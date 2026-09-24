梁志天：构筑传承基业

DESIGN

这位香港建筑师、设计师与他的儿子 Nicholas 分享了他们对于合作、相互尊重和传承的看法。

Steve Leung 作为亚洲最受赞誉的室内设计师之一，早已声名远播。

他的公司梁志天设计集团 (Steve Leung Design Group, 简称 SLD) 以将东西方美学融入现代空间、营造低调奢华的氛围而闻名。其完成的项目包括伦敦碎片大厦香格里拉酒店 (Shangri-La The Shard)、香港金普顿酒店 (Kimpton Tsim Sha Tsui) 的顶层泳池酒吧 (Swim Club)，以及新加坡滨海湾金沙酒店尊贵的御匾王者套房系列。

然而，对他而言，最有意义的项目之一并非规模最大的。C+ 会馆 (Club C+) 是一家位于香港都爹利街的私人会所及社交酒廊，主营粤菜，由他的儿子 Nicholas 于2021年创办。Steve 既是投资者，也是室内设计师，而 Nicholas 则负责酒店餐饮的运营方向。

Nicholas 曾修读商业和经济学，之后于2015年创立了酒店及生活服务产业群公司 NOVL Studio。该公司的投资组合包括 C+ 会馆、Whale Club (同样是一家私人会员俱乐部) 以及由他从律师转型为厨师的妹妹 Stefanie 经营的南丫岛私人餐饮 OOAK Lamma。

C+ 会馆为 Steve 和 Nicholas 提供了一个绝佳的机会，让他们在典型的家庭场景之外，更深入地了解彼此的长处。

以 Steve Leung 名字命名的设计公司以将东西方美学融入现代空间、营造低调奢华的氛围而闻名。 图片来源：STEVE LEUNG DESIGN GROUP

Steve 在一封电子邮件采访中解释道：“我们必须共同平衡创意构想、运营需求和整体宾客体验。”在此之前，父子二人都忙于各自的事业和个人生活。

Asean Intelligence Get insights into businesses across South-east Asia Get the free report

Steve 补充道：“而且，像许多（亚洲）父子一样，我们在沟通方式上可能比较含蓄。”

顺其自然

2023年底，Steve 邀请 Nicholas 加入 SLD。这从来不是强制要求。

Steve 说：“事实上，我采取了相反的做法。我一直认为我的孩子们应该有自由选择自己的道路。我从未试图强迫他们进入设计行业，也从未期望他们接管公司。”

Nicholas 对此非常感激父亲。“他并没有因为公司在那里，就期望我们中的任何一个进入建筑行业或加入公司。重要的是，任何参与其中的人——无论是否是家人——都是因为他们能创造价值，而不是出于期望。”

Nicholas Leung 曾修读商业和经济学，之后创立了一家酒店及生活服务产业群公司。他于2024年加入了他父亲的公司。 图片来源：STEVE LEUNG DESIGN GROUP

他补充说，家族联系固然重要，但参与公司事务应基于真正的兴趣和能力。

因此，Nicholas 加入 SLD 是出于自愿，而非责任。在积累了多年自身经验，并与父亲合作了 C+ 会馆项目后，他终于觉得自己准备好为 SLD 做出贡献，并现已担任公司的首席运营官。

从商业角度来看，这个时机也恰到好处。Nicholas 说：“商业环境的竞争日益激烈，同时人工智能和其他技术也开始影响公司的运营方式。”

创意灵感

Steve 的孩子们可能没有接受过设计专业训练，但他们从小就接触创意。每当全家旅行时，他们都会参观博物馆、展览，并观赏有趣的建筑。

Steve 说：“他们接触了设计和文化，但我并不是想把他们培养成设计师，我希望他们能找到自己的兴趣，并以自己的方式发展。”

SLD 设计了宽敞的客厅和用餐区，宾客可以在此举办私密派对，并欣赏新加坡的天际线景观。 图片来源：MARINA BAY SANDS

要过上建筑师和室内设计师这种高要求的生活，需要纯粹的热情。他分享道：“如果你不是真心享受这份工作，它会变得非常艰难。把我的职业强加给他们是不公平的。”

