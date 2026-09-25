欧米茄与高尔夫：在瑞士阿尔卑斯山共庆25周年盛典

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在克莱恩-蒙塔纳，高尔夫球赛以阿尔卑斯山为背景——25年来，欧米茄已成为这道风景中不可或缺的一部分。

欧米茄欧洲大师赛是欧洲大陆最负盛名的高尔夫赛事之一。 图片：OMEGA

在亚洲，提及瑞士阿尔卑斯山，人们脑海中浮现的通常是冬日景象：白雪皑皑的山峰、铺满粉雪的斜坡，以及滑雪者们尽情享受雪季的画面。

除非是户外运动爱好者，否则您可能不会将该地区与高尔夫、徒步或骑行联系在一起。当然，这些活动在温暖的月份最为盛行，在松林、湖泊、群山和山谷构成的原始高山景观中进行，其间还点缀着童话般的村庄。

每年九月初，来自世界各地的高尔夫球手和观众都会涌向克莱恩-蒙塔纳村，参加备受期待的欧米茄欧洲大师赛——这是欧洲大陆最负盛名的高尔夫赛事之一。

欧米茄迎来其作为该赛事冠名赞助商的第25届赛事。 PHOTO: OMEGA

今年尤为特殊——这是欧米茄第25次作为该赛事的冠名赞助商，双方的合作关系可追溯至2001年。2020年的赛事因故取消。

比赛场地令人心驰神往。在海拔约1500米的瑞士阿尔卑斯山高处，格莱恩-苏-希尔高尔夫俱乐部的球道在风景如画的背景下铺展开来。清新的高山空气为这场比赛增添了非凡的仪式感。

一场历史悠久的赛事

这项赛事最初于1923年创立，名为瑞士公开赛。自1939年以来，该赛事一直在格莱恩-苏-希尔举办，使其成为欧洲每年在同一球场举行的历史最悠久的高尔夫锦标赛。

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2009年，欧米茄大师赛获得了欧洲巡回赛和亚洲巡回赛的联合认证，在两个热爱高尔夫的大陆之间架起了一座桥梁。

没有谁比 Rory McIlroy 更能彰显欧米茄与这项运动的渊源了，他自2013年起便担任品牌大使。 PHOTO: MATTHEW HARRIS

多年来，这项赛事自然吸引了众多高尔夫冠军，例如 Ernie Els 和 Nick Faldo 等。此外，欧米茄的品牌大使们也名列其中，如 Rasmus Hojgaard、Matt Wallace 和 Danny Willett，他们都曾在此捧起冠军奖杯。

Willett 在2015年夺冠。Hojgaard 在2021年登顶排行榜。而 Wallace 则在2024年获胜。

但最能体现欧米茄与这项运动紧密联系的，莫过于自2013年起担任品牌大使的Rory McIlroy。在2025年赢得大师赛后，McIlroy 成为历史上仅有的六位完成“职业生涯大满贯”的球员之一。

并且，该品牌的高尔夫大家庭还在不断壮大。目前的成员包括美国大满贯冠军 Wyndham Clark、法国明星球手 Celine Boutier 和英国新秀 Lottie Woad，以及参加今年大师赛的众多选手。

对于奢侈腕表品牌而言，高尔夫锦标赛是提升品牌曝光度的绝佳场合。 PHOTO: OMEGA

天作之合……始于瑞士

欧米茄决定鼎力支持高尔夫运动的原因不难理解。事实上，其理由简单而又逻辑清晰：高尔夫与制表都需要精准和耐心。

一位球员可能会花费数月甚至数年时间来完善击球的微小细节。与此同时，在距离克莱恩-蒙塔纳仅2.5小时车程的欧米茄比尔总部，制表师们则将毕生精力投入到提升腕表的精准度上。

就赛场表现而言，高尔夫球手尤其在巨大压力下，极为看重发挥的稳定性。同样，人们也期待欧米茄腕表能在压力之下展现优雅风范与卓越功能。

最后是风格的契合。高尔夫既是一项运动，也是一种社交仪式。这项优雅的运动在精心修剪的场地上进行，球员们衣着光鲜，这自然使其与奢侈品世界相得益彰。而欧米茄对奢侈品世界自然毫不陌生。

更进一步说，高尔夫运动往往能吸引“合适的”人群，这一点也大有裨益。球员和观众很可能都是注重表现、见多识广、精于社交并懂得享受生活的人。

总而言之，这使得高尔夫锦标赛成为奢侈腕表制造商提升品牌曝光度的绝佳场所。

Cindy Crawford 是1997年首批参加欧米茄名人高尔夫锦标赛的名人之一。 PHOTO: OMEGA

谈到品牌曝光，多年来这项赛事接待了无数名人和红毯常客。从演员 Hyun Bin、George Clooney 和 Eddie Redmayne，到体育传奇人物 Michael Phelps、前超模 Cindy Crawford，甚至是已退休的宇航员 Buzz Aldrin，各界名流纷至沓来。

Crawford 是1997年首批参加欧米茄名人高尔夫锦标赛的名人之一，并自此迷上这项运动。其他名人则更进一步，在正式的职业-业余配对赛 (Pro-Am) 中与职业球手同场竞技。

这是该品牌的一个战略举措。职业球手为赛事提供了专业性的保证，而名人参与则带来了国际关注度、文化影响力和时尚魅力，最终将这项运动推广给比高尔夫爱好者更广泛的受众。

为赛事计时

在阔别奥运会一百多年后，高尔夫运动于2016年里约奥运会成功回归。欧米茄自然也参与其中，承担起奥运会官方计时的重任。

但早在此之前，欧米茄就已经在为这项运动的回归造势，推出了一场由西班牙高尔夫球手 Sergio Garcia 主演的全球电视宣传活动。

在奥运会上，欧米茄引入了新开发的地面记分板。这些记分板配备了雷达测量系统，可以捕捉开球信息，并显示诸如中风速度、预估距离和高度等详细数据。

该品牌在制造高精度、高性能时计方面的专业技术，也同样应用于赛场设备上。这些设备在2020年东京奥运会和2024年巴黎奥运会中为该项运动提供了出色的服务。

超霸系列月球表专业版 310.60.42.50.10.001。 PHOTO: OMEGA

绿茵、金牌与Moonshine金辉

如果所有这些关于高尔夫的讨论让您渴望拥有一块适合球场的腕表，那么超霸系列月球表专业版（型号 310.60.42.50.10.001）便是您的不二之选。

与月球表典型的单色调不同，这款腕表的配色方案从高尔夫球场汲取灵感，配有太阳放射纹绿色表盘和相配的绿色陶瓷表圈。

其核心是品牌自研的3861至臻天文台同轴机芯，该机芯通过了瑞士联邦计量研究院的认证，符合行业最高的性能标准。

这款月球表的色彩灵感源自高尔夫球场。 PHOTO: OMEGA

所有这一切都收纳于18K Moonshine金表壳和配套表链之中。这种专有合金旨在呈现黄金的温暖色泽，同时能更有效地抵抗褪色和光泽的流失。

绿色的球道。金色的奖牌。这确实是对这项运动的恰当致敬。