The Business Times
business-time-50
STYLE

Tod’s 全新个性化定制服务，打造专属于您的独特手袋

以金色字母定制 T Signature 手袋，讲述您的专属故事

google-preferred-sourceAdd BT as a preferred source

Russell Marino Soh

Published Fri, Jul 24, 2026 · 12:00 PM
    • Tod’s My Signature 个性化定制服务让顾客能以金色金属字母，为 T Signature 手袋（左）增添魅力与个人风格。
    • Tod’s My Signature 个性化定制服务让顾客能以金色金属字母，为 T Signature 手袋（左）增添魅力与个人风格。 图片来源：TOD’S

    本文由AI辅助翻译

    查看原文

    凭借其建筑感的线条、环绕袋身的纤细皮带以及翻盖上的“T”形标志，Tod’s T Signature 手袋极具辨识度，在经典设计与现代风格之间取得了恰到好处的平衡。

    这种平衡的美学理念造就了其时尚百搭的特性。在办公室，可以搭配乐福鞋或高跟鞋打造正式造型；或者，也可以搭配 Tod’s Red Dot 运动鞋，走休闲路线。

    毫无疑问，T Signature 手袋易于融入任何风格的衣橱，因而备受追捧。到世界各地的 Tod’s 专卖店逛逛，您可能就会发现它已售罄。

    众多名流也已将其收入囊中，其中包括金球奖得主 Demi Moore 和韩国女演员 Bang Hyo-rin。

    与品牌的其他经典之作一样，Tod’s T Signature 手袋是品牌百余年专业技艺与传统深厚积淀的结晶。图片来源：TOD’S

    这款手袋已推出多种版本，包括在 Tod’s 最新的秋冬系列中亮相的款式，该系列恰如其分地命名为“Italian Signature”，彰显了品牌的精湛工艺。全新的材质、色彩和纹理为这款新兴的经典手袋增添了更多故事。

    T Signature 手袋在实用性方面也毫不逊色，配有可拆卸调节的肩带，内部设有两个隔层，由一个中央拉链口袋隔开。

    Asean Intelligence

    Get insights into businesses across South-east Asia

    Get the free report

    致自己的一封信

    当然，当一款配饰获得广泛认可时，对于使用者而言，挑战不仅在于如何拥有它，更在于如何让它脱颖而出。

    还有什么比得到一件新的心爱之物更令人兴奋的呢？那就是拥有一件完全属于自己的作品。

    Tod’s 全新的 My Signature 定制服务应运而生，通过这项服务，可以将金色的金属字母缩写添加到 T Signature 手袋上。这些个性化的点缀将一件时尚单品，转变为独一无二的创作，彰显出每位使用者的个性和风格。

    Tod's T Signature 手袋已迅速成为品牌的标志性产品。图片来源：TOD’S

    这绝非普通的烫印或印刷工艺。毕竟，Tod’s 拥有悠久而引以为傲的历史；品牌经典之作背后的创作过程，凝聚了其百余年来积累的专业知识与传统工艺的精髓。

    My Signature 服务既是对这种卓越手工艺的致敬，也是其延伸。金属字母缩写增添了立体感、质感和光泽，与手袋的皮革结构相得益彰，并提升了整体质感。

    定制过程首先是在店内挑选一款 T Signature 手袋，然后选择金属字母，最后将字母固定在手袋的环绕饰带上。

    无论您选择的只是自己名字的缩写，还是对您有特殊、私密意义的符号，最终的成品都将是一件讲述您个人故事的配饰。

    Tod's My Signature 个性化定制服务将扩展至品牌目录中的其他配饰，包括 T Signature 手链和腰带。图片来源：TOD’S

    My Signature 服务于 5 月推出，目前仅限于 T Signature 手袋。在新加坡，该定制服务可在 Tod’s 义安城旗舰店体验。

    这家最近翻新并于 5 月 1 日重新开业的门店，是全球第四家设有 Tod’s 专属 JP Club 的门店，在充满居家温馨感的私密环境中提供私人购物体验。

    随着 My Signature 的推出，Tod’s 的个性化之旅才刚刚开始。该服务未来还将扩展至其他精选配饰，例如 T Signature 手链和 T Signature 腰带。

    自由搭配

    T Signature 手袋虽然可以轻松进行混搭，但最佳搭配无疑来自 Tod’s 系列的其他产品。

    凭借共通的设计语言和对意大利工艺的专注，像标志性的 Gommino 豆豆鞋这样的作品，是 T Signature 手袋低调而完美的搭配。

    这款经典的驾车鞋男女款式俱全，提供多种皮革和纹理选择，它于 20 世纪 70 年代首次推出，完全由手工缝制。将其与 T Signature 手袋搭配，可打造出轻松随性的出行造型。

    还有 Red Dot 运动鞋，它将 Tod’s 精致的设计感和技术创新融入经典运动鞋的美学之中。与 T Signature 手袋一样，这款鞋也能在工作和休闲场合之间无缝切换。

    无论如何搭配，T Signature 手袋都能提升您的日常格调。此外，有了 My Signature 服务带来的额外闪亮细节，您就无需担心在早午餐聚会时与别人撞包——它将永远是专属于您的独一无二。

    Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.

    此翻译对您是否有帮助？

    FashionluxuryLuxury GoodsStyleBT Luxe

    Copyright SPH Media. All rights reserved.

    Reuse this contentFeedback

    TRENDING NOW

    Yeoh Pei Xien is the youngest grandchild of Yeoh Tiong Lay, who founded Malaysian multinational conglomerate YTL Corporation.

    Yeoh Pei Xien: YTL’s third-gen scion with a pastor’s heart

    Wu, the owner of car dealership Allmotoring.sg, is alleged to have carried out the offences from February 2019 to November 2024.

    Car dealer charged in S$1.1 million tax evasion case involving Porsches, Ferraris, Rolls-Royces

    Temasek Global Investments CEO Chia Song Hwee believes AI can help lower the probability of missing out on good investments.

    How Temasek is leveraging AI for better all-round performance

    The income upgrade has rendered the Philippines “too wealthy” to qualify for the concessional foreign aid and development loans.

    Philippines’ income upgrade hides grim reality for most Filipinos

    Latest T-bills Treasury Bills Results & Interest NewsLatest SSB Singapore Savings Bonds NewsLatest COE Certificate of Entitlement News
    Latest Johor-Singapore SEZ NewsLatest BTO Build To Order & Sales of Balance NewsLatest STI Straits Times Index NewsLatest SGX Dividends, Share Price NewsLatest Bonds Market NewsLatest Singapore Stocks To Buy NewsLatest Singapore Economy News
    View More