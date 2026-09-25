Somni：缔造Aitor Zabala的美国梦

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这位主厨从巴塞罗那到洛杉矶的旅程，最终成就了这座城市首家米其林三星餐厅

Somni餐厅的庭院是其空间的一大特色。 图片来源：SOMNI

在加利福尼亚州西好莱坞的某个地方，一条宁静、绿树成荫的街道尽头，坐落着Aitor Zabala的梦想。与您大脑在快速眼动睡眠期间构想的夜间奇遇不同，这个梦想是您能触摸和品尝的。

薄如蝉翼的帕尔马干酪片。泡沫丰富的柚子鸡尾酒。像糖果壳一样裂开，内含柠檬泡沫的“杏仁”。梦幻般的白色庭院里，西装革履的绅士们从容走过。噼啪作响的迷你“壁炉”驱散着洛杉矶夜晚的寒意。

在Somni餐厅用餐前，这一切都如梦似幻。这是洛杉矶首家米其林三星餐厅，由主厨Aitor Zabala掌舵，他也是首位在西班牙境外获得如此殊荣的西班牙厨师。

主厨Aitor Zabala于2010年离开家乡巴塞罗那，追寻他口中的“美国梦”。 图片来源：SOMNI

Somni的诞生

然而，在这份荣誉——Somni在2024年底开业仅七个月后便一举摘得三星——的背后，是Zabala自2010年离开家乡巴塞罗那，追寻他口中的“美国梦”以来所走过的一段漫长旅程。

“离开西班牙来到美国并非刻意为之，而是生活将我带到了这里，”这位elBulli餐厅出身的主厨说道。他曾被西班牙裔美国餐饮家Jose Andres挖角，负责在华盛顿及其他州开发项目。“我做的每一个决定都是基于当时摆在我面前的机会。”

Somni是洛杉矶首家米其林三星餐厅。 图片来源：SOMNI

他补充道：“说实话，我很想留在西班牙。那是我的家。但在当时，我找不到机会去打造我心目中的那种餐厅。”

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这个机会在2018年到来，当时他搬到洛杉矶，与Andres建立合伙业务，开设了第一家Somni餐厅。餐厅后来赢得了米其林二星，但在2020年因新冠疫情被迫关闭，名副其实地倒在了疫情之下。

Somni于2024年底重新开业，仅七个月后便斩获米其林荣誉。 图片来源：SOMNI

又过了四年，他才在与Andres分道扬镳后，独立重新开启了Somni。由于施工和许可证审批的延误，花费的时间比预期要长，但最终，“这是一件好事，因为我们能真正思考我们希望Somni成为什么样子”。

就连找到这个位于Nemo街、前身为Donna Karan门店的场地，也充满了机缘巧合。“我们看过了70多个地方，Nemo街的这个店址其实是最初看的地点之一，但当时有另一个租户要租下。几个月后，它又空了出来，感觉就像是命中注定。”

帕尔马干酪“羽毛”。 图片来源：SOMNI

这个空间的一大特色是庭院：一个由彩灯点亮的迷人户外区域，客人们在进入正式用餐区前会在这里享用小点。

餐厅只有一个可容纳14位客人的吧台，每晚只接待一轮客人，使其成为洛杉矶最难预订的餐厅之一。即便价格不菲——起价745美元，包含无酒精饮料搭配——也无法阻挡食客的热情。

“我们选择吧台而非传统餐桌，是为了拉近客人与厨房之间的距离，”Zabala说。“我们可以一边烹饪，一边阐述我们的理念、回答问题，并建立一种联系。人们记住的是你带给他们的感受。”

玛格丽特“披萨”。 图片来源：SOMNI

用餐体验

如果说让客人感到与众不同是计划的一部分，那么他们成功了。Zabala和他的团队在营造热情氛围上所下的功夫，不亚于他们在一餐融合了创新与奇思妙想的菜肴上所付出的努力。

