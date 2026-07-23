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Grant Wee：化职业倦怠为康养商机

Hideaway 在 New Bahru 提供按摩、冷水浸泡和恢复服务

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Helmi Yusof

Helmi Yusof

Published Thu, Jul 23, 2026 · 06:15 PM
    • Grant Wee 打造的 Hideaway 是一个以独处和恢复为核心的按摩和水疗概念馆。
    • Grant Wee 打造的 Hideaway 是一个以独处和恢复为核心的按摩和水疗概念馆。 图片：DARREN GABRIEL LEOW

    本文由AI辅助翻译

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    Grant Wee 初次领悟到精心设计的空间所蕴含的力量时，年仅11岁。

    那是在2005年，他哥哥 Wee Teng Wen 开设了新加坡首家独立屋顶酒吧 Loof，当时他哥哥25岁。

    Grant 与父母一同前往，虽然年纪太小不能饮酒，但已能感受到 Odeon Towers 上空所营造的独特氛围：音乐、灯光、天际线、情调，以及在环境映衬下更显光彩夺目的人群。

    这远在 Teng Wen 将他的 Lo & Behold Group 打造成新加坡最受推崇的酒店餐饮集团之一以前，也远在他最新的项目 New Bahru 成为城中热议的 生活服务产业群区 之前。

    但 Loof 让年少的 Wee 上了关于氛围营造的第一课。他意识到，一个空间不仅能容纳人，更能改变人的感受。

    Grant 说：“我记得当时想，天哪，这是我第一次来酒吧。但让我印象深刻的是整个体验有多酷——那种凭空创造出一个全新世界的感觉。就像变魔术一样。”

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    大约20年后，Grant 也在尝试施展自己的“魔法”。不过，他用的不是鸡尾酒、餐厅或酒店，而是红外线桑拿、冷水浸泡、按摩床和柔和的灯光。

    Grant Wee 的 Hideaway 为静谧、从容的恢复提供了一个场所。图片：HIDEAWAY

    在他的 New Bahru 按摩和水疗概念馆 Hideaway，这个占地3500平方英尺的空间所施展的“魔力”比 Loof 更为安静，但同样精心设计。屋顶的热闹喧嚣被温热的精油、厚重的窗帘、低语声和冷水的刺骨冲击所取代。如果说 Teng Wen 创造的是用于餐饮、饮酒和社交展示的空间，那么 Grant 建造的则是用于隐匿和恢复的房间。

    一个姓氏的分量

    当然，Wee 家兄弟拥有新加坡商界最知名的姓氏之一。他们的父亲 Wee Ee Cheong 是大华银行 (UOB) 的长期首席执行官。他们的祖父是已故的银行业巨擘 Wee Cho Yaw。他们的另一个兄弟 Wee Teng Chuen 也投身银行业。

    但 Teng Wen 和 Grant 选择了不同的道路。他们的事业不在于金融，而在于感受：他们设计的餐厅、酒店和康养空间，旨在让城市生活更愉悦，或至少更能忍受。

    对 Grant 而言，这项使命“颇具个人色彩”。从杜伦大学毕业后，他加入了波士顿咨询公司，那里的出差、不良饮食习惯和缺乏锻炼逐渐损害了他的健康。

    之后，在23岁时，他因严重的眩晕症入院。他血压很高，医生警告说，如果不改变生活方式，他可能需要服药。他说：“我意识到这不可持续。”

    Grant Wee 身穿 Cos 西装外套。图片：DARREN GABRIEL LEOW

    此后不久，他离开了咨询行业，并开始思考康养这件事——不仅是作为自身的需求，更是可以围绕其建立一项业务。

    他的第一个主要创业项目是 Trapeze Rec Club (TRC)，一个位于 Tanjong Pagar 的四层俱乐部，集健身、武术、瑜伽、物理治疗、恢复、心理健康和咖啡馆于一体。它充满活力、强调社交，并且在通过社群建立健康的信念上近乎理想主义。

    “我为20岁的 Grant 打造了 TRC，”他指的是在杜伦大学时期的自己，当时他曾与抑郁和孤独作斗争，但在治疗、健身和社群中找到了慰藉

    但在2026年3月，他关闭了 TRC，理由是租金上涨、运营成本增加，以及在同一屋檐下运营多种服务的复杂性。

    他将关闭 TRC 比作结束一段初恋：“你以为它会永远持续下去。但有时你必须说再见。而说再见能让你成长。”

