Patek Philippe年历腕表问世30周年

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为庆祝此周年纪念，品牌发布两款全新复杂功能腕表

Patek Philippe标志性的Nautilus系列腕表将在2026年庆祝其50周年诞辰，届时可能会成为万众瞩目的焦点。然而，我们不应因此忽视品牌同样出色的年历腕表，该系列在今年迎来了问世30周年。

这款创新的复杂功能腕表于1996年推出时创造了历史。为纪念其问世三十周年，Patek Philippe已低调发布两款全新时计，其中包括Reference 4946G。

同样低调亮相的还有Golden Ellipse腕表，它以原始比例回归。这款以椭圆形表壳为特色的优雅超薄正装腕表曾于2009年停产，但较大尺寸的版本仍在生产。

Ref 4946G腕表搭载26-330自动上链机芯。 图片：PATEK PHILIPPE

Ref 4946G年历月相腕表

在年历腕表问世之前，市面上已有简单日历腕表和复杂的万年历腕表。

简单日历可显示日期，但在每个少于31天的月份都需要进行调校。万年历则可自动显示日期、星期和月份，无需调校，并能自动适应闰年。

年历腕表填补了这两者之间的空白。它可以自动显示日期、星期和月份，每年只需在3月1日调校一次，因为它无法识别二月天数少于30天的情况。

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年历腕表是对简单日历时计的改进。虽然其功能不及万年历强大，但价格更实惠，操作也更简便。

Patek Philippe的首款年历腕表是Ref 5035，它为其他主流腕表品牌开辟了道路。此后，年历腕表以多种布局出现在Patek Philippe的系列中，从2005年推出的经典款Ref 5146，到2010年发布的更具现代感的Ref 5205。

Ref 4946是一款设计均衡的现代腕表。首个版本于2021年推出，采用38毫米精钢表壳和Calatrava风格。去年，品牌又推出了玫瑰金款式。

今年，该型号进一步扩展，推出了白金款4946G。

这款38毫米的复杂功能腕表清新而现代，配有饰牛仔布纹理的蓝灰色小牛皮表带，凸显其休闲风格。其蓝灰色表盘采用纵横双重缎面打磨，质感仿若来自中国山东省的生丝织物。

价格：87,500新元

Golden Ellipse腕表以Ref 3738/100G的型号回归。 图片：PATEK PHILIPPE

Ref 3738/100G与5738G Golden Ellipse腕表

Golden Ellipse腕表的表壳形状赏心悦目。其尺寸源于“黄金比例”——一个描述完美与自然平衡的数学公式。

这款腕表尺寸为31.1 x 35.6毫米，厚度不足6.0毫米，可以轻松滑入衬衫袖口，是备受青睐的奢华正装腕表。Patek Philippe甚至还推出了一系列与之搭配的配饰，包括袖扣、戒指、打火机和钱夹。

Golden Ellipse腕表于1968年问世。1977年，原有的手动上链腕表被搭载超薄自动上链机芯的Ref 3738所取代。虽然生产的大部分时计为黄金材质，但在2005年至2008年间也曾推出玫瑰金和铂金款式。

Golden Ellipse腕表在2018年庆祝了其50周年诞辰，当时品牌推出了一款尺寸为34.5 x 39.5毫米的“Jumbo”大号版本Ref 5738。

此次回归的Ref 3738在尺寸上保持不变。其厚度为5.99毫米，纤薄的外形使其仍然是Patek Philippe当前产品目录中最薄的腕表。

然而，表壳采用白金材质，并搭配全新的橄榄绿色日辉纹表盘——这种美学设计让人回想起1970年代的风格。该腕表搭载相同的240自动上链机芯，配备22K金微型摆陀，搭配饰有奶油色对比缝线的亮面橄榄绿色表带和白金针扣。

与Ref 3738一同推出的还有Ref 5738G，这是Golden Ellipse的一个全新大号版本，同样采用白金表壳，搭配橄榄绿色日辉纹表盘和橄榄绿色表带。

价格：58,000新元 (Ref 3738)，61,500新元 (Ref 5738)