THE STEERING COLUMN

尽管拥有尖端硬件，但这款电动汽车从精神到格栅设计，都充满了老派奔驰的风范。

GLC 的前脸设计融合了现代化的灯光，展现出老派奔驰的风范。 图片：BIG FISH PUBLISHING

【新加坡】梅赛德斯-奔驰 GLC 400 电动 AMG Line Sport 有一项你看不见、听不见，而且如果工程师们工作到位，你也感受不到的功能。而正是这项功能，使其从普通电动汽车中脱颖而出。

这项功能就是两速变速箱，它让这款奔驰车快如炮弹。拥有 489 马力（hp）的 GLC 动力绝不算弱，但它的加速迅猛如炮弹，在空间中猛烈穿梭，感觉比其官方宣称的 4.3 秒百公里加速时间还要快。

高速挡有助于提升续航里程。我在满电状态下预计可行驶 614 公里，而 Mercedes 官方宣称的续航为 687 公里。这个成绩与我在 BMW iX3 50 xDrive M Sport 上实现的 622 公里相差不远，而后者的电池容量要大出约 15 千瓦时。

这正是人们乐于从 Mercedes 身上看到的“技术魔法”。实际上，尽管 GLC 可能基于新颖的纯电动汽车专用平台打造，但它让我想起了昔日的奔驰。

古老的传说称，工程师曾经主导着这家公司，他们在完成自己的工作后，会告诉会计师这款车需要定什么价格，而不是反过来由会计师决定。

车内 39.1 英寸的“超联屏”（Hyperscreen）堪称华丽的“过度配置”。 图片：BIG FISH PUBLISHING

同样，GLC 在某些地方也充满了这种华丽的“过度配置”感。一块巨大的 39.1 英寸无边框“超联屏”（Hyperscreen）横贯整个仪表台，将车内变成一个充满光与色的未来科技空间，视觉效果令人惊叹（而且使用起来也相对直观）。

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另一项讨人喜欢的设计是：轻触一个虚拟按钮，电致变色技术便能使玻璃天窗变暗，无论是整体还是分区域调节，都能有效阻挡试图炙烤你头顶的阳光。

虽然大多数电动汽车都配有前备厢，但 GLC 的前备厢不仅容量巨大（128升），而且开启非常方便：你只需按下 Mercedes 的星徽标志即可解锁，而无需在脚下空间摸索拉杆。这提醒我们，前备厢只有在易于开启时才真正实用。

GLC 400 还配备了四轮转向系统，后轮可以转动几度以缩小转弯半径，使这款中型家用跨界车的操控性堪比一辆掀背车。

与“超联屏”不同，这项功能并不适合在 Instagram 上炫耀，但它非常实用，能减轻在掉头和狭窄停车场停车时的压力。

到目前为止，一切都很有 Mercedes 的风范。内饰除了华丽之外，还非常舒适，座椅填充厚实（前排乘客座椅还带按摩功能），空气悬架也带来了平稳的驾乘体验。

它的后排空间不像某些电动汽车那样宽敞，但对于一个成员身材高大的家庭来说已经足够。Mercedes 似乎认为后备厢空间比格外宽敞的座舱更重要，因此 GLC 的后备厢容积达到了 570 升。

为了给更大的后备厢腾出空间，后排座椅的空间略显局促。 图片：BIG FISH PUBLISHING

在行驶中，GLC 400 更多的是展现出强悍的性能，而非令人愉悦的驾驶参与感。它的车身姿态和抓地力都非常出色，转向手感也比预期要好，尤其是在运动模式下，但它缺少 iX3 那样手术刀般的精准，也从未真正激发驾驶者的驾驶欲望。

你可以把它高速扔进弯道，并对其强大的性能留下深刻印象，但你不太可能因此而一路笑着回家，就像驾驶一辆充满活力的小钢炮那样。

我不会因此责怪 Mercedes，因为要让电动汽车富有驾驶乐趣本就很难。但尽管如此，体验过后你还是会思考自己是否真的需要 GLC 400 的强劲性能。毕竟，GLC 250 要便宜整整 67,000 新元，而且它拥有 354 马力，动力依然充沛。

然而，上面列出的那些精华配置——四轮转向、空气悬架、无边框“超联屏”等等——只有在本次测试的顶配 AMG Line Sport 车型上才有。这款车包含拥车证（Certificate Of Entitlement）的价格为 427,888 新元。我没有开过 GLC 250，但缺少了这些亮点配置，它的感觉可能会平庸许多。

无论哪款车型，我都希望内饰的塑料件能更精致一些，而且即便是最贵的版本也缺少一些花哨但实用的功能，例如抬头显示系统、后排空调控制，甚至座椅通风功能。

尽管如此，消费者最想从这款电动汽车上获得的，是一种纯粹的“奔驰感”，而 GLC 确实做到了。它巨大的前格栅甚至让人回想起半个世纪前奔驰经典的立式格栅，过去的网格图案在这里由无数颗精确排列的 LED 灯珠重新演绎。看来，并非所有工程师的杰作都注定是无形的。