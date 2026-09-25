重燃蒂芙尼想象力的女性

BTLUXE EXCLUSIVE

第三章

Nathalie Verdeille 是 Tiffany & Co 的珠宝及高级珠宝艺术总监，她将品牌传承与大胆的现代设计相结合，重新定义了现代奢华。 图片来源：TIFFANY & CO

2021年，在 Cartier 工作了近二十年并短暂效力于 Chaumet 之后，法国出生的 Nathalie Verdeille 加入了 Tiffany & Co。她的职责不仅是设计出更多华美的珠宝，更是要帮助这个美国品牌重拾其宏伟的抱负。

那一年是一个分水岭。奢侈品集团 LVMH 斥资158亿美元收购 Tiffany，并任命同为法国人的 Anthony Ledru 担任总裁兼首席执行官。

Ledru 通过电子邮件告诉 BTLuxe：“Tiffany 是一位‘睡美人’，这个品牌拥有令人难以置信的历史、卓越的工艺和巨大的潜力”。因此，LVMH 的收购正是唤醒这位“睡美人”的契机。

五年过去了，这种复苏在 Tiffany 重塑其高级珠宝权威地位、重新聚焦于黄金饰品和顶级宝石，以及打造沉浸式品牌体验而非传统珠宝精品店的零售环境中，都得到了体现。

Verdeille 重新诠释了 Schlumberger 对动植物世界的钟爱。 图片来源：TIFFANY & CO

而 Verdeille 正是这场变革的核心人物。

作为珠宝及高级珠宝艺术总监，她的职责范围涵盖了所有产品线，从品牌的经典系列（Bird on a Rock、HardWear、Knot、Lock、Sixteen Stone 和 T）和吸引广大顾客的日常珠宝，到珍罕的 Blue Book 高级珠宝系列。该系列独一无二的作品仅供与品牌建立了长期合作关系的顶级客户鉴赏。

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Bird on a Rock 个性项链。 图片来源：TIFFANY & CO

她的挑战在于，如何在提升品牌定位的同时，又不失其情感上的亲和力。换言之，要让品牌更具尊享感，同时确保其依然是人们所熟知的 Tiffany。那么，她是如何防止 Tiffany & Co 分裂成两个不同品牌的呢？

“当然，高级珠宝和日常珠宝的客户群体不同，佩戴场合也各异，”她在电子邮件中告诉 BTLuxe。“但设计语言将它们联系在一起。高级珠宝本身就是一种艺术形式，但其工艺技术也可以应用于日常珠宝领域。”

她补充道：“最新的黄金版 Bird on a Rock 作品就是一个很好的例子：其翅膀的雕刻方式与我们的 Bird on a Rock 高级珠宝作品完全相同，均由手工雕琢而成。”

在 Tiffany 的第一年，Verdeille 深入研究了 Jean Schlumberger 的档案。她研究了他使用的宝石、材料，以及最重要的，“他那天马行空的想象力”。

如今，她说：“我给了自己同样的自由度，一种创作许可，去探索、重塑和扩展他留给我们的设计语言，而不是完全颠覆它。这是在他的视野与我的视野之间的一场共舞。”

栖息在岩石上的小鸟形象在 Tiffany & Co 的珠宝系列中经久不衰。 图片来源：TIFFANY & CO

这场“探戈”在 Blue Book 2026: Hidden Garden 系列中得以体现，在该系列中，Schlumberger 对自然的迷恋被诠释为富有雕塑感的飞鸟、花卉和昆虫。其成果与其说是对过去的致敬，不如说是介于过去与现在之间的一场对话。

Ledru 表示，在 LVMH 时代，公司“在珍罕宝石、工艺以及在全球展示这些系列的方式上都进行了重大投资”。目标并非销售更多高价珠宝，而是将 Tiffany 的产品组合和客户体验恢复到他所说的品牌原有的精致水准。

据报道，这些“重大投资”高达数亿美元。毫无疑问，亚洲是 Tiffany & Co 增长战略的核心。Verdeille 指出，该地区的客户“一直以来都对设计、工艺和品牌故事有着深刻的理解和欣赏”。

赠送礼物以及将珠宝代代相传的传统，也让人们对那些经久不衰的作品怀有深深的敬意。

她说：“传承、品质、材质、珍罕宝石和工艺都至关重要。在 Tiffany，我们能将这些元素融为一体，使其既有意义又富有个性。”

这一理念与 Ledru 对高级珠宝经济学的看法不谋而合。他说，在最高端的市场，“欲望始于设计”。

Tiffany & Co 的商业转型或许有 LVMH 规模的投资作为后盾，但其成功最终取决于客户是否仍能被美感、真诚和情感共鸣所打动。而 Verdeille 的角色，就是要确保客户能真切地感受到这一切。

春季：蜕变与新生

在 Blue Book 2026 的春季篇章中，Verdeille 自然地将目光投向了大自然的蜕变与新生周期。她重新审视了 Schlumberger 对动植物世界的钟爱，将飞鸟、绿叶和藤蔓化为微型雕塑，并以璀璨的宝石和卓越的工艺为其注入生命力。

Paradise Bird 系列赞颂了色彩与创作自由。 图片来源：TIFFANY & CO

在 Bird on a Rock 系列中，Tiffany & Co 标志性的小鸟栖息在来自巴西、呈圣玛利亚色的枕形切割海蓝宝石之上，并由定制切割的绿玉髓珠点缀。

与此同时，Paradise Bird 系列则通过充满奇幻色彩的飞鸟胸针，赞颂了色彩与创作自由，每枚胸针都镶嵌着华丽的宝石，如墨西哥火欧泊和巴西红碧玺。

橙色锰铝榴石与凸圆形绿松石和镶钻卷须搭配。 图片来源：TIFFANY & CO

秋季：活力展现

在 Blue Book 2026 的最终篇章——秋季系列中，Verdeille 和她的团队将丰饶的藤蔓、想象中的花园和成熟的果实，转化为充满活力的高级珠宝作品。

在 Blue Book 2026 秋季系列中，藤蔓、果实和花园的意象被生动地展现出来。 图片来源：TIFFANY & CO

例如，Hanging Fruit 系列唤起了丰收的喜悦，将橙色锰铝榴石与凸圆形绿松石，以及铂金和18K黄金镶钻卷须巧妙搭配。这是 Verdeille 对 Schlumberger 档案中 Two Fruit 胸针的全新现代演绎。

Hanging Fruit 系列唤起了丰收的喜悦。 图片来源：TIFFANY & CO

本篇为三部曲特别报道的第三章。点击此处阅读开篇。