Grab首席执行官之妻Chloe Tong：谈论与Anthony Tan的生活及寻找自我目标

THE HERITAGE ISSUE

ACE Team Foundation联合创始人敞开心扉，讲述霸凌、悲痛和母爱如何改变了她的人生

从害羞的少女到直言不讳的慈善家，Chloe Tong的蜕变之路令人瞩目。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

少女时期，Chloe Tong曾目睹他人遭受霸凌，而她像大多数人一样，选择了袖手旁观。

她回忆道：“我害怕自己会成为下一个目标。我当时也总是讨好别人，渴望融入集体。我没有勇气冒险让自己显得格格不入。”

这段经历并不光彩，但也正因如此，它显得格外真实。Tong并未美化自己的过去，也没有假装如果再有一次机会，她会挺身而出拯救受害者。

但她确实想对年少的自己说些什么。

“我会告诉她，沉默也是一种选择。我会告诉她，伸出援手并不一定需要无畏或与人对抗。你可以选择站在那个人身边，事后关心他，寻求成年人的帮助，或者拒绝附和那些嘲笑声。微小的行动足以打破一个人的孤立无援感。”

二十多年后，这段年少时未能付诸行动的经历，以一种意想不到的方式获得了新生。如今，Tong与她的丈夫——Grab的联合创始人兼首席执行官Anthony Tan——共同创立了ACE Team Foundation。

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拍摄于Chloe Tong家中，她身着BOSS Women西装。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

他们的 #STOPBullying（#停止霸凌）倡议邀请了多位全球知名人士，共同探讨善意、尊重和包容等议题。参与者包括亿万富翁Ray Dalio、演员Andy Lau和Rami Malek、企业家Rachel Lim、体育明星Joseph Schooling和Jeremy Lin，以及代理人力部长Jasmin Lau。

其中一些名人是他们的朋友，另一些则是通过朋友介绍而来——这充分展示了当强大的人脉网络成为资源之一时，慈善事业会呈现出怎样的面貌。

同样重要的是，那个曾经缺乏勇气特立独行的女孩，如今已变得更愿意挺身而出，勇于担当。

步入公众视野

多年来，Tong的公众形象总是与他人联系在一起。她是马来西亚商人及The Edge 媒体集团创始人Tong Kooi Ong的女儿，也是东南亚最知名的首席执行官之一Anthony Tan的妻子。他们育有五个孩子，年龄在三岁到十岁之间。

尽管她也拥有自己的职业履历——曾担任The Edge的执行董事和Grab的顾问——但她一直乐于保持低调，至少在不久之前是如此。

“我热爱作为Anthony的妻子、父亲的女儿以及五个孩子的母亲，如果再选一次，我仍会选择这样的生活。”

但成立于2021年12月的ACE基金会，让她走出了自己的舒适区。“我必须清晰地表达我的信念，为我所关心的事业发声，并为我们希望成就的事业承担更大的责任。”

Chloe Tong和Anthony Tan创立了ACE Team Foundation，旨在将慈善事业融入家族传承。 图片：由夫妇提供

无需讳言，财富是这个故事中不可或缺的一部分。慈善事业，尤其是像Tong这样的富裕家庭所从事的大规模慈善，其起点便是大多数人所不具备的优势：雄厚的资源。

但她表示，这未必足够。“慈善不应始于开支票，也不应终于开支票。它应该从问题本身开始。”

在成立ACE之前，Tong和Tan已经为各种事业捐款，但她现在将那种方式描述为“响应式”的：遇到需求，心生感动，然后提供帮助。最终，这对夫妇意识到，单凭情感驱动是一个不可靠的运作模式。

“我们意识到，如果希望我们的捐赠能带来更深刻、更持久的改变，仅有善意是远远不够的，”Tong说。他们也希望将捐赠行为规范化，让慈善事业成为家族传承的一部分——一套可以代代相传的价值观。

他们没有建立私人基金会，而是通过新加坡社区基金会 (Community Foundation of Singapore, CFS) 设立了ACE，作为一个授权人建议基金。CFS负责为授权人管理慈善捐赠事宜，能够提供行业知识、尽职调查、治理和拨款等服务，而Tong和Tan则负责设定ACE的优先事项并审批拨款。

