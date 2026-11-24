该技术带来的经济和生产力增长可加强公共计划

更大的保障将给予年长者更多选择和自由，让他们可以选择为了实现自我价值而工作，或是享受退休生活。 照片：TAY CHU YI, BT

【新加坡】新加坡决定提高退休和重新雇佣年龄，这推进了一项重要原则：年长者应在如何度过晚年生活上拥有更多选择。

人工智能为该原则提供了更坚实的经济基础。

从2029年1月1日起，退休和重新雇佣年龄将分别提高至65岁和70岁，比原定时间表提前了一年。政府加强对希望继续工作的年长员工的保障是正确的做法。更长的就业保障保留了他们赚取收入的机会。

另一方面，如果人工智能能让我们在每个工作小时内产出更多，它也能加强支持退休生活的资源。新加坡应对人口老龄化的方法，为同时实现这两个目标奠定了基础。

生产力增加选择

法定年龄保障受保雇员不会因年龄而被解雇，并要求雇主在符合适用条件的情况下为合格员工提供重新雇佣的机会。这并不强制每个人都工作到70岁。

对于1954年及以后出生的会员，中央公积金（Central Provident Fund）的入息领取年龄仍为65岁。这种区分在加强就业保障的同时，也保留了开始领取退休收入的年龄。

这实际体现了“促成更长职业生涯”与“强制要求更长职业生涯”之间的区别。

新加坡对生产力的重视在此尤为可贵。

劳动年龄人口与老年人口的比率描述了人口的年龄结构。而支持退休生活的经济能力，不仅取决于此，还取决于每个工作小时的产出以及必需品和服务的成本。

即使劳动人口减少，如果生产力充分提高，经济仍然可以变得更加繁荣。2025年9月，副总理颜金勇（Gan Kim Yong）解释说，随着劳动力增长放缓，新加坡预计的大部分增长将必须来自生产力的提高。

人工智能可以通过使产出增长快于生产所需劳动力增长的方式做出贡献。但这一前景仍是未知数。

10月20日，新加坡金融管理局首席经济学家Edward Robinson告诫说，尚未出现决定性的、覆盖整个经济体的生产力增长。

他将当前的人工智能投资与未来可能实现的效率提升区分开来，这支持了一种审慎的次序：保留就业选择，建设生产能力，并让持久的收益为未来的承诺提供依据。

跨代分享人工智能成果

要实现这些收益，需要新加坡公司在人工智能改变商业运作方式的过程中保持竞争力。

其价值来自于利用该技术改进产品、服务和工作方法。对技能和组织变革的投资，有助于将技术应用转化为企业产能的持久提升。

当这些改进促成更高的工资时，工薪族便可在职业生涯中累积更多公积金储蓄。而当持续增长扩大了缴税收入和利润时，这也能巩固支持公共计划的税收基础。

这两者都取决于企业在采纳和运营该技术的成本之后，能否创造出额外的可行价值。

人工智能所带来的收益出现的时间点至关重要。年轻员工可能有几十年的时间通过更高的收入来增加他们的退休储蓄。而一个临近退休的人则没有那么多时间。

对于已经离开受薪工作岗位的人来说，其他地方工资的上涨并不会直接增加他们已经累积的公积金储蓄。因此，跨代分享未来增长涉及不同的渠道。

新加坡的现有安排承认了这种区别。公积金将工作期间的收入与退休资源联系起来。就业奖励计划则为符合条件的低收入工人提供现金和公积金补助。

乐龄补贴计划（Silver Support）则在考虑到终身工资、住房和家庭支持后，援助那些在工作期间收入较低、目前资源较少的合格年长者。

这些安排使得处于不同人生阶段的人们都能从经济进步中受益。更高的工资可以通过储蓄改善未来的退休收入，而政府资助的援助则让符合条件的退休人员能够分享在他们主要收入年之后到来的繁荣成果。

当技术变革为不同代际带来不同体验的机遇时，这是一个重要的优势。

10月份的年长员工就业配套加强了这一逻辑。除了提高法定年龄外，政府还采纳了加强就业入息补助计划（Workfare Income Supplement）和更新渐进式加薪补贴计划的建议。

政府正在共同推进就业机会、可持续的工资增长和退休保障。随着时间的推移，由人工智能驱动的增长可以为这一方针提供更大的财政空间。

如果广泛应用人工智能能带来持久的公共收入增长，未来的财政预算便可利用这部分额外能力，继续加强现有的退休计划。

有针对性的公积金填补可以帮助那些仍在积累储蓄的合格人士，而加强版的乐龄补贴计划则可以与那些主要收入年已经过去的合格年长者分享收益。

其范围将取决于评估的需求、其他公共优先事项和财政的可持续性。

新加坡的财政纪律使这一愿景具有可信度。持久的承诺需要持久的资源，并与其他公共需求一并评估。更强的生产能力将扩大在这一纪律框架内的可用选择。

这就是人工智能可以加强政府现有方针，在职业生涯和代际之间分享增长成果的方式。

时间与金钱的双重红利

退休保障也取决于生产力收益在各行业间的分配情况。

如果人工智能提高了其他行业的工资，而护理行业仍然是劳动密集型，那么护理服务提供者可能会面临更高的员工成本，但其服务人数却无法相应增加。届时，名义收入的增长所能购买到的额外护理服务可能比预期的要少。

这使得人工智能在国内服务领域的应用具有特殊的社会价值。减少行政工作可以为病患释放出员工的时间，并帮助服务提供者利用现有资源服务更多人。

当这类改进能够控制成本或改善服务可及性时，它们便通过收入的购买力及其现金价值，加强了退休保障。

对于那些仍在工作的人来说，部分生产力收益可以用来支持缩短工时。当企业能够在减少劳动时间的情况下维持产出并覆盖其技术成本时，雇主和雇员就可以考虑通过时间和薪酬来分享这些收益。

政府计划的灵活工作量计划（Flexi-Load Programme）将帮助雇主承担创建兼职或零散岗位的过渡成本。

在支持工作重新设计的同时，生产力的提高也可以使减少工作量更易于持续。这些机会将因行业和个人情况而异。

有些人会希望在传统退休年龄之后继续工作很久。其他人则会因为健康、照顾家人或个人偏好而停止工作。

一个生产力更高的经济体可以加强做出这些决定时的财务保障。更大的保障将给予年长者更多选择和自由，让他们可以选择为了实现自我价值而工作，或是享受退休生活。

提高退休和重新雇佣年龄保障了继续贡献的机会。成功应用人工智能可以通过让安全的退休生活更容易负担，来补充这一保障。

共同的目标是在更繁荣的同时，更好地掌控我们的时间：这对新加坡下一阶段的发展来说，是一个恰如其分的抱负。

作者是新加坡社科大学的法律讲师，著有专著《Legal Personhood in the Anthropocene》。他同时也是新加坡国立大学（国大）亚太环境法中心的外聘研究员。