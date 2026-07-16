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传统福建老字号 Beng Hiang 回归

这家老牌餐厅在保留经典菜肴的同时，也推出了新菜单，但其独有的传统魅力依旧。

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Jaime Ee

Published Thu, Jul 16, 2026 · 05:00 PM
    • Beng Hiang 餐厅的五香和虾枣，搭配辣椒酱是这道菜的理想蘸料。
    • Beng Hiang 餐厅的五香和虾枣，搭配辣椒酱是这道菜的理想蘸料。 图片：JAIME EE, 《商业时报》

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    新晋餐厅

    明香（Beng Hiang） 新加坡香格里拉大酒店一层，花园露台 22 Orange Grove Road Singapore 258350 电话：6221-6695/6221-6684 每日午餐与晚餐营业时间：上午11:30至下午2:30；晚上6:00至9:30

    【新加坡】明香。如果它是一个人，那它会是一位讲福建话的安哥——头发抹着Tancho发蜡，衬衫口袋里插着圆珠笔，钟爱铺着珠子坐垫的PVC躺椅，出席正式场合则会穿上巴迪衫。

    他会因Dear You而感动落泪，也会在享用大量五香和虾枣时，就方言问题展开热议。这形象虽与时代有些脱节，却带有一种奇妙的慰藉感。

    这家餐厅让人回想起那个更淳朴的年代，那时，听爷爷讲个故事，再吃上一个扣肉包，似乎所有问题都能迎刃而解。

    这就是如今的明香餐厅。它承载的不仅是食物本身，更是与之相关的集体回忆。

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    它拥有近50年的历史——从马里街到厦门街，最终在裕廊东画上句点——但它的再度回归证明了老字号依然充满活力，可以焕发新生。

    印花桌布为香格里拉大酒店内的明香餐厅增添了活泼气氛。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

    一个优点是，新店址位于香格里拉大酒店，离市中心更近了。

    周围的环境也更优美，不过你需要穿过游泳池和嬉水的孩子们，才能到达花园露台。

    餐厅的内部由一个闲置的多功能厅改造而成，但看起来比其原定的短期租约要更显“常驻”气息。 

    老店明香向来不以时尚著称，但其标志性的印花地毯如今被巧妙地设计成色彩缤纷的桌布，为平淡无奇的宴会厅布置瞬间增添了复古格调。点缀其间的中国艺术品和桌中央的插花也起到了锦上添花的作用。

    创始家族早已将所有权转让给郭氏家族，但餐厅的“基因”却由其资深经理 Tony Leong 坚定地守护着——他的名字与香港影帝 Tony Leung（梁朝伟）仅一元音之差。

    他既是餐厅的门面，也是历史的讲述者，擅长用趣闻轶事和精准的推荐来招待食客。

    在后厨支持他的是另一位老员工 Tan Peng Chiew，这位副厨师长曾师从餐厅的创始大师们。

    即便如此，新店也并非对老明香的全然复制。菜单上保留了一部分经典菜肴，其余部分则是为迎合更高端的客群而设计的全新菜品。

    Leong 坦言，餐厅会根据顾客调整菜品，例如裕廊东分店为了迎合邻里食客，甚至会提供像咕噜肉（ko lo yok，即糖醋里脊）这类非福建菜的煮炒招牌菜。

    如今，餐厅似乎致力于成为精致福建菜的代表，而且已颇具水准。但如果你是为重温旧时风味而来，也同样不会失望。 

    当温热的酱油焖花生和清甜的腌木瓜丝作为开胃小菜端上桌时，怀旧的氛围便油然而生。此外，还有 Leong 极力推荐我们尝试的自制辣椒酱，味道非常辛辣。

    这款酱料是搭配经典五香和虾枣（18新元）的理想选择——也就是香脆的五香猪肉卷和虾球。

    Leong 简要解释了福建与潮州版本的区别，但我们更关心的是食物本身：它们是炸至金黄的肉块，内里是蓬松的五香猪肉末，以及混合了荸荠和芹菜、口感清爽的虾肉猪肉馅。

    甜酱可有可无，因为它们本身的味道就已经足够出色。

    菜单上还有永春老醋水晶蜇（15新元）：这道菜是将蟹肉、海蜇和海藻碎包裹在酸甜的醋冻中制成。口感Q弹清爽，但并非必点之选。

    Q弹的醋冻包裹着海蜇。口感清爽，但并非必点之选。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

    餐厅的扁肉汤（15新元）颇有家常风味——前提是你的储藏室里备有爽滑有嚼劲的饺子皮和来自福州的干紫菜。

    紫菜扁肉汤。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

    猪肉和鸡肉熬制的高汤清澈而浓郁，带有咸香紫菜的鲜味，包裹着细腻猪肉馅的馄饨晶莹剔透。

    茶熏脆皮鸡（半只30新元）可能偏咸，但其香脆的表皮融入了烟熏和朴实的茶香，值得一试。

    茶熏脆皮鸡，其香脆的表皮融入了烟熏和朴实的茶香，值得一试。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

    但我们最推荐的还是蚵仔煎（25新元），炸得酥脆轻薄的面糊与肥美多汁的生蚝完美结合。

    这道蚵仔煎刻意做得香脆而非软糯，让人吃了就停不下来。

    香脆的蚵仔煎，炸得酥脆的面糊与肥美多汁的生蚝完美结合。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

    记得留点肚子给福州海鲜鱼面（20新元），这是一种名副其实用鱼肉制成的面条。它像面薄（mee pok）又不是面薄，像粿条（kway teow）又不是粿条。

    面条有足够的弹性且锅气十足，但缺少了猪油渣和更优质海鲜所能带来的那种画龙点睛的风味。

    海鲜炒鱼面，面条有足够的弹性和锅气。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

    一道传统美味的芋泥白果（10新元），配上一碗略显清淡但味道不错的花生汤，为我们的怀旧美食之旅画上了圆满的句号。

    明香的芋泥白果，配上一碗略显清淡但味道不错的花生汤。 图片来源：JAIME EE，《商业时报》

    明香很好地适应了它的新角色。既保留了传统，也拥抱了创新。我们无法永远停留在过去，但能兼得二者之长，亦不失为一个好的归宿。

    评分：7

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