些古老的故事如何在今天展现。

当然，Christopher Nolan最近改编的电影《奥德赛》重新点燃了人们对古希腊的兴趣，这也为我们的旅行增添了色彩。因此，一趟地中海之旅似乎恰逢其时，甚至可以说是顺应潮流。

我们的历程始于雅典。我们将在这里登上Explora II号邮轮，开启为期七晚的地中海巡游：首先前往意大利的巴里，然后返回希腊的尼德里、皮洛斯、卡塔波拉和米科诺斯，最后回到雅典的比雷埃夫斯港。

不过在此之前，花一天时间探索这座希腊首都绝对是值得的。您可以清晨早早前往雅典卫城，避开拥挤的人潮，漫步于古老的城堡之中，然后前往卫城博物馆，近距离欣赏来自周围考古遗址的数千件文物。

卫城博物馆让游客可以近距离欣赏周边考古遗址出土的文物。 图片来源：UNSPLASH

如果想体验一番购物疗愈，附近的街区堪称名副其实的宝库。

普拉卡区（Plaka）距离卫城仅几步之遥，Thiki商店出售独具一格的本地设计产品，如珠宝、家居用品和围巾等，其设计灵感源于希腊文化，并融入了现代美学。此外，如果您想参观更多的考古遗址，还可以前往古罗马市集。

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在蒙纳斯提拉奇（Monastiraki），街道两旁林立的摊位是闲逛的好去处；周日这里还有一个热闹的跳蚤市场。若想躲避夏日的烈日，可以到访Giorgio Hatter，这是一家由Polychronopoulos家族第三代经营的制帽店。

短暂游览雅典之后，我们便启航了。航程的第一天在海上度过，这让我们有机会体验Explora II号邮轮上的一些餐厅和酒吧。

Explora Journeys是MSC集团旗下的豪华邮轮品牌，到2028年，其船队将扩大至六艘。 图片来源：EXPLORA JOURNEYS

巴里一日游

第二天早上，我们停靠在意大利普利亚大区的首府巴里。这座城市分为两部分：传统的旧城区和被称为穆拉特（Murat）的现代化区域。

旧城区是大部分热闹活动集中的地方。您可以在狭窄的街道上穿行，品尝数不尽的面包店和咖啡馆；对于美食爱好者，甚至有公司提供徒步美食之旅，探索该地区的餐饮风光。

一定要去参观一下Strada Arco Basso，也就是更为人熟知的“猫耳朵面街”。在这里，这种耳朵形状的意面是绝对的主角——成排的意大利老奶奶们（nonnas）坐在各个摊位外，整天都在揉面、切面和塑形。

巴里的“猫耳朵面街”（Strada Arco Basso）以沿街制作猫耳朵面的老奶奶们而闻名。 图片来源：RUSSELL MARINO SOH, BT

68岁的Nunzia Caputo可以说是Strada Arco Basso街上最著名的手艺人。她被誉为“猫耳朵面女王”，甚至曾在2025年前往新加坡，在新加坡香格里拉大酒店 (Shangri-La Singapore) 的Waterfall Ristorante Italiano餐厅短暂献艺。

在我们浏览她店外的货架时，Caputo热情地分享烹饪技巧，并帮我们把袋子装满。当其他好奇的游客经过时，她甚至在交谈中停下来摆姿势拍照。

在旧城区的其他地方，百年历史的建筑是焦点。

位于巴里主教座堂下方的是地下博物馆（Museo del Succorpo），游客可以在那里看到古代基督教大教堂的遗址和一部分古罗马道路等。地面上则有考古博物馆，坐落在一座修复后的中世纪本笃会修道院内。

