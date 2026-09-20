梦想成真：环游世界的 Eala 谈网球为何不仅仅是一份工作
这位来自菲律宾、充满魅力的 21 岁新星表示，每一个里程碑的达成，都激励着她更加努力，并挑战新的极限。
- “我真心热爱网球，从小我就梦想成为一名成熟的职业网球运动员，所以我真切地感觉到，我现在正在实现这个梦想。”菲律宾选手 Alexandra Eala 说道。 图片来源：MARRIOTT INTERNATIONAL
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】如今，能与 Alexandra Eala 静下心来交谈实属难得。这位菲律宾网球明星的日程安排得异常紧凑，无论是媒体、企业赞助商，还是她日益壮大的粉丝团，都希望能获得她的时间和关注。
能够观察和倾听她如何表达自己的思想和情感，也是一种荣幸。这让我们得以一窥她 21 岁的内心世界，以及在过去约 18 个月里，她是如何应对伴随着自己迅速崛起而来的、往往严苛的全球聚光灯。
Eala 承认，一年中的大部分时间她都过着“以行李箱为家”的生活，几乎每周都在搭乘飞机，从地球的一个角落飞往另一个角落。为了成为不仅在网球界，乃至整个体育界最炙手可热的人物之一，这是她必须付出的小小代价。
在参加完本赛季第四个也是最后一个大满贯赛事——美国网球公开赛后不久，人们看到她与《Vogue》前主编 Anna Wintour 和好莱坞女演员 Amanda Seyfried 等名流一同现身纽约时装周。
上周在马尼拉短暂停留后，她很快又回到机场，搭乘四小时的航班飞往新加坡，作为主要看点之一参加周一（9 月 21 日）开幕的由 BNP Paribas 呈献的新加坡网球公开赛。
上周五上午，《商业时报》(The Business Times) 与 Eala 对谈时，距离她抵达樟宜机场还不到 24 小时。她刚刚以万豪旅享家 (Marriott Bonvoy) 的“Tennis The World”推广活动亚太区（不含中国）新任品牌大使的身份，出席了一场活动。
当被问及她从去年世界排名第 140 位跃升至如今前 20 的非凡历程时，Eala 以她标志性的沉稳和成熟表示，她很感激能在如此年轻的时候取得今天的成就。
“能够经历这一切，并且在我热爱的事业上取得成功、蓬勃发展，真是一种恩赐。”她在美芝路的 NCO Club 接受采访时说道。
“我真心热爱网球，从小我就梦想成为一名成熟的职业网球运动员，所以我真切地感觉到，我现在正在实现这个梦想。”
“充满动力与雄心”
在本赛季和上个赛季，Eala 战胜了一些体坛最富盛名的球员，取得了连她自己有时都难以置信的胜利。
在 2025 年迈阿密公开赛上，她以一张外卡参赛，并一路过关斩将闯入半决赛，途中击败了 Jelena Ostapenko、Madison Keys 以及当时世界排名第二的 Iga Swiatek。
今年 8 月，Eala 在穆巴达拉华盛顿公开赛 (Mubadala DC Open) 夺得了她的首个 WTA 巡回赛冠军。在一场因雨延迟的戏剧性决赛中，她最终战胜了 Jessica Pegula，此前还接连击败了卫冕冠军 Leylah Fernandez、Elina Svitolina 和 Naomi Osaka。
这让 Eala 直接载入史册，成为首位赢得 WTA 单打冠军的菲律宾选手。如果她在未来几年继续将更多奖杯收入囊中，也不会令人感到意外。
在总奖金为 125 万美元的新加坡网球公开赛上，作为三号种子的 Eala 首轮轮空，直接晋级第二轮，届时她将对阵 Sofia Costoulas 或 Tatiana Prozorova。如果她能获胜，则有可能在四分之一决赛中与世界排名第 17 的 Donna Vekic 相遇。
当记者提到网球单打有时是一项相当孤独的运动，没有队友可以讨论战术或互相加油打气时，Eala 几乎毫不犹豫地解释了她总能在场上全力以赴的信心来源。
“这既是我性格的一部分，也源于我的家庭为我奠定的价值观基础。此外，作为一名运动员，你会变得非常有韧性。我想，充满动力和雄心是我的天性。因此，我每实现一个里程碑，都会激励我做得更多，并在这条路上继续走下去。”她说道。
价值观的契合
近来，许多世界顶级品牌都争相与 Eala 签约，希望她能成为其品牌大使或合作伙伴。其中一些品牌与她的合作已超过十年，例如菲律宾电信巨头 Globe Telecom，她在年仅八岁时就与其签约。
今年 8 月，她与万豪旅享家 (Marriott Bonvoy) 展开合作——这是 Marriott International 旗下的旅行和忠诚度计划，拥有超过 3 亿且仍在不断增长的会员——因为双方在旅行的力量和有意义的体验方面拥有“相同的信念”。
当被问及如何选择合作品牌时，Eala 表示，关键在于价值观的契合。
“这是我与合作品牌建立关系时一个非常重要的方面。我们如何才能建立一种充满信任的关系？毕竟，我们是合作伙伴，我们希望能够共同努力，创造出伟大的成果。”她说道。
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