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这家知名本土珠宝商以全新零售概念，注入新颖视角

我们为何购买珠宝？

对一些人而言，珠宝能让我们看起来更迷人，感觉更自信；而对另一些人来说，珠宝的内在价值和投资潜力是其魅力所在。

但对大多数人而言，两者兼而有之。

珠宝扮演着双重角色，这一直是其魅力的根源。如今，随着金价在一月份创下历史新高，且市场需求依然强劲，这一点表现得尤为突出。

正是认识到这一点，Goldheart率先推出了其 999 黄金古法金（“Gu Fa Jin”）系列。该系列采用历史悠久的中国金饰工艺精制而成，旨在颂扬其悠久深厚的艺术与精准传承。

一款 999 Mode Gold 经典项链。该系列的每个部件均完全由 999 黄金打造。 照片：GOLDHEART

更令人振奋的是，Goldheart 刚刚在亚洲首发意大利品牌 D’orica 的先驱之作——999 Mode Gold 珠宝系列。这是欧洲珠宝商首次推出此类产品。

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这两大系列共同为消费者带来了融合东方传统与现代意大利设计的纯金珠宝，既适合日常佩戴，又具有保值功能。

关于这一点我们稍后详述。因为伴随着全新意大利 999 黄金系列的发布，Goldheart 还迎来了另一个里程碑：其位于 313@somerset 购物中心黄金地段一楼的全新概念陈列室，在万众期待中正式揭幕。

全新概念店的诞生

这家位于乌节路核心地带的全新概念精品店，以焕然一新的面貌亮相，不仅体现了这家备受赞誉的本土珠宝品牌的乐观与活力，也进一步巩固了其深厚的历史底蕴。

精品店引人注目的绿色外墙象征着成长、新生与持续进化，而温暖的木色调内饰则散发着舒适与永恒的韵味。显然，这个拥有 49 年历史的品牌精准地把握了当今消费者的浏览、探索和购物习惯。

精品店引人注目的绿色外墙象征着成长、新生与持续进化，而温暖的木色调内饰则散发着舒适与永恒的韵味。显然，这个拥有 49 年历史的品牌精准地把握了当今消费者的浏览、探索和购物习惯。

Goldheart 位于 313@somerset 的全新概念精品店，其引人注目的绿色外墙。店内的“黄金图书馆”提供品类丰富的 999 黄金作品。 照片：GOLDHEART

这家精品店以“Goldheart 之家”为构想，为访客打造了一个温馨宜人的空间，让他们可以探索珠宝的多个层面以及现代黄金所有权的概念。

步入店内，一张时尚的共享长桌占据中心位置，成为精品店的核心，鼓励宾客互动交流。穿梭于店内，各个专属区域逐一展现，陈列着 Goldheart 丰富多样的珠宝产品，满足不同场合、不同追求和不同生活服务产业群的需求。

正在寻找纯金饰品？“黄金图书馆”（The Library of Gold）是您的一站式选择，提供品类丰富的 999 黄金作品。而“浪漫专区”（The Romance Enclave）则为寻找订婚戒指、结婚对戒和纪念日珠宝的情侣们营造了一个私密温馨的环境。

Goldheart 零售与市场总监 Patsy Loo 表示：“通过我们在 313@somerset 的全新概念精品店，我们将当代设计与精湛工艺融为一体，创造出一种升级的体验，既能引起具有时尚意识的新一代黄金珠宝爱好者的共鸣，也能满足我们品味独到、长期支持我们的客户的需求。”

重新定义的传统

曾为皇室宫廷专用的传统金饰工艺，如今为现代佩戴者重新诠释——这正是 Goldheart 凭借其标志性的 999 黄金古法金系列所带来的创新理念。

这些工艺源于一千多年前的中国，包括锤击、花丝、雕刻和镶嵌等，如今仍由少数技艺精湛的大师级工匠不断完善。

Goldheart 的古法金作品兼具投资潜力和自信的自我表达，将传统与现代完美结合。

Goldheart 的 999 黄金古法金“蝶舞倾城”系列耳环。 照片：GOLDHEART

以其最新的 999 黄金古法金“蝶舞倾城”系列为例，该系列将采用镂空工艺的精致蝴蝶翅膀与散发光泽的珍珠母贝相结合，无不展现出繁复精细的黄金工艺。

此外，还有其迷人的“蝶恋花”手镯，鲜艳的装饰点缀在精心雕琢的金饰之上。

Goldheart 的 999 黄金古法金“蝶舞花间”手镯。 照片：GOLDHEART

这些作品既是能引发话题的焦点，也是值得佩戴的珍宝。

珠宝领域的突破性创新

亚洲和中东市场对 999 黄金（又称 24K 金）制成的珠宝并不陌生，但这在欧洲却十分罕见。由于其质地柔软，纯度为 99.9% 的黄金通常仅限于制作金条、金块和金币。

一款 999 Mode Gold 3 毫米金珠项链。 照片：GOLDHEART

即使是 916 黄金（22K 金）在欧洲珠宝中也不常见，当地的标准通常是 750 黄金（18K 金）或 585 黄金（14K 金）。

一款 999 Mode Gold 3 毫米金珠手链。 照片：GOLDHEART

D’orica 所取得的成就是珠宝创新领域的一大突破。经过多年的研究和专项开发，这款意大利 999 黄金系列克服了黄金材质柔软的技术难题，打造出纯度卓越、设计时尚现代的珠宝。

该系列的每个部件——从金珠、链条到搭扣和焊接点——都完全由 999 黄金制成。这确保了整体的纯度，同时凭借意大利的艺术工艺，呈现出更轻盈、更多元的美学风格。

意大利原厂制造

虽然 D’orica 的意大利 999 黄金系列在新加坡是新品，但 Goldheart 代理该品牌标志性的 916 黄金珠宝已有十余年之久。

D’orica 由 Daniela Raccanello（左一）和 Giampietro Zonta（左二）创立；他们的儿子 Federico 和他的妻子 Elena Valier 是品牌的第二代传人。 照片：D’ORICA

D’orica 于 1989 年由 Giampietro Zonta 和 Daniela Raccanello 在意大利维琴察金银区创立。该品牌通过将意大利的艺术才华与现代技术专长独特地结合，重新构想了黄金的呈现方式。

其生产过程——从熔金到成品的组装和包装——全部在意大利自家工厂完成，确保了每个阶段的黄金纯度和极高品质。

D’orica 以其标志性的意大利 916 金珠制成的珠宝而闻名。 照片：GOLDHEART

意大利 916 金珠系列是 Goldheart 最畅销的意大利黄金系列之一。 照片：GOLDHEART

该品牌尤以其标志性的意大利 916 金珠系列而闻名：这些珠宝采用富有质感、光彩夺目的金球制成，随着佩戴者的活动而闪耀，呈现出动感和立体感。

Goldheart 品牌大使 Yixin 佩戴 999 黄金古法金“蝶舞倾城”系列。 照片：GOLDHEART

来自 D’orica 的灵动、精致的 916 黄金作品。 照片：GOLDHEART

这些极具辨识度的金珠被用于打造前卫而又经典的设计，涵盖了迷人的项链、手链、戒指和耳环。

916 黄金被打造成灵动的珠宝，能随着身体的动作而起伏流转。 照片：GOLDHEART

这是因为每一颗标志性的 D’orica 金珠都经过精细的钻石切割工艺，形成 72 个切面，能够捕捉并散射光线，其璀璨光芒常被误认为是钻石。