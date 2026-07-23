Chayadi Karim：打造与众不同的奢华体验

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Musim Mas 集团继承人希望经济型酒店也能彰显精心设计

通过 Kinn 品牌，Chayadi Karim 正在探索经济实惠的住宿是否也能兼具舒适与特色。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

胶囊床舱采用圆润的浅金色设计，灯光柔和。墙壁是低饱和度的粉彩色调，家具低矮而舒适。这种效果毫无疑问是 Z 世代的风格：上镜、紧凑，甚至可以说是可爱。

身处这个精心营造的环境中，Chayadi Karim 的举止却与 Z 世代的风格形成有趣的对比，甚至有些格格不入。

34 岁的他说话温和、言辞谨慎，相比“低调”、“有氛围感”或“适合发 Instagram”这类 Z 世代的流行语，他更习惯使用“价值主张”、“运营成本”和“严谨的实用主义”等商业术语。

然而，在这家名为 Kinn Habitat 的六层酒店里——它将胶囊床位、私人客房和公共空间与俏皮活泼的设计融为一体——Chayadi Karim 既是这种氛围的缔造者，又是现场最不像会被这种氛围所吸引的人。

“在商业方面，我视自己为一名严谨的实用主义者，”他说道。

“我相信这可能是一种新一代、新概念的酒店业态，目前尚未被大众市场推广、接受，甚至尚未被纳入考虑。而我们正走在最前沿。”

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Kinn 为经济型酒店业态带来了更精致、更注重设计感的方式。 摄影：KINN

他提到的“我们”指的是 Invictus Developments，这是印尼最富有的商业家族之一 Karim 家族旗下的房地产投资部门。Chayadi 在该公司担任负责人。

他的父亲 Bachtiar Karim 是综合性棕榈油企业集团 Musim Mas 的首席执行官，该集团在 2024 财年公布的营收为 82 亿美元。

在 2025 年福布斯发布的年度印尼富豪榜中，Bachtiar Karim 及其家族的净资产估计为 42 亿美元。

对于 Chayadi 来说，如此雄厚的家业带来了一个显而易见却又复杂的问题：一个出生在大型家族企业的人，如何才能建立起一番具有个人色彩和独特性，而且更重要的是，感觉是靠自己努力赢得的事业？

他的答案就是 Kinn——他在 Invictus 内部创立的本土经济型酒店系列，目前共有三家酒店。

与家族的庞大资产相比，这只是一个规模不大的项目，但它建立在一个完全属于他自己的独特主张之上：经济实惠的酒店体验不应是乏味或廉价的。

Chayadi Karim 身着 Zegna 的套头衫、牛仔裤和乐福鞋。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

他说道：“当人们想到经济型酒店时，他们可能会觉得那是个昏暗、肮脏或只是个过夜的地方。我们觉得我们可以提供一种全面、舒适、干净的体验，而且价格亲民。”

价格亲民，品质不妥协

该品牌始于南桥路的 Kinn Capsule，随后是在恭锡路开设的紧凑型店屋酒店 Kinn Studios。

其迄今为止最受瞩目的项目是位于香港街的 Kinn Habitat，这是一家混合式酒店，拥有 120 个胶囊床位、8 间私人客房和宽敞的公共空间。其室内设计由 Farm 工作室负责，该工作室曾为 New Bahru、淡马锡店屋及其他时尚生活聚集地操刀设计。

这三家酒店的定位始终如一：Kinn 以亲民的价格提供小巧而精心规划的客房，同时营造出通常只有精品酒店才具备的精致视觉效果、周到细节和贴心关怀。

Kinn Habitat 采用柔和的色调、圆润的造型和温暖的灯光，营造出宁静而现代的氛围。 摄影：KINN

对于像 Karim 这样的富裕家族而言，最顺理成章的举动或许是向高端市场发展：收购奢侈资产，吸引富裕旅客，让资本流向财富聚集之地。

在某种程度上，该家族已经这么做了。Invictus 拥有豪华生活服务产业群酒店 The Standard, Singapore，并在日本和澳大利亚拥有酒店投资，包括历史悠久的 Harbour Rocks Hotel 和 The Old Clare Hotel。

此外，Karim 家族基金会还拥有陈旭年宅第（House of Tan Yeok Nee），这座有 141 年历史的法定古迹也是在 Chayadi 的协助下收购的。

然而，Chayadi 并不认同声望与房价成正比的看法。他表示，Invictus 对市场细分没有特定偏好：“我们可以投资五星级酒店，也可以投资三星级酒店。”

“这很大程度上取决于机会：在这个特定的市场和地点，这是否是最好的产品？”

Chayadi Karim 身着 Zegna 的罩衫和长裤。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

Kinn 的名字是“kin”（亲人）和“inn”（旅店）的结合。该品牌稳步吸引了 Z 世代和千禧一代的旅客，其中 75% 的客人年龄在 40 岁以下。Chayadi 说，该品牌也“非常偏向女性客户”，在女性和独行旅客中拥有大量拥趸。

当他的团队调查原因时，发现答案更多地在于运营而非美学：“首先，女性客人欣赏酒店的洁净度。其次，她们被酒店的活动安排所吸引，例如音乐分享会、‘周三健康日’和插花活动。第三，是她们入住时所感受到的安全感。我们非常重视夜间的安全措施。”

证明实力

Kinn 的构想最初并非源于宏大的家族使命。Chayadi 毕业于新加坡管理大学金融专业，和许多年轻的商科毕业生一样，他起初更倾向于与数字打交道。

但他表示，创业精神一直潜移默化地存在着，这源于他从小看着父母建立和经营企业。

“我的父母从未强迫我们做任何事，”他说道。“但我们家的原则是，你必须先证明自己的实力，然后才能接触到核心业务。”

