百达翡丽：以创新重塑传统

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其最新发布的表款融合了经典传承、技术创新与现代设计

很少有奢华腕表品牌能像Patek Philippe一样，拥有如此悠久的历史和深厚的专业技艺。该品牌在坚持卓越传统的同时，亦不断推动技术创新。

每一枚离开其日内瓦工厂的腕表，都体现了品牌对美学与制表技艺至臻完美的追求，其最新发布的三款腕表更是完美诠释了这些理念。

型号5840P-001 Cubitus万年历镂空腕表

Cubitus系列发展迅速。在推出仅两年后，这个以独特方形表壳为特色的优雅运动系列，如今迎来了一款超级复杂功能腕表——万年历。

腕表采用45毫米铂金表壳，并采用镂空设计，其镂空部分巧妙地展示了机械机芯的复杂结构与精细的打磨修饰。镂空机芯的结构与Cubitus系列的独特风格和谐统一。

单色调处理突显了全镂空结构的优雅格调，这在Patek Philippe的机芯中尚属首次。

另一项首创是：Cubitus万年历镂空腕表是该品牌常规系列中唯一一款配备大月相显示机制的月相腕表，从而打造出更具特色的显示效果。该腕表搭配一条海军部队蓝色表带，并饰以奶油色缝线。

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Calatrava响闹腕表 图片来源：PATEK PHILIPPE

型号5322G Calatrava响闹腕表

这是一款纯粹的24小时响闹腕表，不具备飞行员响闹旅行时间腕表（Pilot Alarm Travel Time）的双时区功能。后者现已停产，由这款Calatrava响闹腕表取而代之。

新款腕表仍保留了日期显示功能，但将重点放在响闹功能上，让用户能更便捷地为日常活动设置提醒。

Calatrava响闹腕表的声音也十分悦耳。大多数响闹时计的音锤敲击的是表壳底盖内侧，发出金属蜂鸣声。但这款新作拥有优雅的鸣音，如同三问报时装置一样，其音锤敲击的是环绕机芯的传统音簧。

与前代表款功能性外观的42.2毫米飞行员风格表壳相比，新款腕表的设计更具现代感。这款41毫米的Calatrava响闹腕表采用白金表壳，饰有许多经典Calatrava表款上常见的“巴黎饰钉”（Clous de Paris）玑镂 图案。

表盘有蓝色和绿色漆面两种选择，其设计呼应了Patek Philippe在2022年推出的表盘所展现的现代感与时尚风格。白金材质的注射器形指针和精致的立体阿拉伯数字时标，在饰有颗粒纹理的表盘上指示时间，表盘边缘还带有黑色渐变效果。

蓝色表盘款搭配可替换的海军部队蓝色复合材质表带，而绿色表盘款则配有同色系的鳄鱼皮表带。两款腕表均额外附赠一条米色小牛皮表带。

In-Line万年历腕表 图片来源：PATEK PHILIPPE

型号5236-011 In-Line万年历腕表

这款超级复杂功能腕表于2021年首次发布，其特色是采用专利的星期、日期和月份线性显示，通过表盘12点位置的一个大视窗呈现。

在最新表款中，线性日历显示于银色表盘上，表盘饰有精美的垂直缎纹磨砂处理，并带有黑色渐变边缘。该表盘搭配41.3毫米的铂金表壳。

小时由表盘上的立体时标指示，而炭灰色刻面白金时针和分针则呈尖头棒状。秒针显示位于六点钟位置的副表盘上，闰年和昼夜显示则通过表盘下半部分的两个小圆形视窗呈现。

这款复杂功能腕表搭载超薄自动上链机芯，搭配饰有织物纹理的舒适灰色复合材质表带，并带有对比鲜明的奶油色缝线。表带配有专利的三重折叠式铂金表扣。