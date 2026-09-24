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新一代茶馆与餐厅，正在为这座城市的茶文化赋予更现代的表达方式

像 Hermit’s Hut 这样的茶馆为旅客提供了一种宁静体验这座城市的方式。 图片来源：HERMIT’S HUT

台北或许以其新潮的珍珠奶茶等饮品闻名，但其与精品茗茶的渊源远不止于此。如今，百年老店和传统冲泡仪式与供应气泡乌龙茶和创意特调的时尚茶吧并存。

新一代的经营者正在重新定义茶的呈现和品鉴方式。茶叶的产地、制作工艺和精准的冲泡方法依然重要，但环境布置更具现代感，菜单也更富实验性。

对于旅客而言，这些茶馆提供了一种感受这座城市的宁静方式，同时又不失鲜明的台湾特色。在这里，您可以安坐下来，品一壶高山乌龙或清爽的冷泡茶，离开时再带上一罐精心挑选的茶叶，将这份仪式感带回家中延续。

在 Hermit’s Hut，香茶可搭配咸味点心。 图片来源：AMY VAN

其中一处便是位于信义区、离台北101不远的 Hermit’s Hut。这个宁静的空间由茶叶收藏家 Vicky Chien 创办。多年来，她观察到年轻饮茶者对茶的口感和工艺愈发好奇。

她说：「他们不一定想通过传统术语或多年积累的知识来探索茶。他们可能首先会问：‘这款茶尝起来怎么样？有花香吗？果香？矿物味？还是甜味？’」

「一旦他们通过风味产生了兴趣，就常常会开始对茶的品种、生产者、制作过程和冲泡方法感到好奇。」

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除了传统茶品，Hermit’s Hut 还供应茶鸡尾酒、清酒马提尼及其他酒精调饮。 图片来源：HERMIT’S HUT

她认为，将体验现代化并不意味着牺牲品质。「我们尝试使用人们能理解的语言——通过风味描述、冲泡系统和更平易近人的环境。」

「但茶叶本身、制作工艺以及冲泡背后的知识仍然至关重要。」

她的顾客群体从新手到鉴赏家皆有。「事实上，许多人是在 Hermit’s Hut 冲泡了他们人生中的第一壶茶。对我们来说，让初学者和专家能够共享同一个空间非常重要。」

「一位经验丰富的品茶者在这里应该仍能找到有趣和稀有的茶品，而一个对茶一无所知的人则不应感到望而生畏。」

这一理念塑造了整个体验，让客人没有解读每一丝细微差别的压力。店员会演示第一泡——可选择乌龙茶、红茶到台湾高山茶等——之后便由客人按自己的节奏继续冲泡。

茶单上列出了茶叶的产地、品鉴笔记、水温和冲泡时间，让茶的香气、风味和口感在一次次的冲泡中逐渐展现。

品茶时可搭配甜豆沙麻糬、桂花奶冻或蜜香红茶玛德莲蛋糕。此外，也提供蒸牛肉饺和虾肉烧卖等咸味点心。

除了传统茶品，这里还有茶鸡尾酒、清酒马提尼及其他酒精调饮。

松山文创园区。 图片来源：AMY VAN

品茶结束后，可以漫步至附近的松山文创园区。这座前身为烟草工厂的园区现已成为台湾设计馆的所在地，整个建筑群内散布着工艺品店、设计商店和书店，还有举办快闪展览的活动空间。