当家族决定扩展到房地产和酒店业时，给出的方向是宽泛而非指令性的：“他们给了我们一个方向——我们希望投资酒店业，我们希望投资房地产——但我的父母把如何具体发展的决定权完全交给了我和我的兄弟姐妹。”

作为 Kinn 品牌的旗舰店，Kinn Habitat 在六个紧凑的楼层中融合了胶囊住宿、私人客房和公共空间。 摄影：KINN

对 Chayadi 而言，Kinn 是他最具个人色彩的项目，其创立前提源于一个实际问题：在新加坡这个土地和劳动力成本高昂、旅游策略通常偏向豪华旅客和会展（MICE）代表的城市，经济型酒店能否在保持价格亲民的同时，又不给人廉价之感？

他的答案落在他反复提及的一个词上：价值。

“在酒店业，重要的是当你作为顾客为某样东西付钱时，你会觉得这钱花得物超所值，”他说。“它不一定是最贵的，也不一定是最便宜的。但你必须确保它物有所值。”

这种区别至关重要。奢华通常意味着“更多”：更大的空间、更周到的服务、更稀有的体验，以及与日常的距离感。

但 Chayadi 认为，对于穿梭于昂贵国际都市的年轻旅客而言，奢华或许仅仅意味着能够享受到好的设计、安全、隐私、社区和宁静——而无需为大理石、水晶吊灯或能俯瞰城市天际线的浴缸买单。

在新加坡，许多最佳体验仍然是免费或相对平价的，从滨海湾花园的户外园林、滨海湾的漫步，到小贩中心的美食、公共建筑以及适合步行的街区探索。

因此，酒店无需与城市争夺眼球。它只需提供一个贴心周到、能让人休整身心的地方，让客人从这里出发去体验城市。

无需水疗的康养体验

Chayadi 说：“我们将康养视为体验式旅行的一部分。但这不一定是指水疗、桑拿、健身房或科学疗法。它更多关乎减压、恢复活力和社交联系，帮助你找到志同道合的人，从而从日常生活中暂时抽离。”

Chayadi Karim 身着 Tod's 的衬衫、罩衫、长裤和运动鞋。 摄影：DARREN GABRIEL LEOW

在实践中，这意味着提供经济型酒店很少会有的服务：一系列免费或折扣活动，从现场音乐到健康课程。

通过与附近商家的合伙业务，客人可以免费参加动感单车和攀岩课程，并在新加坡市中心的健身房、普拉提工作室和其他健康企业享受折扣。

Chayadi 回忆起一次音乐分享会，三位互不相识的女性客人在活动中发现她们对纯素主义和动物权利有着共同的兴趣，结果她们在接下来的几天里结伴同行。他补充说，目标是让客人“找到一个能引起他们共鸣的社群”。

当酒店经营者从五星级国际品牌转向价格亲民的本土品牌时，会发生什么变化？对 Chayadi 来说，变化比人们想象的要小。

从表面上看，The Standard 和 Kinn 似乎是截然不同的业务：一个是国际生活服务产业群酒店，另一个是价格亲民的本土品牌。但在 Chayadi 看来，它们是同一原则的不同体现。“目标市场的确大相径庭，”他说。“但归根结底，决定一家好酒店的关键都在于其价值主张。”

像 The Standard 这样的全球品牌拥有分销渠道、营销能力和品牌知名度。而像 Kinn 这样的小品牌则具备灵活性。

The Standard, Singapore 是一家由 Karim 家族拥有、但由 The Standard 国际连锁酒店管理的五星级酒店。 摄影：THE STANDARD

“当你规模小时，你就很灵活，”他说。“你更接地气，所以你了解客人的需求，并且能更灵活地做出调整以满足他们。这就是 Kinn 品牌成长至今的方式。”

小规模模式能否扩张？

然而，Kinn 只是 Invictus 故事的一部分。Chayadi 将 Invictus 描述为一家主要专注于酒店和居住类资产的房地产投资公司。

“任何涉及住宿的领域，我们都有涉足，”他说。“目前，我们非常专注于酒店业。希望未来我们能有机会探索共享居住领域，甚至可能是住宿业务的其他分支，比如定制化学生公寓或高端养老设施。”

澳大利亚是未来扩张的重点关注地区之一：该国的旅客是品牌十大客源国之一；Invictus 在当地已有投资；而且 Chayadi 表示，澳大利亚人对体验式酒店服务的接受度很高。

与此同时，日本因其强大的旅游吸引力而备受青睐。“使其成为绝佳旅游目的地的是它的文化，这在世界其他任何地方都无法复制，”他说。

尽管如此，他并不急于将 Kinn 的版图迅速扩张到各地。“作为一名商人，我确实希望快速扩大规模，”他说。“但作为一名酒店业者，重要的是在规模化的同时，不能失去品牌的价值主张。”

这正是 Kinn 面临的挑战：一个以小巧和社群为基础建立的品牌，现在必须证明这些特质在复制扩张中能够得以延续。

当被问及希望 Invictus 在十年后以何著称时，Chayadi 没提“光鲜”，也没说“奢华”。他希望公司能成为“一个酒店和居住领域的专家，以其严谨务实的投资方法而闻名”。

这不是描绘宏大梦想的空泛言辞，而是一个决心为梦想赋予可行商业模式的人所使用的语言。

摄影：Darren Gabriel Leow 时尚指导：CK 造型助理：Haz 妆发：Sophia Soh, The Suburbs Studio, 使用 Chanel Beauty 产品。