THE BOTTOM LINE

该领域的问题极易波及航空航天、航运和天然气等规模大得多的行业

现代生活的大部分运转基本上都依赖于涡轮机技术，它通过迫使流体穿过一排排旋转叶片来从中获取能量。 图片来源：PIXABAY

SoftBank一笔37亿美元的资产减记、General Electric历史上第二大收购案、一家拥有250年历史的英国工业公司的复兴、集装箱船和承诺中的超音速客机的延误、两大洲发电站的建设问题，以及飙升的天然气管道成本——这些事件之间有何关联？

答案是人工智能的热潮——及其对能源永不满足的需求。现代生活的大部分运转基本上都依赖于同一种技术：涡轮机，它通过迫使流体穿过一排排旋转叶片来从中提取能量。

为德克萨斯州数据中心供电的机器，可能不同于固定在737飞机机翼上的发动机，也不同于驱动压缩机通过管道输送燃料的设备。然而，它们依赖于许多相同的供应商。

如今，人工智能 (AI) 对电力的巨大需求正使这些供应链不堪重负，并对看似无关的行业造成冲击。以单晶铸件为例，这种镍基合金叶片是喷气发动机和燃气轮机的核心部件。

您可能从未见过这种叶片，但它们是人类制造过的最精密的物件之一，能在足以熔化钢铁的高温气体中运行，同时承受相当于一辆铰接式卡车重量的力。

由于该市场约80%由 Berkshire Hathaway 旗下的 Precision Castparts 和 Howmet Aerospace 控制，发动机制造商们正争相寻求替代供应商。

General Electric 在9月份宣布，计划斥资118亿美元收购为数不多的替代供应商之一——Consolidated Precision Products。

其他公司则在竞相扩大产能。

成立于1778年的英国铸件生产商 DPC Holdings 在6月的首次公开募股中筹集了10亿美元。Elon Musk 正计划为 Space Exploration Technologies 自主生产铸造设备。Howmet 的首席执行官 John Plant 在9月份表示，AI对电力的需求正波及一个本已疲于应对的行业，并“在多方面考验我们”。

这个不起眼的领域出现的问题，很容易波及规模大得多的行业。2024年，Howmet 涡轮叶片的问题导致 Airbus 喷气发动机短缺，加剧了供应紧张，迫使这家飞机制造商将其年度交付目标削减了约30架飞机。

为摆脱涡轮机瓶颈所做的尝试，正带来更意想不到的后果。在美国西南部的沙漠“飞机坟场”（多年存放退役飞机的地方），AI开发商正在搜寻旧的喷气式涡轮机，以便将其改造用于为数据中心发电。

以 Boom Supersonic 为例。这家初创公司曾计划在2029年前让80座的客机以1.7马赫的速度飞行。而现在，它似乎正在重新定位，转型为数据中心的电力供应商。

科技投资公司 SoftBank Group 的亿万富翁创始人 Masayoshi Son 发现了一种击败竞争对手的方法：提前数年订购大量燃气轮机，而不必等待客户。据《华尔街日报》估计，这场涉及相当于六座胡佛水坝发电量的巨大赌注，最终事与愿违。

在修改采购计划后，SoftBank 于11月因预付定金和合同变更而进行了37亿美元的资产减记，使其公司股价自6月高点以来下跌了65%。

航运和天然气基础设施也受到了挤压。由于发电机组制造商难以满足AI客户的订单，辅助发动机的短缺导致船舶交付日期被推迟。天然气行业依赖类似的设备来驱动压缩机，通过管道输送天然气并将其冷却成液化天然气。

过去只需提前40周下的压缩机订单，现在需要提前200周才能敲定，这迫使公司更早投入资本，从而推高了融资成本。

就连传统的发电机也被卷入了这场漩涡。俄亥俄州和韩国济州岛的燃气发电厂项目已被延误多年。在菲律宾，一家已封存的发电厂出售了其已购买的涡轮机，以供应给美国的数据中心。

而且，即使对于那些能够获得订单的公司来说，基荷燃气发电设备的价格也已增至三倍。这一切颇具讽刺意味。正如彭博社的 Mark Gongloff 所写，AI公司似乎对为满足其数据中心需求而建设的燃气发电厂所带来的气候后果漠不关心。

他们与那些希望通过抗议、监管和诉讼来提高成本、减少下一代化石燃料基础设施供应的活动人士似乎没什么共同点。但是，硅谷抬高的每一个工厂产能空位，都使得排在后面的下一个天然气项目变得更加昂贵，与成本持续下降的可再生能源相比，其竞争力也更弱。

这便是这场涡轮机淘金热中的一线希望。美国从未成功地为化石燃料设定碳价。然而，其数据中心的热潮或许正在以一种奇特的方式实现类似的效果。

通过为燃烧天然气所需的机械设备赋予稀缺性溢价，涌入AI领域的数十亿美元正在使下一代燃气发电变得更加昂贵，并加速其消亡。彭博社