阿尔贝罗贝洛以其独特的圆锥形“特鲁利”石屋而闻名，呈现出近乎托尔金小说中的景观。 图片来源：UNSPLASH

若想进行更长时间的游览，可以深入普利亚大区腹地。

阿尔贝罗贝洛（Alberobello）以其独特的圆锥形“特鲁利”（trulli）石屋，呈现出近乎托尔金小说中的景观；而马泰拉（Matera）则以其雕刻在石灰岩上的古老“萨西”（Sassi）民居区，带来更为震撼的体验。

穿行希腊港口

接下来的几站将我们带到希腊的尼德里（Nydri）、皮洛斯（Pylos）、卡塔波拉（Katapola）和米科诺斯（Mykonos）等港口。

位于莱夫卡扎岛（Lefkada）的尼德里白天很安静，水边有一排休闲酒吧和海滩俱乐部。皮洛斯是一个较大的城镇，有很多值得一看的地方；再往内陆走，还有像梅索尼城堡（Methoni Castle）这样的景点，电影《奥德赛》的部分场景就是在这里拍摄的。

Christopher Nolan的电影《奥德赛》部分场景在莱夫卡扎岛的梅索尼城堡拍摄。 图片来源：RUSSELL MARINO SOH, BT

卡塔波拉是基克拉泽斯群岛最东端的海岸，港口附近有许多清澈湛蓝的游泳点，还有几家咖啡馆，适合那些希望在海滩边度过悠闲一天的人们。

在米科诺斯，海滨餐厅同样比比皆是。标志性的白色立方体房屋——受当地法律保护——点缀在岛上的风景中。

和希腊大部分地区一样，每个停靠点周围都有许多酒庄和橄榄园，其中许多都提供带产品品尝的参观之旅。

从皮洛斯驱车不远，我们便抵达了Agros庄园，受到了Stavroula Rozou和Nicolas Krikelis的迎接。他们在这里生产Evonymon品牌的特级初榨橄榄油，所用橄榄果实来自树龄高达400年的橄榄树。

皮洛斯的Agros庄园拥有树龄高达400年的橄榄树。 图片来源：RUSSELL MARINO SOH, BT

Rozou曾接受过药剂师培训，她热情地阐述了高品质橄榄油的特点：高Omega-3脂肪含量、高抗氧化水平和药用价值——更不用说其更香甜的气味和风味了。不过，她补充说，市场上不同种类的橄榄油都有其存在的价值。

在米科诺斯，我们参观了Vioma有机农场，那里采用生物动力和有机耕作技术来种植用于酿造Paraportiano葡萄酒的葡萄。

经营农场的Asimomytis家族让他们的葡萄藤贴近地面，呈小圆形生长，这与其他国家常见的棚架攀爬形式不同。我们被告知，这样做可以减少植物对人工浇水的依赖。

蓝色和白色是米科诺斯风景的主色调。 图片来源：UNSPLASH

重返海上

作为MSC集团旗下的豪华邮轮品牌，Explora Journeys自2023年交付其首艘邮轮Explora I号以来，一直在稳步扩大其船队。该公司于今年8月推出了Explora III号，并计划到2028年再增加三艘，使船队总数达到六艘。

Explora Journeys总裁Anna Nash表示：“从一开始，我们的愿景就是创造一个全新的海上旅行类别：一个以空间、优雅、贴心服务和有意义的体验为中心的旅行方式。”

Explora III号已于8月下水。 图片来源：EXPLORA JOURNEYS

到2027年9月，该品牌将在亚洲首次亮相，由Explora III号执行28个航次，抵达47个目的地——其中包括一条新加坡航线。该为期七晚的航程将途经巴生港、槟城、普吉岛和甲米，带领旅客前往马六甲。

其他航程还包括一个将在2028年与中国农历新年同期的旅行，从上海出发，停靠日本各港口。

Nash将亚洲航线的推出形容为一个“里程碑式的时刻”，并表示其理念是开启“一个新时代……邀请旅客放慢脚步，深入观察，并与世界各地的新地方建立更有意义的联系”。

本文作者是Explora Journeys的受邀宾客