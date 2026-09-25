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JEWELLERY

Alhambra系列焕发新光彩

璀璨亮丽的珐琅新作，加入Van Cleef & Arpels的著名珠宝系列

Corinne Kerk

Published Fri, Sep 25, 2026 · 01:30 PM
    • Alhambra系列迎来粉色珐琅新作。
    • Alhambra系列迎来粉色珐琅新作。 图片：VAN CLEEF & ARPELS

    本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

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    幸运与一丝魔法。这或许是形容Van Cleef & Arpels备受赞誉的Alhambra系列最新成员的最佳方式——引人注目的粉色珐琅新品。

    Alhambra系列无疑是这家法国奢华珠宝商最畅销的设计，其标志性的四叶幸运图腾由精致的金珠勾勒轮廓。自1968年首次以长项链形式问世以来的数十年间，该系列不断迎来色彩与材质日益丰富的家族成员。

    幸运的四叶草设计由精致的金珠勾勒轮廓。 图片：VAN CLEEF & ARPELS

    从抛光、纹理和玑镂雕花工艺的黄K金、玫瑰金和白K金，到装饰宝石、有机材质、钻石乃至塞夫尔陶瓷，每一款新的色彩和质感都备受期待与热烈追捧。

    与此同时，每一件作品都彰显了该世家（maison）的卓越工艺。例如，自1906年创立以来，Van Cleef & Arpels便不断精进其珐琅工艺。

    多年来，这家珠宝商在各式物品上展示了珐琅之美及其无限可能，包括珍贵的匣子、胸针表（chatelaine watches）、时计和珠宝——其中胸针是备受青睐的品类。

    如今，该世家的珐琅工坊已掌握超过15种珐琅技术。工坊甚至设立了内部学校，通过为期三年的工匠培训计划来传承专业知识。

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    多年来在研发方面的投入，最终促成了五款全新Alhambra作品的诞生，它们均以鲜艳的粉色珐琅点缀。

    五款新作现已问世。 图片：VAN CLEEF & ARPELS

    这些作品包括一条华丽的20枚四叶草图腾长项链和一条较短的10枚图腾款；一枚精致的吊坠；一条5枚图腾手链；以及一对垂坠式耳环。

    Vintage Alhambra长项链，黄K金搭配粉色珐琅。 图片：VAN CLEEF & ARPELS
    Vintage Alhambra手链，黄K金搭配粉色珐琅。 图片：VAN CLEEF & ARPELS

    这些最新作品不仅丰富了该系列，更堪称典范，展示了该世家如何凭借其技术实力、艺术才华和对细节的敏锐洞察力，创造出令人渴望的新作。

    粉色倩影，金光萦绕

    首先，其色彩——一种浓郁而愉悦的粉色——让这些珐琅作品成为任何梳妆台上都无法抗拒的选择。

    Magic Alhambra耳环，玑镂雕花黄K金搭配粉色珐琅。 图片：VAN CLEEF & ARPELS

    这一独特的色调是Van Cleef & Arpels工坊特别研发的，其技术灵感源自17世纪的“金红”工艺。

    采用这种方法，珐琅（由玻璃粉末加热制成）的颜色并非来自颜料，而是源于其材质成分中所含的微细金颗粒。

    Vintage Alhambra吊坠，黄K金搭配粉色珐琅。 图片：VAN CLEEF & ARPELS

    由于理想的色调要求金颗粒具有恰到好处的尺寸、形状和浓度，因此创作过程尤为复杂。

    珐琅的半透明质感让光线能够凸显其鲜活亮彩。 图片：VAN CLEEF & ARPELS

    其次是其材质令人惊叹的半透明质感。通常，在珐琅珠宝中，色彩鲜艳的玻璃会熔合在金属基底上。然而，Alhambra的设计采用了“plique-à-jour”（法语意为“让日光进入”）镂空珐琅技术，即作品没有金属底托。

    在这种技术下，珐琅材质仅由边缘的细金属线或框架固定。由于不附着于金属之上，加之其材质脆弱且在结构上要求极高，制作过程极具挑战性，是对工匠技艺与专业知识的真正考验。

    这种珐琅技术极具挑战性。 图片：VAN CLEEF & ARPELS

    制作完成后，精致的四叶草形珐琅便悬浮于Alhambra标志性的双排金珠轮廓之内。其反光能力略胜于祖母绿，这使得珐琅呈现出非凡的活力，并以微小气泡的形式展现其独特的“指纹”。

    最终呈现的，是一件充满灵气与神秘感的纯正手工艺品，令每一件作品都更显珍贵与独特。

    这就是我们迫不及待想要佩戴的魔法。

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