梁志天：构筑传承基业
这位香港建筑师、设计师与他的儿子 Nicholas 分享了他们对于合作、相互尊重和传承的看法。
- 梁志天设计集团 (Steve Leung Design Group) 操刀设计了新加坡滨海湾金沙酒店 (Marina Bay Sands Singapore) 尊贵的御匾王者套房系列 (Paiza Royal Collection)。 图片来源：MARINA BAY SANDS
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
Steve Leung 作为亚洲最受赞誉的室内设计师之一，早已声名远播。
他的公司梁志天设计集团 (Steve Leung Design Group, 简称 SLD) 以将东西方美学融入现代空间、营造低调奢华的氛围而闻名。其完成的项目包括伦敦碎片大厦香格里拉酒店 (Shangri-La The Shard)、香港金普顿酒店 (Kimpton Tsim Sha Tsui) 的顶层泳池酒吧 (Swim Club)，以及新加坡滨海湾金沙酒店尊贵的御匾王者套房系列。
然而，对他而言，最有意义的项目之一并非规模最大的。C+ 会馆 (Club C+) 是一家位于香港都爹利街的私人会所及社交酒廊，主营粤菜，由他的儿子 Nicholas 于2021年创办。Steve 既是投资者，也是室内设计师，而 Nicholas 则负责酒店餐饮的运营方向。
Nicholas 曾修读商业和经济学，之后于2015年创立了酒店及生活服务产业群公司 NOVL Studio。该公司的投资组合包括 C+ 会馆、Whale Club (同样是一家私人会员俱乐部) 以及由他从律师转型为厨师的妹妹 Stefanie 经营的南丫岛私人餐饮 OOAK Lamma。
C+ 会馆为 Steve 和 Nicholas 提供了一个绝佳的机会，让他们在典型的家庭场景之外，更深入地了解彼此的长处。
Steve 在一封电子邮件采访中解释道：“我们必须共同平衡创意构想、运营需求和整体宾客体验。”在此之前，父子二人都忙于各自的事业和个人生活。
Steve 补充道：“而且，像许多（亚洲）父子一样，我们在沟通方式上可能比较含蓄。”
顺其自然
2023年底，Steve 邀请 Nicholas 加入 SLD。这从来不是强制要求。
Steve 说：“事实上，我采取了相反的做法。我一直认为我的孩子们应该有自由选择自己的道路。我从未试图强迫他们进入设计行业，也从未期望他们接管公司。”
Nicholas 对此非常感激父亲。“他并没有因为公司在那里，就期望我们中的任何一个进入建筑行业或加入公司。重要的是，任何参与其中的人——无论是否是家人——都是因为他们能创造价值，而不是出于期望。”
他补充说，家族联系固然重要，但参与公司事务应基于真正的兴趣和能力。
因此，Nicholas 加入 SLD 是出于自愿，而非责任。在积累了多年自身经验，并与父亲合作了 C+ 会馆项目后，他终于觉得自己准备好为 SLD 做出贡献，并现已担任公司的首席运营官。
从商业角度来看，这个时机也恰到好处。Nicholas 说：“商业环境的竞争日益激烈，同时人工智能和其他技术也开始影响公司的运营方式。”
创意灵感
Steve 的孩子们可能没有接受过设计专业训练，但他们从小就接触创意。每当全家旅行时，他们都会参观博物馆、展览，并观赏有趣的建筑。
Steve 说：“他们接触了设计和文化，但我并不是想把他们培养成设计师，我希望他们能找到自己的兴趣，并以自己的方式发展。”
要过上建筑师和室内设计师这种高要求的生活，需要纯粹的热情。他分享道：“如果你不是真心享受这份工作，它会变得非常艰难。把我的职业强加给他们是不公平的。”
与他的孩子们不同，他从10岁起就知道自己想成为一名建筑师，这源于当时与他们同住的叔叔的启发。“他总是在家里画建筑图纸。我喜欢看他画图，并对此深深着迷。”
在香港大学修读建筑学后，他曾在建筑和开发公司以及政府部门工作，之后于1987年，也就是他30岁那年，决定自立门户。
1997年，他将公司重组为梁志天建筑师事务所 (Steve Leung Architects)，专注于建筑和城市设计，以及梁志天设计师事务所 (Steve Leung Designers)——即后来的 SLD——专注于室内设计项目。
父子二人都对彼此赞不绝口。Steve 说：“作为父亲，我很高兴看到他更多地参与到 SLD 的事务中，并取得了成绩。”
同时，儿子加入公司也增强了他的责任感。“我要确保他有一个合适的环境来学习、做决策和发展。”
在办公室里，Steve 注意保持职业界限。他说：“我知道和家人一起工作并不容易。我们努力明确各自的角色，并区分我作为父亲说话和作为同事说话的时刻。”
而 Nicholas 则钦佩父亲待人接物的尊重与同理心。“他会倾听不同的观点，并明白好的领导力不仅在于做决策，还在于沟通、信任和让人们感到被重视。”
思考传承
SLD 已经取得了成功，在全球设有七个办事处，拥有近400名员工。但与许多“明星建筑师”不同，Steve 并不认为应该控制每一个决策。
他说：“公司最初是以我的名字命名的，但随着时间的推移，我刻意将品牌从 Steve Leung 改为 Steve Leung Designers，最终改为 SLD。这很重要。我希望人们明白，设计不依赖于某一个人；它代表的是一个团队、一种文化和一种持续的设计方法。”
他多年前就开始考虑继任问题，而这些步骤是长期战略的一部分。“当公司规模扩大后，我个人已经不可能管理每一个项目了。
他解释说：“大约在2007年，我们引入了一个更加结构化的体系，设立了专业团队，明确了职责，并建立了质量控制流程。”
他邀请了他的大学同学 Kenny Siu——现任 SLD 的首席执行官——来帮助处理运营事务，这样他就可以专注于创意方面。2018年让 SLD 在香港证券交易所上市也是该计划的一部分。
Steve 说：“上市的目的不仅仅是筹集资金。更重要的是，让公司更加透明、专业和可持续，这样它就能超越任何个人，更有信心地继续发展下去。”
虽然是老板的儿子，但 Nicholas 知道没有什么是唾手可得的。在 SLD，他和其他员工一样，接受相同的指标评估。
Steve 说：“Nicholas 明白他需要通过自己的贡献来建立信誉，而且他一直在通过在战略、运营和新举措方面的工作来做到这一点。”
但他并不认为儿子的贡献是理所当然的。“我珍视他承担责任的意愿。加入家族企业可能会带来压力，因为许多人可能会认为你的机会是别人给的。”
从 Nicholas 的角度来看，他认为父亲是一个极具前瞻性思维的人，尽管他今年就要满69岁了。
他思忖道：“我认为年轻的思维与年龄无关。我父亲从事设计工作数十年，但他仍然保持前瞻性、好奇心，并愿意拥抱变化。当经验与新思维相结合时，就会创造出新的灵感。”
他补充道：“这一点是我非常敬佩他的地方——无论是作为一名设计师，还是作为一位父亲。”
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