ESG Insights

本周ESG动态：亚太可持续发展指数评估区域顶级上市公司；在土耳其举行的气候谈判未能达成协议

尽管亚洲顶级公司由管理层负责可持续发展事务，但许多公司并未将其薪酬与可持续发展表现挂钩。 插图：KENNETH LIM

可持续发展报告

亚洲企业亟需提升可持续发展能力

随着全球面临日益严峻的气候风险，亚洲的上市公司不仅必须加强其气候治理和战略，还必须向日益精明的利益相关者保证它们正在采取行动。

《商业时报》与新加坡国立大学（国大）治理与可持续发展中心的一项新分析发现，尽管亚太地区的领先企业大多满足了可持续发展报告的基本要求，但其信息披露质量仍存在显著差距。

亚太可持续发展指数（APSI）对14个区域市场中规模最大的50家上市公司（共计700家公司）在可持续发展报告的六个方面进行评分。

研究结果表明，该地区的领先企业在可持续发展报告方面已达到基准水平。例如，几乎所有公司都识别了重大的环境、社会和治理（ESG）议题及其筛选方法。几乎所有公司都说明了与利益相关者群体进行沟通的渠道。几乎所有公司都报告了其范围1和范围2的温室气体排放，即其运营直接产生的排放以及外购能源、供暖和制冷所产生的间接排放。

这些都是令人鼓舞的迹象。诚然，其中一些标准相对容易实现，但至少这些公司正在采摘“低垂的果实”，而不是忽视它们。

对这些公司而言，下一个挑战自然是追求更高的目标。既然大多数公司已经了解如何识别重大ESG事宜以及如何衡量自身在这些问题上的风险敞口，它们需要确保能够将这些洞见转化为稳健的战略。

这一征程应始于确保领导层具备规划未来道路的能力和动力。尽管92%的受评公司披露董事会对可持续发展负责，但只有41%的公司描述了董事在可持续发展方面的相关技能或能力，并且只有37%的公司报告称董事会成员在过去三年中接受过可持续发展培训。

此外，虽然80%的公司表示管理层参与监督重大ESG因素，但只有55%的公司将高管薪酬与可持续发展表现挂钩，并且只有21%的公司披露了薪酬中与可持续发展相关因素的具体权重。

这些数字表明，许多公司的领导层可能在纸面上承担了ESG事宜的责任和监督职责，但在实践中的表现却不尽如人意。这可能是因为他们对这些事宜不够精通，或者没有得到适当的激励来产出与可持续发展相关的成果。

此外，虽然80%的公司表示管理层参与监督重大ESG因素，但只有55%的公司将高管薪酬与可持续发展表现挂钩，并且只有21%的公司披露了薪酬中与可持续发展相关因素的具体权重。

这些数字表明，许多公司的领导层可能在纸面上承担了ESG事宜的责任和监督职责，但在实践中的表现却不尽如人意。这可能是因为他们对这些事宜不够精通，或者没有得到适当的激励来产出与可持续发展相关的成果。

APSI研究发现，超过80%的公司识别了与气候相关的风险和机遇，解释了它们对业务、战略和财务规划的影响，并描述了应对策略。然而，只有64%的公司提供了与气候相关的情景分析，而提供量化气候情景分析的公司仅有28%。

信息披露的质量因鉴证不足而进一步削弱。尤其是在东南亚，内部鉴证往往是常态，其使用率远超外部鉴证。就整个亚太地区而言，只有三分之二的公司获得外部鉴证，且其中大部分处于有限鉴证水平，而非更为严格的合理鉴证门槛。

结果是许多气候战略不够完善或缺乏严谨性。例如，在发展中的东南亚上市的公司中，关于实体气候风险的信息披露普遍较少，而讽刺的是，该地区恰恰是全球最易遭受实体气候损害和损失的地区之一。

