劳力士蚝式腕表——百年制表传奇

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历经百年机械成就，蚝式腕表已准备好迎接未来世代的挑战。

20世纪初，腕表问世之初曾备受质疑，被视为装饰性珠宝而非可靠的计时工具。几乎没有制表师相信它能取代怀表。

但 Rolex 的创始人 Hans Wilsdorf 是个例外。他预见到，随着现代生活方式与新技术的同步发展，腕表将成为未来的主流。

然而，制表师们仍持怀疑态度。他们认为，腕表内部的机械装置过于小巧精密，无法承受手腕和手臂的剧烈活动。

即使腕表制造精良，灰尘和湿气也很快会损坏机芯。他们还补充道，小巧的机芯永远无法实现精准性和稳定性。

Wilsdorf 并未因此却步，并决心证明他们是错的。他将精密计时性能作为其工作的核心。1910年，瑞士官方钟表评级中心认证了一款 Rolex 腕表，其精准度可与当时的基准——怀表相媲美。

Hans Wilsdorf（右上）与正在工作的 Rolex 制表师们。 图片：ROLEX

1914年，另一款 Rolex 腕表获得了英国 Kew 天文台颁发的“A级”精准度证书，该天文台当时是全球测量钟表精准度的最高权威机构。

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在此之前，这项荣誉通常只授予大型航海天文钟。Rolex 证明了腕表的精准度足以媲美最精密的计时器。

在攻克了精准度难题后，Wilsdorf 将注意力转向了机芯——寻找一种方法来保护机械装置免受各种外部因素的侵害。

他时常对他的技术助理们说：“我们必须成功制造出一种足够密闭的表壳，以确保我们的机芯能够永久免受灰尘、汗水、湿气、高温和严寒的损害。只有这样，Rolex 腕表的完美精准度才能得到保障。”

1926年问世的蚝式腕表是世界上第一款防水腕表。 图片：ROLEX

以实践检验

1926年，Rolex 推出了蚝式（Oyster）腕表。这是制表业的一大突破，也是世界上第一款防水腕表。其防水性能主要归功于其表壳，该腕表也因此得名。

过去和现在，蚝式表壳都通过旋入式表圈、底盖和上链表冠来组合，形成密闭的密封结构，为机芯提供最佳保护。

Rolex 创始人表示，得益于蚝式腕表，人们在洗手、洗澡、于布满灰尘的车间工作或大量出汗时，再也无需摘下腕表。

当然，这款于今年迎来百年的防水表壳，也有助于腕表长期保持其精密计时性能。

秉持着“以实践检验”的信念，Wilsdorf 在真实环境中对蚝式腕表进行了测试。1927年，英国游泳运动员 Mercedes Gleitze 佩戴着一枚金质蚝式腕表横渡英吉利海峡。在冰冷刺骨的海水中浸泡了10多个小时后，这枚腕表出水时依然运作完好。

Gleitze 后来致信 Wilsdorf：“我在游泳时佩戴 Rolex 蚝式腕表，是因为据我所知，这是唯一一款完全防水，并且能免受沙粒或含盐空气损害的腕表。此外，我知道没有其他腕表能够承受长距离游泳所经历的严苛考验。”

第一款蚝式恒动型腕表于1931年推出。 图片：ROLEX

她的这番话催生了“代言人”（Testimonee）这一概念，也开启了 Rolex 与众多杰出人士长期而富有成果的合作关系——他们的成就共同见证了 Rolex 腕表的卓越品质。

但蚝式腕表仍有一个“软肋”：和当时所有的腕表一样，它采用的是需要手动上链的机械机芯。

这意味着必须定期为腕表上链，以提供其运作所需的能量。而防水上链表冠就必须频繁旋开，这会让湿气和杂质有机会渗入。

为了避免这种情况，并确保机芯处于一个真正密闭的环境中，必须找到一种方法，让机芯能够像怀表一样，不依赖外部动力就能自行上链。

Rolex 广告，1927年。 图片：ROLEX

Rolex 在恒动摆陀（Perpetual rotor）中找到了答案。这是一种带有自由摆陀的自动上链系统，由 Rolex 于1931年发明并获得专利。它引入了自动机芯，成为源源不绝的能量来源，使腕表不再需要手动上链，并进一步提升了计时精准度。

蚝式恒动型（Oyster Perpetual）腕表为精准可靠的腕表树立了标准，并成为现代时计的典范。

新款蚝式恒动宇宙计型迪通拿腕表。 图片：ROLEX

恒久的传承

如今，除了 Perpetual 1908 系列，每一款 Rolex 腕表都是“蚝式”腕表。“蚝式恒动”（Oyster Perpetual）字样都出现在型号名称之前，无论是宇宙计型迪通拿（Cosmograph Daytona）、星期日历型（Day-Date）还是潜航者型（Submariner）。

这不仅彰显了每款腕表在计时方面的独特品质，也确立了蚝式腕表的至高重要性。

1926年推出的 Rolex 蚝式腕表和1931年问世的蚝式恒动型腕表，为一个定义了 Rolex 品牌的腕表家族奠定了基础。

探险家型（Explorer）、潜航者型（Submariner）、格林尼治型II（GMT-Master II）、星期日历型（Day-Date）、日志型（Datejust）、游艇名仕型II（Yacht-Master II）、海使型（Sea-Dweller）、纵航者型（Sky-Dweller）以及新款的陆行者型（Land-Dweller）都源自同一血脉。

新款蚝式恒动型36腕表，配备色彩缤纷的漆面表盘，璀璨夺目。 图片：ROLEX

蚝式表壳本身坚固耐用，足以承受多年的实际使用，曾陪伴探险家、科学家、运动员、飞行员、航海家、登山家和潜水员们开启探险征程。

正如 Rolex 创始人曾经指出的：“Rolex 蚝式腕表曾飞越珠穆朗玛峰……曾以破纪录的速度驰骋沙漠……曾在闷热的丛林中备受煎熬，也曾抵御北极的严寒——而内部的精密机芯丝毫不受影响。”

蚝式腕表已走过漫漫长路——而它的征程远未结束。