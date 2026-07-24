Tod’s 全新个性化定制服务，打造专属于您的独特手袋

STYLE

以金色字母定制 T Signature 手袋，讲述您的专属故事

Tod’s My Signature 个性化定制服务让顾客能以金色金属字母，为 T Signature 手袋（左）增添魅力与个人风格。 图片来源：TOD’S

凭借其建筑感的线条、环绕袋身的纤细皮带以及翻盖上的“T”形标志，Tod’s T Signature 手袋极具辨识度，在经典设计与现代风格之间取得了恰到好处的平衡。

这种平衡的美学理念造就了其时尚百搭的特性。在办公室，可以搭配乐福鞋或高跟鞋打造正式造型；或者，也可以搭配 Tod’s Red Dot 运动鞋，走休闲路线。

毫无疑问，T Signature 手袋易于融入任何风格的衣橱，因而备受追捧。到世界各地的 Tod’s 专卖店逛逛，您可能就会发现它已售罄。

众多名流也已将其收入囊中，其中包括金球奖得主 Demi Moore 和韩国女演员 Bang Hyo-rin。

与品牌的其他经典之作一样，Tod’s T Signature 手袋是品牌百余年专业技艺与传统深厚积淀的结晶。 图片来源：TOD’S

这款手袋已推出多种版本，包括在 Tod’s 最新的秋冬系列中亮相的款式，该系列恰如其分地命名为“Italian Signature”，彰显了品牌的精湛工艺。全新的材质、色彩和纹理为这款新兴的经典手袋增添了更多故事。

T Signature 手袋在实用性方面也毫不逊色，配有可拆卸调节的肩带，内部设有两个隔层，由一个中央拉链口袋隔开。

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致自己的一封信

当然，当一款配饰获得广泛认可时，对于使用者而言，挑战不仅在于如何拥有它，更在于如何让它脱颖而出。

还有什么比得到一件新的心爱之物更令人兴奋的呢？那就是拥有一件完全属于自己的作品。

Tod’s 全新的 My Signature 定制服务应运而生，通过这项服务，可以将金色的金属字母缩写添加到 T Signature 手袋上。这些个性化的点缀将一件时尚单品，转变为独一无二的创作，彰显出每位使用者的个性和风格。

Tod's T Signature 手袋已迅速成为品牌的标志性产品。 图片来源：TOD’S

这绝非普通的烫印或印刷工艺。毕竟，Tod’s 拥有悠久而引以为傲的历史；品牌经典之作背后的创作过程，凝聚了其百余年来积累的专业知识与传统工艺的精髓。

My Signature 服务既是对这种卓越手工艺的致敬，也是其延伸。金属字母缩写增添了立体感、质感和光泽，与手袋的皮革结构相得益彰，并提升了整体质感。

定制过程首先是在店内挑选一款 T Signature 手袋，然后选择金属字母，最后将字母固定在手袋的环绕饰带上。

无论您选择的只是自己名字的缩写，还是对您有特殊、私密意义的符号，最终的成品都将是一件讲述您个人故事的配饰。

Tod's My Signature 个性化定制服务将扩展至品牌目录中的其他配饰，包括 T Signature 手链和腰带。 图片来源：TOD’S

My Signature 服务于 5 月推出，目前仅限于 T Signature 手袋。在新加坡，该定制服务可在 Tod’s 义安城旗舰店体验。

这家最近翻新并于 5 月 1 日重新开业的门店，是全球第四家设有 Tod’s 专属 JP Club 的门店，在充满居家温馨感的私密环境中提供私人购物体验。

随着 My Signature 的推出，Tod’s 的个性化之旅才刚刚开始。该服务未来还将扩展至其他精选配饰，例如 T Signature 手链和 T Signature 腰带。

自由搭配

T Signature 手袋虽然可以轻松进行混搭，但最佳搭配无疑来自 Tod’s 系列的其他产品。

凭借共通的设计语言和对意大利工艺的专注，像标志性的 Gommino 豆豆鞋这样的作品，是 T Signature 手袋低调而完美的搭配。

这款经典的驾车鞋男女款式俱全，提供多种皮革和纹理选择，它于 20 世纪 70 年代首次推出，完全由手工缝制。将其与 T Signature 手袋搭配，可打造出轻松随性的出行造型。

还有 Red Dot 运动鞋，它将 Tod’s 精致的设计感和技术创新融入经典运动鞋的美学之中。与 T Signature 手袋一样，这款鞋也能在工作和休闲场合之间无缝切换。

无论如何搭配，T Signature 手袋都能提升您的日常格调。此外，有了 My Signature 服务带来的额外闪亮细节，您就无需担心在早午餐聚会时与别人撞包——它将永远是专属于您的独一无二。