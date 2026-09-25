天梭：回望历史，塑造未来

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三款全新腕表彰显品牌传统与创新的融合

本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。

如果将天梭 (Tissot) 拟人化，它将是一位拥有古老灵魂的智者，既能回望历史，又能展望未来。正是这种传统与先驱精神的融合，在过去173年里一直指引着这个瑞士制表品牌，并延续至今。

该品牌最新推出的三款腕表便是这一理念的有力证明。

PRX石英计时码表

石英机芯对于PRX系列而言并不陌生。这款让一体式表链腕表再度风靡的表款，其前身是1978年问世的天梭海星 (Tissot Seastar) 腕表。海星系列停产后，石英机芯也被用于驱动2021年推出的首款PRX腕表。

PRX石英计时码表将石英机芯的应用又向前推进了一步。它将极具辨识度的腕表设计与石英机芯的精准和可靠性相结合，同时，计时码功能的加入也进一步巩固了PRX作为多功能坚固运动表款的地位。

这款全新腕表采用41毫米精钢表壳和一体式表链，配备饰有三个圆形计时盘的垂直拉丝表盘。表盘有银色、黑色或蓝色可选。

Desir月相腕表，搭配深蓝色表盘与钻石 图片来源：TISSOT

Desir月相腕表

这款专为女性设计的石英月相腕表提供六种表盘设计。其中两款尤为突出，采用深蓝色表盘，捕捉了夜空的深邃，月相显示盘则位于5点钟位置。

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其中一款在月相盘上镶嵌钻石，更添璀璨光芒；另一款则在表盘上饰以罗马数字时标，读时更显古典韵味。其余表款展现出更为柔和的气质：包括银色、金米色和红色的丝缎纹理表盘，以及一款双色版本。每款的月相盘内都配有白色珍珠母贝盘。

月相被认为是制表业中最具代表性和诗意的复杂功能之一，月相腕表通过一个既精准又迷人的显示窗口，诠释了月亮周期的节奏。

在Desir月相腕表30毫米精钢表壳的表盘下方，一个带有两个相对月亮图案的旋转盘逐步转动，呈现月亮周期的不同阶段。当一个月亮消失时，另一个便会出现，持续展现月相的演变。

该转盘每24小时前进一格，可显示两个为期29.5天的月亮周期，从而使该机械装置能够重现朔望月的平均时长。

在29.5天的时间里，一个月亮会完成其在显示窗的运行，随后下一个月亮开始出现。

天梭绅士系列38毫米腕表 图片来源：TISSOT

天梭绅士系列38毫米腕表

这款腕表注重细节，专为追求生活平衡的绅士而设计。它是一款可靠的时计，能自然地陪伴佩戴者度过每一个时刻。

天梭绅士系列腕表于2019年首次亮相，当时采用40毫米精钢表壳。新款38毫米版本比例匀称、线条流畅，其防反光弧面蓝宝石水晶表镜巧妙地增强了表壳的弧度，并确保在不同光线条件下都能清晰读时。

透明表背展示了高性能的Powermatic 80自动上链机芯，该机芯提供长达80小时的动力储存，高于行业平均水平。

这款38毫米天梭绅士系列腕表配备太阳放射纹表盘，有银色、黑色、深蓝色或深绿色可选。腕表搭配三排式精钢表链，中央链节经过抛光处理。此外，该腕表也可搭配皮质表带或米兰尼斯网织表带等其他选择。