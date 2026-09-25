Louis Vuitton如何延续其硬箱制作的传奇传承

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Savoir Rever展览将品牌不断演进的精湛工艺带到新加坡

Chrome Wave Courrier Lozine 110硬箱以波纹金属饰面，重塑了Louis Vuitton的经典设计。 图片来源：LOUIS VUITTON

今年10月，Louis Vuitton一些最非凡的新款硬箱将在新加坡展出。

在品牌即将于圣淘沙Allanbrooke Road举行的“Savoir Rever”私享展览上，多款来自全新High Trunks系列的硬箱将首次亮相。该系列是Pharrell Williams设计的2027年男士春夏系列的一部分。这些作品无一不彰显着大胆夺目的风采。

Mother of Pearl Marquetry Courrier Lozine 110硬箱将超过2000片独立切割的珍珠母贝镶嵌于烟熏落叶松木中，当光线掠过箱体表面时，Monogram老花图案会随之变幻，熠熠生辉。

Mother of Pearl Marquetry Courrier Lozine 110是High Trunks系列的亮点之作。 图片来源：LOUIS VUITTON

Chrome Wave Courrier Lozine 110硬箱通过手工雕刻的亚克力面板、激光雕刻的Monogram图案以及层层叠加的镀银铬层打造出镜面效果，将人们熟悉的矩形硬箱变得仿佛具有流动感。而另一款Liquid Python Courrier Lozine 110硬箱，则采用手工处理的蟒蛇皮包裹箱体，营造出如水波般的效果。

这些设计无疑极具现代感。然而，在这些虹彩光泽、雕塑般的表面和闪亮的五金件之下，却是一个历史可以追溯到Louis Vuitton品牌创立之初的经典之作。

为变化的世界而生

故事始于1854年。在作为专业打包及制箱工匠学徒17年后，Louis Vuitton在巴黎开设了自己的店铺。那是一个流行着精致连衣裙和鸟笼裙撑的时代，顾客的出行也日益频繁。Vuitton将行李箱视为一个亟待解决的实用设计问题。

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他制作的硬箱更轻便、更坚固，并用易于搬运和堆叠的平顶取代了传统的弧形箱盖。

位于塞纳河畔阿涅尔的历史故居，如今Louis Vuitton的硬箱工坊仍在此运营。 图片来源：LOUIS VUITTON

160多年后，硬箱仍在这里制作。如今，走进位于阿涅尔的工坊，历史感便通过各种感官扑面而来：新切割的白杨木、山毛榉木和奥克umé木的清香，榔头的敲击声，以及缝纫机的嗡嗡声。

几代工匠并肩工作，他们熟练的手工技艺即使是Vuitton本人也能一眼认出。其制作过程几乎如建筑般精密。

位于塞纳河畔阿涅尔的La Galerie展览馆，展示了Louis Vuitton硬箱从19世纪至今的演变历程。 图片来源：LOUIS VUITTON

首先是木质框架，然后用棉帆布条加固。待箱体外部覆盖上帆布或皮革后，工匠会一丝不苟地将环绕箱体的硬质饰边（lozine）钉牢。最后再装上锁扣、包角、搭扣、托架、手柄和加固板条。

硬箱内部则以织物或皮革装饰，并配有隔层。箱盖内衬则是被称为“malletage”的精致交叉饰带。

就连锁扣也承载着自己的历史。这种多栓弹子锁由Vuitton的儿子Georges于1889年完善并申请了专利。每个订单的独立编号都会记录在品牌的登记册中，通过这一系统，注册客户的钥匙可以打开所有为他们定制的硬箱。

流传世界的视觉密码

Louis Vuitton的另一大标志性设计诞生于1896年，当时Georges Vuitton为致敬他已故的父亲而创造了Monogram图案。该图案由交错的LV字母和风格化的花朵组成，品牌认为其灵感源自新艺术运动、日本主义和哥特式纹章艺术。

这一初衷是作为品牌独特标志的设计，此后其应用早已超越了硬箱本身。130年后的今天，它仍然是奢侈品界辨识度最高的图案之一。

Louis Vuitton的另一大标志性设计诞生于1896年，当时Georges Vuitton为致敬他已故的父亲而创造了Monogram图案。该图案由交错的LV字母和风格化的花朵组成，品牌认为其灵感源自新艺术运动、日本主义和哥特式纹章艺术。

这一初衷是作为品牌独特标志的设计，此后其应用早已超越了硬箱本身。130年后的今天，它仍然是奢侈品界辨识度最高的图案之一。

然而，Louis Vuitton硬箱的持久魅力在于品牌能够在这一经典形态中不断创新。数十年来，它为各种极为特定的生活方式和仪式打造了专属硬箱。

在Mother of Pearl Marquetry Courrier Lozine 110硬箱上，数千片以可持续方式采购的珍珠母贝在深色落叶松木的映衬下格外醒目。 图片来源：LOUIS VUITTON

1927年为Ernest Hemingway设计的书房硬箱内含暗格、书槽、书架以及一个专门放置打字机的空间。两年后，为指挥家Leopold Stokowski打造的一款硬箱则兼作移动办公室，配有书架、抽屉、打字机位和一张折叠式桌面。

其原则早已确立：保留经典结构，重新思考其内在功能与无限可能。

进入21世纪，这种重塑精神也通过与当代艺术家的合作得以体现。2001年，Stephen Sprouse将他大胆的涂鸦风格字母叠加在Monogram帆布上。2003年，Takashi Murakami则通过他的Monogram Multicolore系列为其注入了绚丽的色彩。

2012年以及2023年，Yayoi Kusama将其标志性的波点、南瓜和其他经典图案等视觉元素，融入到从皮具到硬箱的各类产品中。

进行此类实验的“许可”早已写入品牌的基因。一份1905年的Monogram专利明确允许在颜色、尺寸和材质上进行变化——对于一个在接下来一个世纪里不断在其自身视觉语言框架内寻求创新的品牌而言，这是一条非常有用的条款。

焕然新生的硬箱

如今，全新的High Trunks系列将同样理念推向了新高度。Mother of Pearl Marquetry硬箱或许是最具珠宝质感的一款。它并非简单地装饰表面，而是将数千片以可持续方式采购的珍珠母贝，经手工逐一切割并镶嵌到烟熏落叶松木中。

木材经过烟熏工艺加深颜色，再进行打磨、修饰和上漆，使得贝壳的淡雅虹彩在深色木材的映衬下更加突出。

与之匹配的板条、铆钉和金属细节，将精湛工艺延伸至整个箱体。

而Chrome Wave硬箱则走向了另一个极端。透明的亚克力面板经手工雕刻成起伏的波浪形态，然后用激光雕刻上Monogram图案。

Yayoi Kusama用她标志性的彩色南瓜图案点缀Monogram帆布。 图片来源：LOUIS VUITTON

经过包括两层镀银铬在内的多层饰面处理，最终形成了如镜面般的外观。

打开箱子，未来感十足的外观与饰有Louis Vuitton刺绣的传统奶油色VVN皮革内衬形成鲜明对比——这是实验性创新与品牌经典元素的惊艳碰撞。

不同的材质，不同的格调，却遵循着相同的内在准则。这种在传承与创新之间的张力，始终是Louis Vuitton硬箱制作的活力源泉。

箱体表面可以愈发大胆，材质可以愈发新奇，但硬箱始终坚守着最初的清晰理念：一件围绕其主人的生活与旅行方式而设计的物品。

在阿涅尔，这一理念仍在通过木材、皮革、帆布和金属不断实现。而在新加坡，这场传承与创新之间长达数十年的对话，将续写新的篇章。