一道道精心制作的菜肴接连登场，期间点缀着俏皮的创意，例如玛格丽特“披萨”——它以入口即化的蛋白霜为底，让人联想到elBulli餐厅的风格，同时又完美还原了真正披萨的风味。

酥脆的千层土豆片形似羊角面包。 图片来源：SOMNI

接着是“羊角面包”——或者说，是酥脆得不可思议的千层土豆片，其外形与羊角面包极其相似，几乎无法分辨（他们甚至会向你展示制作过程）。而当他们端上一道形似绵羊的甜点，以及名不副实的甜甜圈时，要保持镇定可不是件容易的事。

虽然菜单中流露出他的加泰罗尼亚血统和在elBulli餐厅的训练背景，但Zabala的菜单也呈现出鲜明的加州特色——这正是他在这个第二故乡多年生活的印证。

日式高汤与鱼子酱。 图片来源：SOMNI

“归根结底，我仍然是一位西班牙厨师，这些根源将永远是我的一部分。但在美国的生活从很多方面开阔了我的眼界，这自然也影响了我的思维、创作和烹饪方式。”

从零开始

自从31岁来到美国从零开始，Zabala无疑已经取得了长足的进步。

“我在西班牙做了15年菜。我有自己的思维方式和风格，但突然之间，我必须在一个完全不同的环境里重新学习一切。”

西班牙冷汤（白色）。 图片来源：SOMNI

这包括学习英语，他当时几乎不会说。“我还需要了解一种新的文化、一种不同类型的客人，以及一种不同的经营方式。”

虽然有过艰难时期，但Zabala并不后悔。“我把自己看作一个移民，在很多方面，我都实现了美国梦。”

他尤其为自己以移民身份获得米其林荣誉而感到自豪。“我来到另一个国家，努力工作，获得了机会，并实现了我最大的目标之一。但这并不意味着我比在这里出生的人更特别。这只是我人生故事的一部分。”

一头“牛”和它的牛奶。 图片来源：SOMNI

扎根洛杉矶

“我有时会说，不是我选择了洛杉矶，而是洛杉矶选择了我，”Zabala谈到他定居于此的决定时说。“搬来之前，我住在华盛顿特区。但因为我来自巴塞罗那，我怀念地中海的气候和生活方式，以及靠近大海的感觉。第一次来到洛杉矶时，我就感到很亲切。”

多元化的美食环境也是一个吸引力。“在其他城市，人们对于餐厅应该是什么样子有更固化的看法。洛杉矶则要开放得多，它给了你实验的自由。”

但他补充说，这并非没有挑战。在美国，高端餐饮作为一门生意，其艰难程度与亚洲不相上下。

“所有东西的成本都更高了，到了一定程度，这些成本就必须反映在价格上，挑战也由此开始。米其林星级会有所帮助，但成本终究是成本。高端餐饮的未来不在于做出更美味的食物，而在于找到一种方法，打造出既卓越又可持续的餐厅。”

Zabala被洛杉矶多元化的美食环境所吸引，这给了他实验的自由。 图片来源：SOMNI

亚洲情缘

Zabala接待了一些来自亚洲的客人，包括新加坡。“亚洲各地的人们都充满好奇心，他们热爱旅行，并且愿意为了一顿难忘的美餐而远行。”

但如果觉得亚洲太远，那么可以在10月9日和10日去马尼拉一睹Zabala的风采。届时，他将与前elBulli餐厅的同事Chele Gonzalez重聚，在后者主理的米其林一星餐厅Gallery by Chele献艺。这场名为“Evolution”的活动中，他们将运用各自的经验，以当地食材进行烹饪。

工作让Zabala有机会四处旅行，但目前他的家在洛杉矶，他觉得在这里自己还有很长的路要走。“米其林三星是一项了不起的致敬，但我不认为这是终点线，”他坚持说。“我的目标始终如一：尽我们所能打造最好的餐厅，并且每天都做得更好。”