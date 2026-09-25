Tiffany的非凡时代

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从创始人Charles Lewis Tiffany到传奇设计师Jean Schlumberger，再到如今的Nathalie Verdeille，Tiffany & Co的故事是一部在不同时代、由不同远见卓识者推动的创意重塑史。让我们一同重温这个美国奢侈品巨擘的传奇故事，感受它如何俘获了几代人的想象力，并不断重新诠释其经典传承。

第一章：传承

走进位于ION Orchard购物中心、新近翻修的Tiffany & Co三层楼旗舰店，您将置身于一个由钻石、彩色宝石以及富有想象力的珠宝构成的迷人世界。这里不仅有当代设计，也有典藏臻品，它们都已成为美式奢华的代名词。

当然，当Charles Lewis Tiffany与商业伙伴John B Young于1837年在纽约开设第一家门店时，他或许未曾料到，自己正踏上缔造全球最受喜爱和推崇的珠宝品牌之一的征途。

“钻石之王”Charles Lewis Tiffany，品牌创始人，他创造了标志性的蓝色礼盒（Blue Box），并为后世几代人定义了美式奢华。 图片来源：TIFFANY & CO

因为这家店起初并未出售亿万富翁女继承人用来装点自己的闪亮饰品，而是贩售从欧洲进口的文具、家居用品、个人配饰和新奇物品。但接下来的发展，为这个年轻且迅速成长的国家定义了奢华的未来面貌。

为了与当时已声名卓著的欧洲珠宝商抗衡，Tiffany深知他的店铺必须引领潮流，而非跟风。该品牌摒弃了当时盛行的维多利亚风格，作为先驱开创了以美国为中心的设计语言，并培养了市场对美国制造奢侈品的渴望。于1845年首次发布的Tiffany《Blue Book》产品目录，成为了公司日益丰富的珠宝及其他商品系列的早期展示窗口，而其银器制品则帮助品牌奠定了不可小觑的行业地位。

Tiffany & Co培养了市场对美国制造奢侈品的渴望。 图片来源：TIFFANY & CO

Tiffany同样深谙顶级宝石的魅力所在。1878年，他从南非传奇的基金伯利（Kimberley）矿区购得一颗重达287.42克拉的黄钻。在Tiffany首席宝石学家George Frederick Kunz的监督下，这颗宝石被送往巴黎进行切割。

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在切除近一半的原石重量后，一颗璀璨夺目的128.54克拉“Tiffany Diamond”传奇黄钻就此诞生。它拥有82个切面，完美地展现了其火彩、亮光与闪光。毕竟，那正是美国的“镀金时代”。如今，这颗传奇黄钻珍藏于Tiffany纽约旗舰店，仅在极少数场合亮相于名人的颈间，例如Audrey Hepburn（1961年）、Lady Gaga（2019年）和Beyonce（2021年）。

而在1886年推出的Tiffany Setting镶嵌设计，则是一项对日常珠宝产生更为深远影响的创新。通过六只纤细的镶爪将钻石高高托起，光线得以从更多角度进入宝石内部，从而增加了其璀璨度。如今，Tiffany Setting镶嵌设计已成为全球最受欢迎的订婚戒指款式之一。

自19世纪以来，纽约人一直依靠Tiffany & Co纽约旗舰店的这座标志性雕塑和时钟来校准他们的时间。 图片来源：TIFFANY & CO

但这并非全部。1887年，Tiffany在巴黎一场历史性的公开拍卖会上购入了近三分之一的法国皇室珠宝，此举轰动一时。进入20世纪，Tiffany的雄心和影响力已远超珠宝和宝石领域。得益于Edward C Moore和创始人儿子Louis Comfort Tiffany等设计师的贡献，该品牌在美国装饰艺术领域扮演了重要角色。

标志性的新艺术风格Tiffany灯具——如今已是拍卖行的宠儿——便诞生于这一时期。当时，安装在住宅、教堂和公共建筑中的彩色玻璃窗和屏风也备受追捧。品牌通过在各大世界博览会上屡获殊荣，赢得了国际赞誉。

与此同时，在美国本土，其珠宝和宝石也走进了最显赫的家族生活中——例如银行、铁路、房地产和航运等行业的巨头家族。

回首过去，Tiffany的历史从来不是固守传统，而是不断寻找诠释传统的新方式。这种本能将在战后岁月里被证明至关重要。随着品味的变迁，品牌持续向外界寻求能够突破创新的创意远见者。1956年，这一重任落在了Jean Schlumberger的肩上。

Tiffany传奇黄钻是世界上最富传奇色彩的宝石之一。 图片来源：TIFFANY & CO

Tiffany传奇黄钻

Tiffany传奇黄钻——世界上最富传奇色彩的宝石之一——于1877年在南非基金伯利（Kimberley）矿区被发现，当时是一颗重达287.42克拉的黄钻原石。品牌创始人在次年以18,000美元的价格将其购入，并送往巴黎进行为期一年的切割。尽管原石巨大，Tiffany始终将火彩、亮光和整体光学美感置于纯粹尺寸之上。

拥有82个切面的Tiffany传奇黄钻设计草图。 图片来源：TIFFANY & CO

最终切割成的宝石重128.54克拉，拥有82个切面以展示其璀璨光芒。这颗宝石估值超过3000万美元，目前镶嵌于为庆祝2023年Tiffany纽约旗舰店重新开业而设计的底座上。

计时怀表，1872-1879年 图片来源：TIFFANY & CO

制表历史

当Tiffany & Co.于1847年开始销售腕表时，Charles Lewis Tiffany很快便发现市场对制作精良的高精度时计有着强劲需求。

日益增长的需求促使Tiffany & Co在1866年推出了Tiffany & Co Timing Watch计时怀表——这是一款专为科学研究和体育赛事设计的怀表，如今被公认为Tiffany的首款秒表。

装饰艺术风格女士腕表，1915-1925年 图片来源：TIFFANY & CO

到1874年，该品牌已在日内瓦建立了一家制表工厂。

铂金镶钻怀表，1915-1930年 图片来源：TIFFANY & CO

如今，这份传承在Tiffany & Co的ION Orchard旗舰店中占有专属位置，时计与品牌的珠宝和典藏作品并列陈列——这提醒着人们，Tiffany的故事所包含的远不止宝石。

镶嵌钻石和红宝石的怀表，1926年 图片来源：TIFFANY & CO

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