    一个遁世之所

    Hideaway 则属于另一个版本的他：“那个在咨询时代职业倦怠的 Grant”。

    它位于 New Bahru 的 School Block 五楼，设有四个半私人水疗舱，每个都配有独立的红外线桑拿和冷水浸泡池，此外还有一个私人水疗套房、五间单人理疗室、两间双人理疗室和一个足底按摩休息室。 

    Hideaway 提供四个用于单人恢复的半私人水疗舱，以及其他 设施。图片：HIDEAWAY

    服务项目涵盖瑞典式全身按摩、深层组织按摩、头部和头皮刮痧疗法、草药热敷、手足反射疗法，以及围绕睡眠、净化和运动恢复设计的更长时间的理疗套餐。这是可触可感的康养：热度、冰冷、压力、香气、寂静。

    Grant 说：“我们创建 Hideaway 是为了提供一个能激活副交感神经系统的地方。从你踏入的那一刻起，香气、声音和景象就会让你进入更放松的状态。接着是按摩。对我来说，没有什么比一次好的按摩更令人放松的了。”

    与围绕社群建立的 TRC 不同，Hideaway 专为独处而设计：“我们希望它成为一个都市避风港。一个你可以独自待上一两个小时、重新校准自我的地方。这是一种更安静形式的康养。”

    Grant 自己的个人作息非常自律。他每周进行四次力量训练，早晨跑步，每周接受物理治疗和深层组织按摩，并使用桑拿和冷水浸泡池。 

    他曾经是个夜猫子，但为了能在早上6点起床跑步，他改掉了这个习惯。“这并不容易。但你必须找到自律并坚持下去。这些是优质生活的基础。”

    恢复经济学

    Grant 认为，新加坡正在迎头赶上全球康养潮流。新冠疫情让人们更有意识地关注自身健康。跑步俱乐部成倍增加，Hyrox 健身房涌现，力量训练也进入了主流视野。

    冷水浸泡和桑拿已成为这座高收入、高压力城市的日常语汇的一部分，这座城市已经学会了优化几乎所有事情，包括身体恢复。

    “新加坡人工作过度，”他说。“我们绝对需要采取更多措施来解决心理健康和职业倦怠问题。”

    Grant Wee 身穿 Zegna 西装外套。图片：DARREN GABRIEL LEOW

    他并非没有看到其中的矛盾之处。保费康养空间可能看起来像是针对公共问题的昂贵私人解决方案，这些问题包括：工作过度、孤独、社会压力、心理健康从业者短缺，以及即使在精疲力竭时仍被期望保持高绩效。

    他说，Hideaway 无法改变办公室文化。桑拿无法解决职业倦怠。按摩也无法消除长期在线的现代生活所带来的压力——在网络世界里，其他人似乎都比你更富有、更健康、更快乐。

    但他认为，一个房间仍然可以提供暂时的慰藉：一两个小时来“重置自我，逃离世界”。

    Grant 从家人那里学到了商业知识——尽管不仅仅是通过那些显而易见的方式。

    他从父亲那里继承了自律精神和对健康的兴趣。他说，早在运动、长寿和补充剂成为时尚之前，Wee Ee Cheong 就对此非常认真了。

    “除此之外，我父亲也总能为家庭挤出时间，”他说。“作为一名银行家，仍能抽出时间陪伴家人——这是我希望效仿的一点。”

    从 Teng Wen 身上，Grant 学到了创业精神和酒店餐饮业的经营之道——尽管他现在才明白11岁的自己所不了解的：酒店餐饮业的魅力绝不仅仅是魔法。“我现在意识到，这需要毅力、一个强大的团队，以及在事情行不通时果断放弃的意愿。”

    Hideaway 是他目前对这一课的回答。它比 Trapeze 更安静，社交雄心更小，或许也更现实地看待康养能做什么和不能做什么。

    它无法让新加坡的节奏放缓。但它可以提供一席帷幕、一双理疗师的手、一次冷水浸泡、一次呼吸的回归。这不完全是魔法，但在城市让你疲惫不堪之后，或许也相差无几了。

    摄影：Darren Gabriel Leow  时尚总监：CK 助理造型师：Haz 妆发：Sveta Klyn, The Suburbs Studio，使用 Dior Beauty 和 Kevin Murphy 产品。 

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