左起：Chloe Tong、Trip.com集团首席执行官Jane Sun，以及Grab集团首席执行官Anthony Tan。照片摄于2026年新加坡商业奖颁奖典礼，Tan在该典礼上获评年度企业家。 摄影：KOH ZHI SHENG 与 LIU SINGFAN

这种模式在新加坡授权人中日益普遍。截至今年六月，CFS旗下已管理336个授权人建议基金，累计捐款总额超过4.03亿新元。

“Anthony和我有捐赠的意愿，但意愿和经验是两回事，”Tong说。“CFS对新加坡社会状况的了解是我们所不及的。他们知道哪些组织在基层默默耕耘，哪些领域的努力存在重叠，以及哪些地方仍存在空白。”

致敬无名英雄

Tong深知那些“在基层默默耕耘”的人们的重要性。

她18岁那年，母亲因癌症去世。“在那段时期的一切记忆中，我印象最深的是一位特别的护士……那个在幕后以最富人情味的方式照顾我们的人。”

她的母亲称那位护士为“天使”。每当母亲害怕打针时，“天使”都会安慰她。当Tong的母亲在圣诞节那天去世时，恰好也是“天使”当班。

“我们啜泣时，她握着我的手，抚摸着我年幼妹妹的头发，”Tong回忆道。“在我们生命中最痛苦的时刻之一，当一切都已无法挽回时，这位护士给了我们安慰和尊严。”

这段记忆一直留在Tong的心中，因为它教会了她关怀的真谛：“关怀就是让别人感到不再孤单。”

当她谈及自己的家庭时，这个想法会反复出现。她说，养育五个孩子让她明白，为人父母并没有一本标准的“操作手册”。

“当你以为你了解了一个孩子，这些经验中只有一小部分能应用到下一个孩子身上。有的孩子可能想立刻倾诉，有的则需要空间，还有的会通过行为而非言语来表达感受。”

Chloe Tong身着Loro Piana上衣、半裙及平底鞋。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

她和Tan也特意让孩子们看到成年人犯错的一面。

“Anthony和我都不是完美的父母，我们希望孩子们知道这一点。我们会向他们道歉，也向彼此道歉。每天晚上，我们都努力开诚布公地谈论我们犯下的错误，以及可以改进的地方。”

孩子们曾陪同父母参加志愿活动，包括探访女子和男子收容所。当看到许多年轻人的父母身陷囹圄后，ACE开始与新加坡监狱团契 (Prison Fellowship Singapore) 合作，致力于囚犯的改造和家庭重联项目。

学会被看见

或许，Tong之所以如此关注“让人们被看见”，最能说明问题的是她自己深知被看见的需要。

她11岁时被送往寄宿学校。“最初两年极其艰难。我每周都会哭。我是年纪最小、个子最矮的学生，非常害羞，成绩也平平。”

但情况最终好转了。“我遇到了合适的老师和朋友，有人给了我一个担任领导者的机会。他们对我的信任改变了我对自己的看法。”

后来，她学业优异，并成为了运动队长。她指出：“这并不是因为我突然变成了另一个人，而是因为有人给了我机会，让我感受到了被看见。”

那个害羞的女孩并未消失。“我天生比Anthony更安静、更内向。”

但成为母亲，以及现在投身慈善事业，激发了她另一面的本能。“当我的某个孩子感到受伤或被忽视，甚至当他们是伤害别人的那一方时，我所有的本能都会被激发出来。”

同样的本能也延伸到了ACE的工作中。“当我看到有人无法为自己发声，或者当有机会创造有意义的成果时，我就不再那么害羞了。”

成立ACE的初衷是为了让Tan一家的慈善事业更具目标性和持久性。但它也带来了一个意想不到的改变：它将Tong从她曾安于其中的身份——女儿、妻子、母亲——背后推了出来，要求她以独立的个体身份站到台前。

“我仍在不断完善自我的过程中，”她说。

摄影：Darren Gabriel Leow

时尚指导：CK

化妆：Ginger Lynette Lyn

发型：Kenneth Svar Ong