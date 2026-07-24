Patek Philippe年历腕表问世30周年
为庆祝此周年纪念，品牌发布两款全新复杂功能腕表
- 白金款Ref 4946G腕表配备饰有牛仔布纹理的蓝灰色小牛皮表带。 图片：PATEK PHILIPPE
本文由AI辅助翻译
Patek Philippe标志性的Nautilus系列腕表将在2026年庆祝其50周年诞辰，届时可能会成为万众瞩目的焦点。然而，我们不应因此忽视品牌同样出色的年历腕表，该系列在今年迎来了问世30周年。
这款创新的复杂功能腕表于1996年推出时创造了历史。为纪念其问世三十周年，Patek Philippe已低调发布两款全新时计，其中包括Reference 4946G。
同样低调亮相的还有Golden Ellipse腕表，它以原始比例回归。这款以椭圆形表壳为特色的优雅超薄正装腕表曾于2009年停产，但较大尺寸的版本仍在生产。
Ref 4946G年历月相腕表
在年历腕表问世之前，市面上已有简单日历腕表和复杂的万年历腕表。
简单日历可显示日期，但在每个少于31天的月份都需要进行调校。万年历则可自动显示日期、星期和月份，无需调校，并能自动适应闰年。
年历腕表填补了这两者之间的空白。它可以自动显示日期、星期和月份，每年只需在3月1日调校一次，因为它无法识别二月天数少于30天的情况。
年历腕表是对简单日历时计的改进。虽然其功能不及万年历强大，但价格更实惠，操作也更简便。
Patek Philippe的首款年历腕表是Ref 5035，它为其他主流腕表品牌开辟了道路。此后，年历腕表以多种布局出现在Patek Philippe的系列中，从2005年推出的经典款Ref 5146，到2010年发布的更具现代感的Ref 5205。
Ref 4946是一款设计均衡的现代腕表。首个版本于2021年推出，采用38毫米精钢表壳和Calatrava风格。去年，品牌又推出了玫瑰金款式。
今年，该型号进一步扩展，推出了白金款4946G。
这款38毫米的复杂功能腕表清新而现代，配有饰牛仔布纹理的蓝灰色小牛皮表带，凸显其休闲风格。其蓝灰色表盘采用纵横双重缎面打磨，质感仿若来自中国山东省的生丝织物。
价格：87,500新元
Ref 3738/100G与5738G Golden Ellipse腕表
Golden Ellipse腕表的表壳形状赏心悦目。其尺寸源于“黄金比例”——一个描述完美与自然平衡的数学公式。
这款腕表尺寸为31.1 x 35.6毫米，厚度不足6.0毫米，可以轻松滑入衬衫袖口，是备受青睐的奢华正装腕表。Patek Philippe甚至还推出了一系列与之搭配的配饰，包括袖扣、戒指、打火机和钱夹。
Golden Ellipse腕表于1968年问世。1977年，原有的手动上链腕表被搭载超薄自动上链机芯的Ref 3738所取代。虽然生产的大部分时计为黄金材质，但在2005年至2008年间也曾推出玫瑰金和铂金款式。
Golden Ellipse腕表在2018年庆祝了其50周年诞辰，当时品牌推出了一款尺寸为34.5 x 39.5毫米的“Jumbo”大号版本Ref 5738。
此次回归的Ref 3738在尺寸上保持不变。其厚度为5.99毫米，纤薄的外形使其仍然是Patek Philippe当前产品目录中最薄的腕表。
然而，表壳采用白金材质，并搭配全新的橄榄绿色日辉纹表盘——这种美学设计让人回想起1970年代的风格。该腕表搭载相同的240自动上链机芯，配备22K金微型摆陀，搭配饰有奶油色对比缝线的亮面橄榄绿色表带和白金针扣。
与Ref 3738一同推出的还有Ref 5738G，这是Golden Ellipse的一个全新大号版本，同样采用白金表壳，搭配橄榄绿色日辉纹表盘和橄榄绿色表带。
价格：58,000新元 (Ref 3738)，61,500新元 (Ref 5738)
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart
Singapore banks’ battle for wealth talent goes beyond private bankers
Car dealer charged in S$1.1 million tax evasion case involving Porsches, Ferraris, Rolls-Royces
A ‘shadow bank’ hiding in Singapore’s Little India casts light on financial services gap