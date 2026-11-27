挑战地心引力：F.P. Journe如何缔造完美的Tourbillon Souverain
该品牌不断突破机械疆界，将1999年的经典之作转变为垂直构造的钟表奇迹。
- F.P. Journe Tourbillon Souverain（1403型机芯）铂金款，配备水平陀飞轮、恒定动力装置（remontoir d’egalite）及跳秒功能。 图片：F.P. JOURNE
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
Francois-Paul Journe（通常简称为FPJ）被誉为一位富有创新和革命精神的制表师。他的作品在忠于传统的同时，又无一不是独具匠心的原创之作。
从年轻时起，能够抵抗地心引力的陀飞轮便让他深深着迷。他亲手制作的第一枚时计便是一枚陀飞轮怀表，动工时他年仅20岁。
陀飞轮是备受欢迎的复杂功能之一，但制作难度极高。它需要微米级的精度、手工调校，以及在数十个微小活动部件之间取得精妙平衡。制作陀飞轮怀表已属不易，而打造尺寸更小的腕表版本更是难上加难。
在完成怀表制作的八年后，F.P. Journe于1991年创造了他的第一枚陀飞轮腕表。该表款产量极少，仅售予少数几位资深收藏家。
Tourbillon Souverain的诞生
1999年，F.P. Journe推出了首款配备恒定动力装置（remontoir d’egalite）的Tourbillon Souverain腕表。作为一种辅助性的衡力机械装置，恒定动力装置能为机芯中的擒纵系统提供稳定、恒定的动力，从而确保极高的计时精准度。
他形容其制作过程是“一项复杂而繁琐的任务”。
Tourbillon Souverain腕表以预购形式发售，深受收藏家追捧，他们争相抢购仅有的20枚腕表名额。
2004年，品牌发布了配备全新自然跳秒功能的新款Tourbillon Souverain腕表。与平滑扫过的秒针不同，跳秒秒针会像石英表一样，每一秒都精准地跳动一次。
虽然跳秒功能并不能提升计时的准确性，但它能让肉眼读时更为精确。
新款Tourbillon Souverain腕表还搭载了以18K玫瑰金打造的机械手动上链机芯——这是首款采用此贵金属制作机芯的现代机械腕表。
周年纪念款
2019年，在该表款面世20周年之际，又一款Tourbillon Souverain腕表问世。为纪念这一特殊时刻，F.P. Journe为这一复杂功能开发了垂直而非水平的陀飞轮框架。
他说：“我设计这款垂直陀飞轮，是为了让腕表无论平放还是侧放，陀飞轮的功能都能保持恒定，因此其摆幅也保持一致。无论腕表是配备折叠扣侧放，还是配备针扣平放，效果都是如此。”
这款配备恒定动力装置和跳秒功能的垂直陀飞轮腕表，采用42毫米铂金或18K 6N金表壳。它每30秒旋转一周，比通常的一分钟更快，这使得腕表的精湛技艺在视觉上更显惊艳。
构成表盘的4N金质桥板饰有“巴黎饰钉”（Clous de Paris）玑镂纹，并且首次在3点钟位置设置了珐琅小时盘。
80小时动力储存显示位于12点钟位置，小秒盘位于6点钟位置，恒定动力装置位于7点钟位置，而垂直陀飞轮则位于9点钟位置。
F.P. Journe全新专卖店现已开业，地址为新加坡莱佛士酒店拱廊北桥路328号#01-20/21，邮编188719。
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