与他的孩子们不同，他从10岁起就知道自己想成为一名建筑师，这源于当时与他们同住的叔叔的启发。“他总是在家里画建筑图纸。我喜欢看他画图，并对此深深着迷。”

在香港大学修读建筑学后，他曾在建筑和开发公司以及政府部门工作，之后于1987年，也就是他30岁那年，决定自立门户。

Steve 是 C+ 会馆的投资者和室内设计师，这家位于香港的私人会所及社交酒廊由 Nicholas 于2021年创办。 图片来源：STEVE LEUNG DESIGN GROUP

1997年，他将公司重组为梁志天建筑师事务所 (Steve Leung Architects)，专注于建筑和城市设计，以及梁志天设计师事务所 (Steve Leung Designers)——即后来的 SLD——专注于室内设计项目。

父子二人都对彼此赞不绝口。Steve 说：“作为父亲，我很高兴看到他更多地参与到 SLD 的事务中，并取得了成绩。”

同时，儿子加入公司也增强了他的责任感。“我要确保他有一个合适的环境来学习、做决策和发展。”

C+ 会馆为 Steve 和 Nicholas 提供了一个更深入地了解彼此长处的机会。 图片来源：STEVE LEUNG DESIGN GROUP

在办公室里，Steve 注意保持职业界限。他说：“我知道和家人一起工作并不容易。我们努力明确各自的角色，并区分我作为父亲说话和作为同事说话的时刻。”

而 Nicholas 则钦佩父亲待人接物的尊重与同理心。“他会倾听不同的观点，并明白好的领导力不仅在于做决策，还在于沟通、信任和让人们感到被重视。”

Steve 表示，儿子加入公司增强了他的责任感。 图片来源：STEVE LEUNG DESIGN GROUP

思考传承

SLD 已经取得了成功，在全球设有七个办事处，拥有近400名员工。但与许多“明星建筑师”不同，Steve 并不认为应该控制每一个决策。

他说：“公司最初是以我的名字命名的，但随着时间的推移，我刻意将品牌从 Steve Leung 改为 Steve Leung Designers，最终改为 SLD。这很重要。我希望人们明白，设计不依赖于某一个人；它代表的是一个团队、一种文化和一种持续的设计方法。”

他多年前就开始考虑继任问题，而这些步骤是长期战略的一部分。“当公司规模扩大后，我个人已经不可能管理每一个项目了。

他解释说：“大约在2007年，我们引入了一个更加结构化的体系，设立了专业团队，明确了职责，并建立了质量控制流程。”

私人餐饮 OOAK Lamma 由 Nicholas 从律师转型为厨师的妹妹 Stefanie 经营，是他酒店公司投资组合的一部分。 图片来源：STEVE LEUNG DESIGN GROUP

他邀请了他的大学同学 Kenny Siu——现任 SLD 的首席执行官——来帮助处理运营事务，这样他就可以专注于创意方面。2018年让 SLD 在香港证券交易所上市也是该计划的一部分。

Steve 说：“上市的目的不仅仅是筹集资金。更重要的是，让公司更加透明、专业和可持续，这样它就能超越任何个人，更有信心地继续发展下去。”

虽然是老板的儿子，但 Nicholas 知道没有什么是唾手可得的。在 SLD，他和其他员工一样，接受相同的指标评估。

Steve 说：“Nicholas 明白他需要通过自己的贡献来建立信誉，而且他一直在通过在战略、运营和新举措方面的工作来做到这一点。”

但他并不认为儿子的贡献是理所当然的。“我珍视他承担责任的意愿。加入家族企业可能会带来压力，因为许多人可能会认为你的机会是别人给的。”

从 Nicholas 的角度来看，他认为父亲是一个极具前瞻性思维的人，尽管他今年就要满69岁了。

他思忖道：“我认为年轻的思维与年龄无关。我父亲从事设计工作数十年，但他仍然保持前瞻性、好奇心，并愿意拥抱变化。当经验与新思维相结合时，就会创造出新的灵感。”

他补充道：“这一点是我非常敬佩他的地方——无论是作为一名设计师，还是作为一位父亲。”