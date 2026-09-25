DESIGN

这栋住宅围绕着家庭价值观以及屋主收藏的中式家具、古董和艺术品而建

这栋住宅的正面比屋后低了约一层楼，因此与道路齐平的一侧被视作地下室。 摄影：JOVIAN LEONG

虽然有些“空巢”父母在成年子女离家后乐得享受自由与清净，但有一对夫妇却格外珍视与子女间的紧密联系，为此他们决定建造一栋新房子，让全家人能再次同住。

这对夫妻拥有一家石油和天然气企业，他们在之前的房子里居住了超过20年。

他们的三个孩子都已结婚并搬出，其中两个还组建了自己的家庭。但在接受了父母搬回家的建议后，这对夫妇便着手建造一栋更大的住宅，以容纳这个多代同堂的大家庭。

“和我们住在一起的好处是，当他们的父母在工作时，我们可以帮忙照顾孙辈，”70岁的男主人说道。“他们一回到家，饭菜就已经准备好了。孩子们在家里就有堂表兄弟姐妹一起玩耍。这有助于所有家庭成员之间建立更牢固的联系。”

该建筑设计风格内敛，注重比例、光线、材质和景观，而非华丽的装饰。 摄影：JOVIAN LEONG

经过近一年的寻找，这对夫妇在金文泰（Sunset Way）找到了一个理想的773平方米矩形转角地块，旁边是一个种满成熟树木的游乐场。“那里很少有人使用，所以我们享有充足的私密性，”男主人说。

他们委托了新加坡公司 Park + Associates 负责设计，该公司以其多代同堂住宅设计而闻名。

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但这次的设计要求却与众不同。“屋主不希望这仅仅是一个为了让孩子们留在身边而建造的传统多代住宅，”公司董事 Christina Thean 说。

“他们将其设想为一个‘宅度假’式的家，一个能让孩子们愿意不断回来并在此共度时光的地方。因此，布局设计上更具空间灵活性，以适应不同的生活方式和相处模式。”

客厅位于一侧，可以俯瞰游泳池。 摄影：JOVIAN LEONG

住宅外立面简约而优雅：白色的墙壁、顶篷和宽敞的露台。为了保护隐私，朝向道路的窗户很少，但侧面的大开口则展现出郁郁葱葱的绿意。

住宅的核心体现了自然感，宽敞的庭院从天窗引入光线。这里是家的中心，私密空间围绕其布置，并通过一道楼梯无缝连接，方便出入。

屋主要求将所有卧室都设在同一楼层，即环绕着二楼的庭院。

“我们不需要很多间卧室，但希望它们都有足够的空间，”男主人说。他还希望根据每个居住者的偏好来定制卧室。

家庭成员在不同楼层活动时，都能看到庭院中的树，这为整栋住宅提供了一个贯穿全天的共同参照点。 摄影：JOVIAN LEONG

例如，大女儿的房间在卧室和步入式衣帽间之间设有一个天井，视线可以一直向下延伸至地下室的长条形花园。

“我二女儿的书房有约五米高的双层挑高天花板，而我儿子的房间则是一个带有屋顶天窗的复式阁楼。”

这栋住宅的设计也考虑到了父母的舒适度。

“我们安装了一部客用电梯，方便年长的朋友使用，也便于在楼层间搬运重物，”男主人说。“无障碍通道是必需的，尤其是在客房所在区域，因为偶尔会有海外的朋友过来留宿。”

卧室的窗户经过精心布置，如同通往室外葱郁绿植的门户。 摄影：JOVIAN LEONG

内敛而隽永的材料选择反映了屋主对低调舒适空间的偏爱。例如，特色墙面采用了象牙色的 Bocce 石灰岩，成为了雕塑般的视觉焦点。

搬家的另一个原因，是男主人日益增多的中式古典家具、古董和艺术品收藏——这是他从上世纪90年代开始的爱好。

“每当有集装箱到货卸货时，古董商就会打电话给熟客，邀请他们来挑选心仪的藏品。在那个年代，还是有可能找到货真价实的高品质古董的，”他坦诚地分享道。

餐厅面向住宅后方；锦鲤池以及邻近游乐场绿树的景致，为用餐时光带来一份宁静。 摄影：JOVIAN LEONG

这位爱好者已经学会了如何区分真品和复制品。“我寻找的是独特性、年代和品质，”他说。

他的藏品中包括一套由六块古董木板组成的屏风，Park+Associates 将其融入通往茶室的折叠门设计中。茶室里摆放着八把中式硬木扶手椅，描绘了中华文化中的“八宝”，象征着富贵与幸福。

铺有象牙色 Bocce 石灰岩的特色墙成为了雕塑般的视觉焦点。 摄影：JOVIAN LEONG

Thean 很高兴看到屋主为这个家注入了自己的想法。

“最大的乐趣之一，就是看到客户的个性通过他们带来的家具、引入的传家宝以及他们以意想不到的方式打造属于自己的空间，从而为建筑和室内设计的演变做出贡献，”她说。

这栋被恰如其分地命名为“Kin”（亲属）的住宅尤其如此，它寄托了对可能跨越几代人不断扩大的家庭的长远眼光。“这是一个非常舒适的房子，有相当好的空间供年幼的孩子们玩耍和游泳，”心满意足的男主人说。

门厅里悬挂着本地艺术家 Samuel Teo 受委托创作的一幅三联画，体现了这家人对团聚的重视。 摄影：JOVIAN LEONG

“虽然在我们这个年纪，生活可能会很忙碌，但有孙辈和家人在身边的喜悦让这些额外的责任都变得值得，”他补充道。

对他而言，传承不仅仅是金钱上的继承。爱与团聚的价值观同等重要。“不要疏远，要互相照顾”，这是他给孩子们的建议。

门厅里一幅由本地艺术家 Samuel Teo 受委托创作的三联画象征着这一点。画中的三朵玫瑰——每一朵都象征着这对夫妇的一个孩子——融合成一幅富有感染力的构图，代表了牢固的亲情纽带那既脆弱又坚韧的本质。