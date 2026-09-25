DESIGN

在这栋优质洋房里，自然景致无处不在，模糊了室内与室外的界限

这栋位于武吉知马的优质洋房的屋主希望“将花园直接融入到房屋之中”。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

普通的新加坡屋主或许喜爱绿植，但更倾向于保持一定距离——将它们置于室外花园，或是放在窗台上易于打理的花盆里。

然而，这栋位于武吉知马的优质洋房的屋主却不在此列。尽管他们的地块面积超过1000平方米，拥有一个广阔的花园，但他们对此并不满足。

“我们希望将花园直接融入到房屋之中，”女主人说道。她在生命科学与医疗保健分销领域工作。她与身为营销机构老板的丈夫，以及他们的两个成年子女住在一起。

车棚从长长的车道退入，可停放八辆汽车。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

在他们之前的住所——位于第五区的一栋排屋里，那“两个小花园”早已无法满足这家人的需求。“那点地方完全不够满足我们对种植的热情，尤其是种植我们自己的蔬菜。”如今，这栋更大的房子让他们可以名副其实地、尽情地“拥抱绿色”。

“我们的设计要求在理念上很简单，尽管执行起来或许并非如此，”她说道。“我们想要一个充满绿意和宁静的家，一个亲近自然、平和且独具我们个人特色的地方。”

这对夫妇向 Studio Simplify 提出了打造“一个树屋”的要求，最终建成的住宅也确实唤起了一种类似的奇妙感。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

融于自然的家

这对夫妇委托 Studio Simplify 创造一个不落入“常见建筑模式”窠臼的作品。事实上，该公司的创始人 Chan Huimin 回忆说，他们当时要求的是“一个树屋”。

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虽然并非要建造一个真正的树屋，但最终呈现的住宅仍然唤起了一种类似的探索与奇妙之感。

自然通风的楼梯延伸至屋外。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

景观设计将室内外无缝地编织在一起。从入口处开始，一座楼梯环绕着一系列花坛蜿蜒而上。下方一张环形长凳坐落在枝繁叶茂的绿植之中，位于一棵高大的云实树下。

这栋三层楼的住宅像一座现代城堡般坐落在高地上，俯瞰着周边的景致。攀缘植物从清水混凝土墙上垂下，如同绿色毛茸茸的眉毛。在 Chan 为这家人享受日常户外生活而增设的露台上，各种植物和蕨类茁壮成长。

各种植物和蕨类在露台上茁壮成长。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

室内与室外空间

建筑师将房屋从通往山坡的长车道向后退入，从而创造出一个可容纳八辆车的宽敞停车棚。一楼沿后花园和游泳池被设计成一个矩形平面。

深色木材被用于整个住宅的木工制品，提供了一种优雅而永恒的衬托。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

在其上方是包含二楼的 L 形体块，而阁楼层则倾斜了45度，以便房间与屋后的公园连道保持一定的私密性。

这些结构创造出形状有趣的顶篷，可以遮挡阳光。在室内，一个双层通高空间以及房间之间的庭院将自然光和微风引入屋内。

游泳池是一楼矩形平面设计的一部分。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

棕色的栏杆轻松地融入景观之中。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

与此同时，裸露的混凝土结构和红土砖墙给人一种舒适而质朴的感觉。“我们选择了有质感的材料，因为它们能与绿植自然融合，”Chan 说。

栏杆由通常用于混凝土结构的钢筋制成。它们被漆成棕色，看起来像树枝，轻松地融入景观之中。

裸露的混凝土和红砖墙给人一种舒适而质朴的感觉。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

自然质朴的材料

低调的色调让这对夫妇可以在家具布置上更大胆，其中包括古董和色彩鲜艳的布艺椅子。Chan 在阶梯式入口等处增加了镜面，以增强光线。

“Huimin 从一开始就理解我们对天然材料的喜爱，”屋主说。

“她选择的暖色调与周围的绿植完美相衬。就连镜子也发挥了作用，将花园景致引入室内，模糊了住宅与景观之间的界限。”

在客厅里，由夫妇二人挑选的家具和陈设，例如由 Achille Castiglioni 设计的经典 Arco 落地灯、来自 Ligne Roset 的 Togo 沙发以及古董木柜，营造出一种适合休憩的温馨氛围。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

她补充说，她和丈夫的灵感来自于澳大利亚住宅的简洁线条、原始材料和温暖感。“我们一直很喜欢那种让天然材料本身来说话的空间。

“这背后是一种永恒的哲学。随着房子变老——就像所有房子一样——天然材料会优雅地留下岁月的痕迹，而不是显得疲惫。它充满了特色，绝不仅仅是陈旧。”

低调的色调让这对夫妇可以在家具布置上更大胆。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

升华日常

自然景致在这家人生活的每个角落迎接他们。健身房通向一个露台，因此锻炼可以延伸到户外；主浴室则设有一个完全露天的浴缸。

在屋顶上，屋主在一片宽敞的土地上种植着“从花园到餐桌”的蔬菜。与繁茂的绿植交织在一起，这栋住宅感觉仿佛一直就在那里。

楼下的滑动玻璃门通向花园和游泳池，将聚会空间延伸至户外。

自然景致在每个角落迎接这家人。 照片：KHOO GUO JIE；STUDIO SIMPLIFY

“招待客人是我们生活方式中非常重要的一部分，”屋主说。“湿厨房是专门围绕我丈夫对烹饪的热爱而设计的。因为它与户外用餐区在同一层，所以他可以一边做饭一边招待客人，而客人们也可以轻松地在厨房和餐桌之间走动。”

说这是她的梦想之家还远不足以形容。“在晚上，没有什么比坐在泳池平台旁，或是到阁楼的开放空间里坐在星空下更惬意的事了，”她分享道。