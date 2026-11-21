梅赛德斯 GLC 400 电动车评测：一项隐藏功能令其在众多电动汽车中脱颖而出
尽管拥有尖端硬件，但这款电动汽车从精神到格栅设计，都充满了老派奔驰的风范。
- GLC 的前脸设计融合了现代化的灯光，展现出老派奔驰的风范。 图片：BIG FISH PUBLISHING
本文由 AI 翻译，关键事实请以原文为准。
【新加坡】梅赛德斯-奔驰 GLC 400 电动 AMG Line Sport 有一项你看不见、听不见，而且如果工程师们工作到位，你也感受不到的功能。而正是这项功能，使其从普通电动汽车中脱颖而出。
这项功能就是两速变速箱，它让这款奔驰车快如炮弹。拥有 489 马力（hp）的 GLC 动力绝不算弱，但它的加速迅猛如炮弹，在空间中猛烈穿梭，感觉比其官方宣称的 4.3 秒百公里加速时间还要快。
高速挡有助于提升续航里程。我在满电状态下预计可行驶 614 公里，而 Mercedes 官方宣称的续航为 687 公里。这个成绩与我在 BMW iX3 50 xDrive M Sport 上实现的 622 公里相差不远，而后者的电池容量要大出约 15 千瓦时。
这正是人们乐于从 Mercedes 身上看到的“技术魔法”。实际上，尽管 GLC 可能基于新颖的纯电动汽车专用平台打造，但它让我想起了昔日的奔驰。
古老的传说称，工程师曾经主导着这家公司，他们在完成自己的工作后，会告诉会计师这款车需要定什么价格，而不是反过来由会计师决定。
同样，GLC 在某些地方也充满了这种华丽的“过度配置”感。一块巨大的 39.1 英寸无边框“超联屏”（Hyperscreen）横贯整个仪表台，将车内变成一个充满光与色的未来科技空间，视觉效果令人惊叹（而且使用起来也相对直观）。
另一项讨人喜欢的设计是：轻触一个虚拟按钮，电致变色技术便能使玻璃天窗变暗，无论是整体还是分区域调节，都能有效阻挡试图炙烤你头顶的阳光。
虽然大多数电动汽车都配有前备厢，但 GLC 的前备厢不仅容量巨大（128升），而且开启非常方便：你只需按下 Mercedes 的星徽标志即可解锁，而无需在脚下空间摸索拉杆。这提醒我们，前备厢只有在易于开启时才真正实用。
GLC 400 还配备了四轮转向系统，后轮可以转动几度以缩小转弯半径，使这款中型家用跨界车的操控性堪比一辆掀背车。
与“超联屏”不同，这项功能并不适合在 Instagram 上炫耀，但它非常实用，能减轻在掉头和狭窄停车场停车时的压力。
到目前为止，一切都很有 Mercedes 的风范。内饰除了华丽之外，还非常舒适，座椅填充厚实（前排乘客座椅还带按摩功能），空气悬架也带来了平稳的驾乘体验。
它的后排空间不像某些电动汽车那样宽敞，但对于一个成员身材高大的家庭来说已经足够。Mercedes 似乎认为后备厢空间比格外宽敞的座舱更重要，因此 GLC 的后备厢容积达到了 570 升。
在行驶中，GLC 400 更多的是展现出强悍的性能，而非令人愉悦的驾驶参与感。它的车身姿态和抓地力都非常出色，转向手感也比预期要好，尤其是在运动模式下，但它缺少 iX3 那样手术刀般的精准，也从未真正激发驾驶者的驾驶欲望。
你可以把它高速扔进弯道，并对其强大的性能留下深刻印象，但你不太可能因此而一路笑着回家，就像驾驶一辆充满活力的小钢炮那样。
我不会因此责怪 Mercedes，因为要让电动汽车富有驾驶乐趣本就很难。但尽管如此，体验过后你还是会思考自己是否真的需要 GLC 400 的强劲性能。毕竟，GLC 250 要便宜整整 67,000 新元，而且它拥有 354 马力，动力依然充沛。
然而，上面列出的那些精华配置——四轮转向、空气悬架、无边框“超联屏”等等——只有在本次测试的顶配 AMG Line Sport 车型上才有。这款车包含拥车证（Certificate Of Entitlement）的价格为 427,888 新元。我没有开过 GLC 250，但缺少了这些亮点配置，它的感觉可能会平庸许多。
无论哪款车型，我都希望内饰的塑料件能更精致一些，而且即便是最贵的版本也缺少一些花哨但实用的功能，例如抬头显示系统、后排空调控制，甚至座椅通风功能。
尽管如此，消费者最想从这款电动汽车上获得的，是一种纯粹的“奔驰感”，而 GLC 确实做到了。它巨大的前格栅甚至让人回想起半个世纪前奔驰经典的立式格栅，过去的网格图案在这里由无数颗精确排列的 LED 灯珠重新演绎。看来，并非所有工程师的杰作都注定是无形的。
Mercedes-Benz GLC 400 电动 4Matic AMG Line Sport
Decoding Asia newsletter: your guide to navigating Asia in a new global order. Sign up here to get Decoding Asia newsletter. Delivered to your inbox. Free.
Share with us your feedback on BT's products and services
TRENDING NOW
What shattered Crystal Jade? How the culinary empire shrank from 120 to just 9 outlets
Thai brand Dr Pong takes T-beauty ambitions to Singapore as part of South-east Asia push
As Indonesia picks new vice-president to succeed Gibran, investors see risks and opportunities
Nvidia’s Jensen Huang fallout is a gift to billionaires Ambani and Adani