私人品茶仪式

在永康街的时尚精品店和甜品咖啡馆的步行范围内， Ainsi The 将品茶体验转向私密化和高度定制化。

这间极简风格的品鉴室设有一个小吧台，并精心挑选了一系列高山乌龙、红茶和陈年普洱。茶艺师会使用匠心独具的茶具为您冲泡所选的单品茶，并引导您体验多泡茶叶的风味变化。

Ainsi The 的经营者是茶艺师 Angela Chang，她来自一个茶业世家。她的曾祖父和祖父是南投的茶农，而她的父亲则在台北开了一家传统茶行。

Angela Chang 是 Ainsi The 的经营者，她来自一个茶业世家。 图片来源：AINSI THE

Chang 说：「我出身于茶叶商人之家，茶一直是我生活中不可或缺的一部分。我一直希望能分享我的热情，并将这种丰富的品鉴文化传承给下一代。」

她觉得，年轻饮茶者如今对茶表现出的兴趣，与他们对精品咖啡和自然酒的兴趣如出一辙。「他们追求的是一种静心、文化归属感和真实的感官体验。」

她解释说，老一辈人将喝茶视为一种日常仪式，他们会一天到晚反复冲泡浓茶。「而年轻饮茶者更关心茶叶的产地、细微的品鉴风味、精确的冲泡参数，甚至茶与美食的搭配。」

Wangtea Lab 脱胎于创立于1890年的家族企业 Wang Tea。 图片来源：AMY VAN

现代茶饮

在城市的另一端，大同区的 Wangtea Lab 采取了不同的方式。这个时尚的空间毗邻宁夏夜市和历史悠久的大稻埕码头，外观酷似一家现代咖啡吧。

Wangtea Lab 脱胎于创立于1890年的家族企业 Wang Tea。菜单上有茶啤酒、气泡茶以及由第五代传人 Jason Wang 开发的独特生啤茶饮。

隔壁的老店 Wang Tea 保留了公司的茶叶精制和烘焙业务，在新旧之间建立了直接的联系。

Wangtea Lab 通过实验不同的冲泡和拔牙方法来改变茶的香气、口感和浓度。 图片来源：AMY VAN

Wangtea Lab 强调无糖、无添加的纯茶，并通过实验不同的冲泡和拔牙方法来改变茶的香气、口感和浓度。其 Soda Cloud CO2 系列就展现了从蜜香、花香到果香和烘焙香等不同层次的茶叶风味。

手冲茶使用 Hario 泡茶壶，以呈现多层次的香气和风味，而 Leavespresso 系列则使用专用机器对原片茶叶进行高压拔牙。红茶费南雪和铁观音玫瑰磅蛋糕等甜点则为整个体验画上圆满的句号。

这家现代茶馆为新一代诠释了 Wang Tea 的专业技艺。 图片来源：AMY VAN

之后，不妨到 Wang Tea 逛逛，买些茶叶。在这里，新旧对比一目了然：一个空间保留了老字号茶馆的仪式和技术，另一个则为新一代诠释了这份专业技艺。

餐桌上的茶

品茶文化并不仅限于专门的茶馆。台北的餐厅也以通常对待葡萄酒的严谨态度来对待茶。

以入选米其林的 Xiang Se 餐厅为例，它藏身于中正区一条安静的小巷里。主厨 Steve Chiu 曾在芝加哥的 Alinea 餐厅工作，回到台北后，他将欧洲烹饪技术与台湾和客家风味相结合。

Xiang Se 的茶饮旨在搭配其现代菜肴。 图片来源：XIANG SE

Xiang Se 提供无酒精饮品搭配，主打台湾特色茶、康普茶、植物萃取液以及发酵或腌渍的水果元素。这些饮品旨在搭配 Chiu 的现代菜肴，其菜品以浓郁的香料、酸度和发酵风味为特色。

例如，甜梨经过乳清浸泡和发酵，产生细腻的酸味，然后与晚香玉兰花乌龙茶、杜松子、白胡椒、葡萄柚和零陵香豆水混合。由此产生的饮品带有草本和水果风味，与鸡肉菜肴相得益彰。

Xiang Se 的一些菜肴也融入了来自台湾不同产茶区的烘焙茶。 图片来源：XIANG SE

甚至他的法式小甜点也融入了来自台湾不同产茶区的烘焙茶，并且每款甜点都搭配了相应的茶饮。例如，来自台东鹿野的红乌龙，搭配的是填有宜兰传统客家金桔酱的棉花糖。

Chiu 认为，茶不再仅仅是佐餐的饮品，而是整个体验的一部分——一种反映台湾风土和地域记忆的体验。

无论是在茶馆还是餐厅，台北的茶文化都在不断演变。这种演变并非摒弃传统，而是在于寻找欣赏传统的新方式。