公司将会发现，更好地应对可持续发展问题的必要性已超越了仅仅满足监管条例或在可持续发展评分指数上取得好成绩。

世界几乎肯定无法将全球变暖幅度控制在比工业化前水平高1.5摄氏度的范围内，这意味着未来几年预计将出现更剧烈的气候相关动荡。保险行业已经敏锐地意识到，与气候相关的灾难正变得越来越频繁，严重程度也越来越高。仅在2026年，世界就在欧洲和亚洲部分地区经历了热浪，尼泊尔和泰国也发生了大规模洪水。

最近，在土耳其举行的年度联合国气候大会（即COP31）上，气候谈判代表因各国未能达成共识而谈判失败，这是自2009年以来的首次失败。伊朗的战争正在扰乱能源供应链，而人工智能则引发了对电力和水的巨大需求。因此，气候合作正面临压力，在这个支离破碎的世界里，气候转型风险正在升高。

企业需要提升其气候能力，以应对这种颠覆性的发展轨迹。

同样重要的是，公司需要向其利益相关者保证，它们有能力经受住未来比喻性和字面意义上的风暴。这意味着要提高可持续发展信息披露的质量，并提供足够的细节来证明公司并非只是在口头上谈论可持续发展。随着气候相关风险的增加，利益相关者在选择支持哪些公司时也会变得更加精明和苛刻。

在一个所有公司都已经报告范围1和范围2排放、设定脱碳目标、让董事监督可持续发展并识别重大议题的世界里，一家仅仅浮于表面的公司将无法脱颖而出。但是，如果一家公司能够任命可持续发展专家进入董事会，提供关于业务的稳健情景分析，对可持续发展信息披露进行严格审计，并使用有意义的指标将领导层薪酬与可持续发展成果挂钩，那么它将在众多竞争者中独树一帜。

COP31

失败的谈判预示着碎片化的未来

企业和投资者应准备好应对加剧的实体和转型气候风险，因为在土耳其举行的气候谈判失败表明，世界仍在走向一个碎片化的气候政策格局。

在为期两周多的谈判后，年度联合国气候大会（今年的会议称为COP31）的谈判代表们未能就关键承诺达成一致。主要分歧集中在化石燃料问题上，一个主要国家集团反对最终提案，因为它没有解决化石燃料在全球变暖中的作用。

联合国气候变化大会上一次未能达成协议是在2009年的哥本哈根会议。

这次COP会议失败的增量影响可能很小。

鉴于往年的协议已经提及化石燃料，土耳其会议上提案文本的反对者认为，没有协议好过一个在气候变化关键方面出现倒退的协议。尽管COP协议发出了重要信号，有助于推动资本和政策流向优先领域——今年的协议本应启动一项电气化承诺——但将协议转化为实际行动可能需要很长时间，而且往年的承诺依然有效。

但COP31为了解全球气候行动的走向提供了一个新的重要数据点，而这个方向并不乐观。

由各国央行和金融业监管机构发起的“央行与监管机构绿色金融网络”（Network for Greening the Financial System）维护着一套气候情景，这些情景代表了实体和转型气候风险的不同组合。其中实体风险和转型风险都很高的象限被称为“为时已晚，行动不足”（Too Little, Too Late），而“碎片化世界”（Fragmented World）情景就位于这个象限中。

该情景假设全球各国采取“延迟且分化的气候政策应对措施”。在这种情景下，设定了净零目标的国家只能完成80%的进程，而其他国家则维持现有政策。全球变暖幅度将达到比工业化前水平高2.4摄氏度。这基本上是一种高度混乱的情景。

这一轨迹仍有可能改变。当前国际气候合作紧张的一大驱动因素是伊朗战争，这导致各国将经济和国防置于气候行动之上。当这些压力缓解，并且如果与气候相关的损失和损害变得足够重大以影响政策时，各国可能会发现彼此的努力方向比现在更加一致。

无论如何，企业和投资者必须为更加动荡的气候政策格局做好准备，各市场之间的规则将存在显著差异。实体风险的格局也可能变得更加不均衡，某些地区会因地理位置以及在适应和复原力方面的投资不同，而比其他地区更容易遭受与气候相关的损害。

但混乱的局面也可能带来机遇。那些能够找到应对混乱方法的人将获得丰厚的回报。

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