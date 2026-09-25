百年制表工艺的颂歌
帝舵最新表款致敬品牌百年精湛技术实力
- 帝舵 Northflag 图片：TUDOR
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
TUDOR（帝舵）今年迎来百周年纪念。虽然其最新发布的三款腕表并非专为百年庆典而设计，但它们无不彰显着该品牌标志性的创新精神与卓越的制表成就。
帝舵 Northflag
在北格陵兰的严寒气候中，Northflag 腕表经受住了考验。上世纪50年代，在遥远且冰雪覆盖的北极圈以北地区，英国北格陵兰探险队的成员们佩戴着这款腕表。即使在长达两年的探险中，它依然在他们的手腕上稳定地走时。
因此，它赢得了「刀枪不入」工具腕表的美誉，同时也创下了数个「第一」。其名称中的「North」（北方）是为了向北格陵兰探险队致敬，而「flag」（旗帜）则指探险家率先抵达目的地时插上的旗帜。
这个名字也纪念了它是帝舵首款搭载自主研发制造机械机芯的腕表。同时，它也是品牌首个采用透明底盖的表款。
长期以来，帝舵的工具腕表一直是探险家们的选择，他们无畏的精神正体现了品牌的传统。为延续这一传奇，帝舵推出了经过重新设计的 Northflag，配备了 GMT（两地时）功能，并获得了天文台精密时计（Master Chronometer）认证。
品牌方表示，凭借其强大的计时机制和24小时指针，这款第二代腕表「在那些经历数月黑暗或暮光的极夜或午夜太阳现象的地区，尤其具有吸引力」。
Northflag 采用了时尚的一体式表链设计。表链和40毫米表壳均采用缎面磨砂处理的精钢材质，两者无缝连接，营造出视觉上的连贯感。黑色表盘上，大号阿拉伯数字标示着小时刻度。
透过蓝宝石水晶透明底盖，可以一窥其自主研发的自动上链机芯，机芯上镌刻着「Master Chronometer」字样。这指的是瑞士联邦计量科学研究院（Metas）的认证，证明了该腕表在精准度、防水性能和抗磁干扰方面的卓越表现。
帝舵 Monarch
帝舵 Monarch 诞生至今仅35年，相对年轻，但它承载了帝舵百年的制表精髓。新款腕表的所有部件均由品牌自1926年以来建立的内部及独立供应商网络制造，符合最高标准。
虽然这款腕表的设计让人联想到帝舵早期的美学风格，但其精湛的工艺和卓越的性能，只有依靠如今制表师在瑞士顶尖工厂中的高精度生产流程才能实现。
这款腕表的复古表盘上，小时刻度由罗马数字和阿拉伯数字共同标示。表盘呈现深香槟色调，纹理类似纸莎草——一种在古埃及和古代世界使用的古老书写材料。
腕表配备引人注目的39毫米多切面精钢表壳，线条锐利分明。表壳与一条双链节多切面精钢表链融为一体。
其自动上链机芯具备传统制表工艺的所有特征，而 Metas 认证则使其稳稳立足于现代。
帝舵 Black Bay Ceramic
Black Bay Ceramic 是帝舵在制表领域技术巧思的典范。这款最新的全黑腕表带来了另一项技术奇迹——与之匹配的全黑陶瓷表链。
陶瓷的加工难度极高，从一整块陶瓷中制作出41毫米的表壳需要高超的技术，更不用说打造与之匹配的陶瓷表链了。
新款 Black Bay Ceramic 不仅凸显了帝舵在材料科学领域的精湛技艺，也展现了其在机芯制造方面的卓越能力。为其提供动力的自动上链机芯获得了 Metas 认证，动力储存长达70小时，超过了许多帝舵表款的65小时。
Black Bay Ceramic 的卓越技术性能，通过一种契合帝舵「暗黑」传统的新美学设计得以彰显。全陶瓷主题与统一的色调完美搭配——哑光黑色一体式陶瓷表壳和表链，配以炭灰色表盘和涂有深色夜光材料的黑色指针。
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